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Hindi Newsधर्मThursday Remedies: गुरुवार को कर लें ये 5 अचूक उपाय, बरसेगी श्रीहरि की कृपा और घर में टिकेगा पैसा!

Thursday Remedies: गुरुवार को कर लें ये 5 अचूक उपाय, बरसेगी श्रीहरि की कृपा और घर में टिकेगा पैसा!

Guruwar ke Upay: धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, गुरुवार का दिन भगवान श्री हरि विष्णु और देवताओं के गुरु बृहस्पति देव को समर्पित है. इस दिन भक्ति-भाव से व्रत रखने और विष्णु जी की उपासना करने से मनोकामनाओं की पूर्ति होती है. शास्त्रों में कुछ ऐसे विशेष उपायों का वर्णन मिलता है, जिन्हें नियमित रूप से हर गुरुवार को करने से जीवन की बाधाएं दूर होती हैं और सौभाग्य के द्वार खुल सकते हैं. आइए जानते हैं गुरुवार के दिन किए जाने वाले कुछ विशेष उपायों के बारे में.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Mar 18, 2026, 09:30 PM IST
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Thursday Remedies: गुरुवार को कर लें ये 5 अचूक उपाय, बरसेगी श्रीहरि की कृपा और घर में टिकेगा पैसा!

Thursday Remedies: सनातन धर्म में सप्ताह का प्रत्येक दिन किसी न किसी देवता को समर्पित है. इसी तरह गुरुवार (बृहस्पतिवार) का दिन सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु और देवताओं के गुरु बृहस्पति देव की उपासना के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जिसकी कुंडली में गुरु बलवान होता है, उसे मान-सम्मान, धन और सुखद वैवाहिक जीवन की प्राप्ति होती है. वहीं, अगर कुंडली में गुरु की दशा विपरीत हो, तो जातक को नौकरी और कारोबार में जुड़े तमाम कष्टों का सामना करना पड़ता है. इसके अलावा कुंडली में गुरु की विपरीत दशा से दांपत्य जीवन में भी उतार-चढ़ाव आते हैं. यही वजह है कि शास्त्रों के जानकार गुरुवार के दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कुछ उपाय करने की सलाह देते हैं. ऐसे में अगर आप भी आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं या कार्यों में बार-बार बाधाएं आ रही हैं, तो गुरुवार के दिन किए गए कुछ विशेष उपाय आपकी किस्मत बदल सकते हैं. आइए जानते हैं इन 5 अचूक उपायों के बारे में.

करें केसर और हल्दी दूध के उपाय

कुंडली में गुरु ग्रह की स्थिति को मजबूत करने के लिए गुरुवार को दूध में केसर मिलाकर सेवन करना अत्यंत शुभ होता है. यह न सिर्फ सेहत के लिए अच्छा है, बल्कि जीवन में सकारात्मकता भी लाता है. अगर केसर उपलब्ध न हो, तो आप एक चुटकी हल्दी का प्रयोग भी कर सकते हैं. इसके अलावा, शिवलिंग पर केसर मिश्रित दूध से अभिषेक करने पर आर्थिक तंगी दूर होती है और घर में समृद्धि का वास होता है.

मुख्य द्वार पर हल्दी के जल का छिड़काव

घर से नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालने के लिए गुरुवार की सुबह एक लोटे में जल लेकर उसमें थोड़ी हल्दी और गंगाजल मिलाएं. इसके बाद उस पवित्र जल का छिड़काव घर के मुख्य द्वार और कोनों में करें. मान्यता है कि ऐसा करने से वास्तु दोष दूर होते हैं, गृह-क्लेश से मुक्ति मिलती है और घर में शांतिपूर्ण वातावरण बना रहता है.

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इस मंत्र से प्रसन्न होंगे भगवान विष्णु

गुरुवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान के बाद पीले वस्त्र धारण करें. इसके बाद शांत चित्त होकर भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने बैठें और 'ॐ क्लीं बृहस्पतये नम:' मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें. यह मंत्र गुरु दोष के प्रभाव को कम करता है और शिक्षा व करियर के क्षेत्र में सफलता के द्वार खोलता है.

गौ सेवा से मिलेगी बाधाओं से मुक्ति

हिंदू धर्म में गाय को पूजनीय माना गया है. गुरुवार के दिन गाय को चने की दाल और गुड़ खिलाना विशेष फलदायी होता है. अगर आपके बनते हुए काम बिगड़ रहे हैं या भाग्य साथ नहीं दे रहा है, तो यह उपाय लगातार सात गुरुवार तक करें. इससे श्रीहरि प्रसन्न होते हैं और जीवन की समस्त अड़चनें अपने आप समाप्त होने लगती हैं.

यह भी पढ़ें: सुख-समृद्धि के लिए नवरात्रि में अपनाएं ये 5 वास्तु टिप्स, खुशियों से भर जाएगा आपका आंगन

विष्णु सहस्रनाम और स्तोत्र का पाठ

भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए विष्णु सहस्रनाम और विष्णु स्तोत्र का पाठ रामबाण माना जाता है. गुरुवार की पूजा के समय इनका पाठ करने से मानसिक शांति मिलती है और परिवार पर आने वाले संकट टल जाते हैं. विशेषकर करियर में उन्नति चाहने वाले जातकों को यह पाठ जरूर करना चाहिए.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

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