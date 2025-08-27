Guruwar Ke Upay: गुरुवार के ये 5 मंत्र गुरु दोष को करेंगे कुंडली से दूर, इन उपायों को कर विष्णु जी को करें प्रसन्न!

Vishnu Ji Ko Prasann Karne Ke Upay: हिंदू धर्म में गुरुवार के दिन अगर कुछ विशेष उपाय करें तो कई परेशानियों से छुटकारा मिल सकता है. गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा की जाती है, कुछ साधक तो गुरुवार के दिन व्रत का संकल्प भी करते हैं. वहीं कुछ लोग कुंडली से गुरु दोष को दूर करने के उपाय भी करते हैं. धन और समृद्धि की प्राप्ति से लेकर जल्द विवाह होने की इच्छा पूर्ति के लिए कुछ विशेष उपाय गुरुवार के दिन किए जा सकते हैं. आइए इस कड़ी में गुरुवार के उपाय और गुरुवार के मंत्र जानें.

गुरुवार के उपाय (Guruwar ke Upay In Hindi)

सुख-समृद्धि के लिए उपाय

गुरुवार के दिन अगर भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी एक साथ पूजा करें व गुड़ और चना दाल का भोग अर्पित करें तो जीवन के दुख दूर होंगे ओर घर में सुख-समृद्धि आएगी.

गुरु दोष को दूर करने के लिए उपाय

कुंडली में गुरु दोष है जिससे पति-पत्नी में मनमुटाव बना रहता है तो गुरुवार के दिन चुटकीभर हल्दी नहाने के पानी में मिलालें और उसी से नहाएं. तरक्की के रास्ते भी खुलेंगे.

जल्द विवाह के लिए उपाय

विवाह होने में बार बार अड़चनें आ रही हैं, बात बनते बनते बिगड़ जा रही है तो गुरुवार के दिन केले के पौधे में जल अर्पित करें. अचानक और जल्दी ही विवाह के योग बनेंगे.

व्यापार में होगा लाभ

व्यापार में लगातार घाटा हो रहा है और कमाई का साधन बंद हो गया है तो गुरुवार को मंदिर में जाएं और हल्दी की गांठ की माला भगवान को अर्पित करें. मुनाफा होने लगेगा.

मनोकामनाएं होंगी पूरी

भगवान विष्णु के प्रिय पीले रंग को गुरुवार के दिन अधिक उपयोग में लाएं. जैसे भगवान की पूजा पीले वस्त्र पहनकर करें, पीले फल भोग में अर्पित करें. इच्छाएं पूरी होंगी.

गुरुवार के मंत्र जापकर गुरु दोष को कुंडली से करें दूर (Guruwar Mantra)

'ॐ बृं बृहस्पतये नम:।'

'ॐ क्लीं बृहस्पतये नम:।'

'ॐ ग्रां ग्रीं ग्रौं स: गुरवे नम:।'

'ॐ ऐं श्रीं बृहस्पतये नम:।'

'ॐ गुं गुरवे नम:।'

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)