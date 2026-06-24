Guruwar Ke Upay: हम सभी के घरों में हल्दी होती है. ध्यान देने वाली बात ये है कि हल्दी सिर्फ एक मसाला नहीं है बल्कि पूजन सामग्री में में हल्दी का बहुत महत्व है. हल्दी का उपयोग पूजा में करने से देवी-देवता जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं. हल्दी जितना सेहत के लिए अच्छा है, उतना धार्मिक कार्यों में इसके उपयोग का विशेष महत्व है. हिंदू धर्म में विवाह जैसे बड़े अनुष्ठानों में हल्दी का उपयोग विशेष रूप से किया जाता है. वर-वधू को हल्दी लगाई जाती है, ऐसा करने के पीछे की मान्यता है कि दूल्हा-दुल्हन को हल्दी लगाकर उन्हें बाहरी बाधाओं से बचाया जा सकें.
हल्दी पीली होती है और पीले रंग का गुरु बृहस्पति से संबंध है, गुरुवार का दिन बृहस्पति ग्रह से शुरू होता है और इस दिन के स्वामी विष्ण जी हैं. ऐसे में गुरुवार के दिन हल्दी से जुड़े कुछ विशेष उपाय करें तो काम में आ रही बाधाओं को दूर किया जा सकता है. धन की दिक्कतें दूर हो सकती हैं और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है. आइए जानें गुरुवार के दिन हल्दी से जुड़े उपाय जानें.
गुरुवार के दिन हल्दी के गांठ का उपाय करें. हल्दी के गांठों का माला बनाएं और गणेश जी को अर्पित कर दें. सारे काम बनेंगे.
हल्दी की गांठ को लें और लाल कपड़े में बांध कर इसकी पोटली बनाएं और तिजोरी में रख दें. धन की आवक बढ़ेगी और लक्ष्मी मां प्रसन्न होंगी.
गुरुवार के दिन थोड़े से चावलों को हल्दी से रंगें और चावलों की पोटली बनाकर पर्स में रख दें. अटका धन मिलेगा.
गुरुवार को विष्णु जी और मां लक्ष्मी दोनों की विधि अनुसार पूजा करें. पूजा में चने की दाल और हल्दी चढ़ाएं. आर्थित समस्याएं दूर होंगी.
गुरुवार के दिन हल्दी के गांठ की माला को पहले गंगाजल से शुद्ध करें और इसे विष्णु जी के चरण में चढ़ा दें. काम में आ रही बाधाएं दूर होंगी. कुंडली में गुरु ग्रह की स्थिति मजबूत होती है.
देव गुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए गुरुवार को पीली सामग्री जैसे चने की दाल, पीले कपड़े, बेसन के लड्डू और खासकर गांठ वाली हल्दी का योग्य ब्राह्मण को दान करें. रुके हुए कार्य पूरे होने लगेंगे.
घर से बाहर निकलने से पहले गणेश जी को हल्दी का टीका लगाएं और फिर उसी टीके को अपने माथे पर लगाएं. काम बनेंगे. करियर में तरक्की होगी.
(डिस्क्लेमर- यह जानकारी पारंपरिक धार्मिक एवं ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है. बताए गए उपायों के प्रभाव और परिणाम व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों, आस्था, स्थान तथा अन्य कारकों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें और किसी भी प्रकार के निश्चित परिणाम या लाभ का दावा न मानें.)