Guruwar Ke Upay: हम सभी के घरों में हल्दी होती है. ध्यान देने वाली बात ये है कि हल्दी सिर्फ एक मसाला नहीं है बल्कि पूजन सामग्री में में हल्दी का बहुत महत्व है. हल्दी का उपयोग पूजा में करने से देवी-देवता जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं. हल्दी जितना सेहत के लिए अच्छा है, उतना धार्मिक कार्यों में इसके उपयोग का विशेष महत्व है. हिंदू धर्म में विवाह जैसे बड़े अनुष्ठानों में हल्दी का उपयोग विशेष रूप से किया जाता है. वर-वधू को हल्दी लगाई जाती है, ऐसा करने के पीछे की मान्यता है कि दूल्हा-दुल्हन को हल्दी लगाकर उन्हें बाहरी बाधाओं से बचाया जा सकें.