Guruwar Ke Upay: जल में चुपके से बहा दें ये 1 चीज, केतु के अशुभ प्रभाव से मिलेगी मुक्ति, करें गुरुवार के उपाय!

Guruwar Ke Upay: गुरुवार का दिन विष्णु जी और देवगुरु बृहस्पति को अर्पित है. इस दिन अगर विष्णुजी की विशेष पूजा अर्चना करें तो भगवान की कृपा हमारे जीवन पर बनी रहती है. वहीं गुरुवार के दिन भक्त अगर व्रत का संकल्प करें तो इससे भी कई लाभ हो सकते हैं. कई बार दुखों का निवारण जल्द नहीं हो पाता है ऐसे में गुरुवार के दिन अगर कुछ प्रभावी उपाय करें तो इसके विशेष परिणाम प्राप्त हो सकते हैं. आइए इस कड़ी में जानें कि आखिर कौन से गुरुवार के उपाय करें जिससे आर्थिक उन्नति मिल सके, शत्रुओं पर विजयी प्राप्त हो सके और ऐसे ही कई लाभ हो सके.

गुरुवार के दिन करें ये विशेष उपाय

आर्थिक उन्नति के लिए उपाय

गुरुवार के दिन भगवान विष्णु को अगर चंदन का तिलक अर्पित करें. साथ ही उनके सामने चंदन की धूपबत्ती जलाएं तो धन संबंधी दिक्कतें दूर होंगी और आर्थिक स्थिति में दिनोदिन बेहतर होगी. गुरुवार के दिन भगवान से धनवृद्धि की कामना करें.

जीवनसाथी के साथ प्रेम बढ़ाने के लिए उपाय

दांपत्य जीवन में तकरार बढ़ गया है और प्रेम नहीं बचा तो गुरुवार के दिन एक उपाय कर सकते हैं. आपसी सामंजस्य और प्रेम बढ़ाने के लिए दूध और चावल की खीर में केसर डालकर विष्णु जी को अर्पित कर दें. जल्द परिणाम दिखेंगे.

शत्रुओं पर विजय के लिए उपाय

शत्रुओं पर विजय पाने के लिए एक उपाय गुरुवार के दिन कर सकते हैं. इसके लिए एक पीला कपड़ा लें. अब हल्दी घोलकर उसी कपड़े पर अपने शत्रु का नाम लिख दें. कपड़े को भगवान विष्णु के चरणों में चढ़ा दें. इससे शत्रु पर विजय प्राप्त होगा.

संतान की उन्नति के लिए उपाय

संतान की सुरक्षा और विकास की चिंता दूर करने के लिए गुरुवार के दिन एक नया पीला लेकर उसे संतान के हाथों से स्पर्श करवाएं. इसके बाद विष्णु मंदिर में कपड़े को अर्पित कर आएं. मंदिर में बैठकर ही “ऊँ ऐं क्लीं बृहस्पतये नमः” मंत्र का जाप 11 बार करें. श्रीहरि विष्णु से संतान की उन्नति की कामना करें.

नकारात्मक ऊर्जा से बचने के लिए

घर में नकारात्मक ऊर्जा महसूस हो रही है तो गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की विधि अनुसार पूजा करें और इसी पूजा में पांच गोमती चक्र भगवान के चरणों में रख दें. पूजा संपन्न हो जाए तो एक पीले रंग कपड़े में गोमती चक्र बांधकर उसके पोटली बना लें और अपने पास रख लें.

केतु के अशुभ प्रभाव से कैसे पाएं मुक्ति

अगर किसी की कुंडली में केतु की स्थिति कमजोर है तो उस व्यक्ति को गुरुवार के दिन दो पत्थर के टुकड़े लेकर उसे दो अलग रंगों से रंग देना चाहिए. इसके बाद एक पत्थर को बहते जल में प्रवाहित करना चाहिए और दूसरे को अपने पास ही रखना चाहिए. ऐसा करने से केतु के अशुभ प्रभावों से मुक्ति मिल सकती है.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

