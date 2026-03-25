Guruwar Ke Upay: गुरुवार को कैसे करें मां तुलसी को प्रसन्न? इन दो चीजों को चढ़ाने से विष्णुप्रिया दिलाती हैं पैसों की तंगी से छुटकारा

Tulsi Ke Upay : हिंदू धर्म में गुरुवार का दिन विष्णु जी की पूजा के लिए समर्पित माना गया है. इस दिन विधि-विधान से विष्णुजी की पूजा करें तो घर में सुख-समृद्धि आती है. वहीं गुरुवार के दिन तुलसी जी की पूजा करने व तुलसी जी से जुड़े कुछ कारगर उपाय करने से भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं. जिस घर में गुरुवार को तुलसी जी की पूजा की जाती है उस घर में मां लक्ष्मी का वास होता है और विष्णु जी की कृपा बनी रहती है. आइए इस कड़ी में जानें कि गुरुवार के दिन कैसे तुलसी जी को प्रसन्न कर उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं.

करियर में तरक्की और सुख के लिए उपाय

सुबह जल्दी उठें और स्नानादि कर विष्णु जी की विधि-विधान से पूजा करें. अब एक लोटे में जल हल्दी व गंगाजल मिलाएं और तुलसी जी को चढ़ा दें. इस उपाय को करने से तेजी से तरक्की होती है और विष्णुजी के साथ-साथ ही मां लक्ष्मी की कृपा होती है.

धन वृद्धि के लिए उपाय

गुरुवार के दिन सुबह विष्णु जी की पूजा करें और केले के वृक्ष की पूजा करें. अब शाम के समय भी विष्णुजी की पूजा करें और फिर तुलसी जी के सामने घी का दीपक जलाकर 'ओम श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं लक्ष्मी नारायणाय नमः' मंत्र का जाप 108 बार करें. इस उपाय को करके लक्ष्मी जी को प्रसन्न करें. बड़े से बड़े आर्थिक संकट दूर हो जाएगा.

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करियर या कारोबार में ग्रोथ के लिए उपाय

करियर या कारोबार में ग्रोथ के लिए गुरुवार को शाम के समय तुलसी के पास दीपक जलाकर उसी समय 5 या 7 पीली कौड़ी पौधे में ही छोड़ दें. दूसरे दिन सुबह पूजा करें और फिर सभी कौड़ियों को लाल या पीले रंग के कपड़े में बांधे और धन की जगह पर रख दें. करियर और कारोबार की दिक्कतें दूर होंगी और तेजी से ग्रोथ होगा.

गुरुवार के दिन तुलसी जी को चढ़ाएं ये दो चीजें-

हल्दी

गुरुवार के दिन तुलसी के पौधे में 7 हल्दी के गांठ चढ़ाएं. इस एक उपाय को करने से तुलसी देवी धन का आशीर्वाद देंगी. घर में सुख-शांति बनी रहेगी.

लाल चुनरी

गुरुवार को तुलसी देवी को लाल चुनरी चढ़ाएं. ऐसा करने से घर में सुख-समृद्धि और सौभाग्य आता है. मां लक्ष्मी की कृपा घर पर बनी रहती है.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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