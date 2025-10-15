Advertisement
Guruwar Ke Upay: अब तक नहीं मिला संतान सुख? गुरुवार को करें केले के पेड़ से जुड़े ये उपाय!

Guruwar Ke Upay: गुरुवार के दिन विष्णु जी की विशेष आराधना की जाती है जिससे जीवन के सभी दुखों का नाश होता है और भगवान की कृपा भी प्राप्त होती है. आइए इस बारे में विस्तार से जानें कि गुरुवार के दिन केले के पेड़ के कौन से उपाय करें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Oct 15, 2025, 02:20 PM IST
Guruwar Ke Upay
Guruwar Ke Upay

Guruwar Ke Upay In Hindi: गुरुवार के दिन अगर भगवान विष्णु की विशेष आराधना करें तो जीवन में सुख-समृद्धि की प्राप्ति हो सकती है और भगवान की कृपा पूरे जीवन बनी रह सकती है. गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा मां लक्ष्मी के साथ की जाती है और इस दिन देवगुरु बृहस्पति की पूजा की जाती है. इस तरह गुरुवार के दिन एक साथ भगवान विष्णु, मां लक्ष्मी और गुरु बृहस्पति का आशीर्वाद पाया जा सकता है. इस कड़ी में हम जानेंगे कि गुरुवार के दिन केले के पेड़ की पूजा करते हुए कौन से कारगर और अचूक उपाय करें जिससे जीवन के दुखों का नाश हो और संतान सुख की प्राप्ति हो सके.

पूरी होगी हर मनोकामना
गुरुवार के दिन स्नाना करें और पीला वस्त्र धारण करें. इसके बाद विधि-विधान से केले के पेड़ की पूजा आराधना करें. केले के पेड़ में जल चढ़ाएं. आस-पास कोई न हो तो केले के पेड़ को संतान प्राप्ति की अपनी मनोकामना धीरे से बताएं. इस उपाय से संतान सुख प्राप्ति हो सकती है.

नहीं होगी धन की कमी
केले के पेड़ की जड़ में गंगाजल अर्पित करें और पूरे पेड़ में भी गंगाजल छिड़क दें. इसके बाद पीले रंग के धागा पेड़ में लपेटे, अब पेड़ के जड़ को तिजोरी में रख दें. जीवन से धन संबंधी समस्याएं दूर होंगी.

जरूर करें ये काम
गुरुवार को केले के पेड़ के नीचे बैठें और विधि पूर्वक भगवान विष्णु व देवगुरु बृहस्पति की पूजा करें. पीला भोग जैसे चने की दाल आदि अर्पित करें और पीला अक्षत चढ़ाएं. इस आसान से उपाय से रोजगार के रास्ते खुलेंगे और जीवन से सभी परेशानियों का अंत होगा.

अर्पित करें ये चीजें
गुरुवार के दिन सच्चे मन से केले के पेड़ की पूजा करें और पेड़ की जड़ में साबुत हल्दी की गांठ चढ़ाएं. इसके बाद केले के पेड़ में गुड़ व चने की दाल भी चढ़ा दें. इस उपाय को करके जल्द ही विष्णु जी की कृपा की प्राप्त होगी और काम में रुकावट नहीं आएगी. पैसों की तंगी दूर होगी.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए मंगलिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

