Advertisement
trendingNow13153530
Hindi Newsधर्मGuruwar Ke Upay: गुरुवार को कैसे करें मां तुलसी को प्रसन्न? इन दो चीजों को चढ़ाने से विष्णुप्रिया दिलाती हैं पैसों की तंगी से छुटकारा

Guruwar Ke Upay: गुरुवार को कैसे करें मां तुलसी को प्रसन्न? इन दो चीजों को चढ़ाने से विष्णुप्रिया दिलाती हैं पैसों की तंगी से छुटकारा

Thursday Remedies For Money: गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा तो की जाती है लेकिन इस दिन देवी तुलसी को भी प्रसन्न कर उनका आशीर्वाद लिया जा सकता है. देवी तुलसी प्रसन्न होकर धन की समस्या से छुटकारा पाने का आशीर्वाद देती हैं.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Mar 25, 2026, 02:47 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Guruwar Ke Upay
Guruwar Ke Upay

Tulsi Ke Upay : हिंदू धर्म में गुरुवार का दिन विष्णु जी की पूजा के लिए समर्पित माना गया है. इस दिन विधि-विधान से विष्णुजी की पूजा करें तो घर में सुख-समृद्धि आती है. वहीं गुरुवार के दिन तुलसी जी की पूजा करने व तुलसी जी से जुड़े कुछ कारगर उपाय करने से भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं. जिस घर में गुरुवार को तुलसी जी की पूजा की जाती है उस घर में मां लक्ष्मी का वास होता है और विष्णु जी की कृपा बनी रहती है. आइए इस कड़ी में जानें कि गुरुवार के दिन कैसे तुलसी जी को प्रसन्न कर उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं.

करियर में तरक्की और सुख के लिए उपाय
सुबह जल्दी उठें और स्नानादि कर विष्णु जी की विधि-विधान से पूजा करें. अब एक लोटे में जल हल्दी व गंगाजल मिलाएं और तुलसी जी को चढ़ा दें. इस उपाय को करने से तेजी से तरक्की होती है और विष्णुजी के साथ-साथ ही मां लक्ष्मी की कृपा होती है.

धन वृद्धि के लिए उपाय
गुरुवार के दिन सुबह विष्णु  जी की पूजा करें और केले के वृक्ष की पूजा करें. अब शाम के समय भी विष्णुजी की पूजा करें और फिर तुलसी जी के सामने घी का दीपक जलाकर 'ओम श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं लक्ष्मी नारायणाय नमः' मंत्र का जाप 108 बार करें. इस उपाय को करके लक्ष्मी जी को प्रसन्न करें. बड़े से बड़े आर्थिक संकट दूर हो जाएगा.

Add Zee News as a Preferred Source

करियर या कारोबार में ग्रोथ के लिए उपाय
करियर या कारोबार में ग्रोथ के लिए गुरुवार को शाम के समय तुलसी के पास दीपक जलाकर उसी समय 5 या 7 पीली कौड़ी पौधे में ही छोड़ दें. दूसरे दिन सुबह पूजा करें और फिर सभी कौड़ियों को लाल या पीले रंग के कपड़े में बांधे और धन की जगह पर रख दें. करियर और कारोबार की दिक्कतें दूर होंगी और तेजी से ग्रोथ होगा.

गुरुवार के दिन तुलसी जी को चढ़ाएं ये दो चीजें-
हल्दी
गुरुवार के दिन तुलसी के पौधे में 7 हल्दी के गांठ चढ़ाएं. इस एक उपाय को करने से तुलसी देवी धन का आशीर्वाद देंगी. घर में सुख-शांति बनी रहेगी.

लाल चुनरी
गुरुवार को तुलसी देवी को लाल चुनरी चढ़ाएं. ऐसा करने से घर में सुख-समृद्धि और सौभाग्य आता है. मां लक्ष्मी की कृपा घर पर बनी रहती है.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

और पढ़ें- Kanya Pujan Samagri List: नोट कर लें कन्या पूजन की सामग्री लिस्ट, इन 9 चीजों का होना बहुत जरूरी!

और पढ़ें- Surya Gochar 2026: सूर्य बुध के नक्षत्र में प्रवेश कर बदल देंगे 4 राशिवालों की जिंदगी, अथाह पैसा प्यार और सम्मान पाएंगे जातक

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

TAGS

guruwar ke upay

Trending news

अंद्राबी की सजा की हो समीक्षा...आसिया की उम्रकैद के बाद महबूबा मुफ्ती की मांग
jammu kashmir news
अंद्राबी की सजा की हो समीक्षा...आसिया की उम्रकैद के बाद महबूबा मुफ्ती की मांग
पेट्रोल पंप पर 'स्टॉक खत्म' के बोर्ड टंगे, मारपीट होने लगी, सिलेंडर की किल्लत क्यों?
LPG Supply in India
पेट्रोल पंप पर 'स्टॉक खत्म' के बोर्ड टंगे, मारपीट होने लगी, सिलेंडर की किल्लत क्यों?
24 Akbar Road खाली करने का नोटिस क्यों जारी हुई, कैसे बचेगा 48 साल पुराना दफ्तर?
congress
24 Akbar Road खाली करने का नोटिस क्यों जारी हुई, कैसे बचेगा 48 साल पुराना दफ्तर?
बंगाल में 'राम vs वाम' का फॉर्मूला बदला, ममता का किला ढहाएगा BJP का एक्स फैक्टर ?
West Bengal Election 2026
बंगाल में 'राम vs वाम' का फॉर्मूला बदला, ममता का किला ढहाएगा BJP का एक्स फैक्टर ?
TVK की एंट्री से बिगड़ जाएगा NDA का गणित, DMK-कांग्रेस के लिए भी खतरा बनेंगे विजय?
Puducherry Election 2026
TVK की एंट्री से बिगड़ जाएगा NDA का गणित, DMK-कांग्रेस के लिए भी खतरा बनेंगे विजय?
'ये गठबंधन कभी नहीं...', हुमायूं कबीर ने ओवैसी को बताया बड़ा भाई, ममता को लगेगा झटका
West Bengal Election 2026
'ये गठबंधन कभी नहीं...', हुमायूं कबीर ने ओवैसी को बताया बड़ा भाई, ममता को लगेगा झटका
असम: RUC ने बढ़ाई कांग्रेस-AIUDF की टेंशन, 15 मुस्लिम बहुल सीटों पर उतारे उम्मीदवार
assam election 2026
असम: RUC ने बढ़ाई कांग्रेस-AIUDF की टेंशन, 15 मुस्लिम बहुल सीटों पर उतारे उम्मीदवार
आखिर कमल हासन ने 'तमिलनाडु चुनाव' में क्यों नहीं उतारे उम्मीदवार? सामने आ गई वजह
Tamil Nadu Election 2026
आखिर कमल हासन ने 'तमिलनाडु चुनाव' में क्यों नहीं उतारे उम्मीदवार? सामने आ गई वजह
AI से बनाया फर्जी दस्तावेज,छिपाई पहचान...पुलिस के हत्थे चढ़ा दुष्कर्म का आरोपी
Surat News
AI से बनाया फर्जी दस्तावेज,छिपाई पहचान...पुलिस के हत्थे चढ़ा दुष्कर्म का आरोपी
अंद्राबी को मौत की मिलनी चाहिए सजा...कोर्ट के फैसले के बाद क्या-क्या बोले भाजपा नेता
jammu kashmir news
अंद्राबी को मौत की मिलनी चाहिए सजा...कोर्ट के फैसले के बाद क्या-क्या बोले भाजपा नेता