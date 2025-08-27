Guruwar Ke Upay: गुरुवार के ये 5 मंत्र गुरु दोष को करेंगे कुंडली से दूर, इन उपायों को कर विष्णु जी को करें प्रसन्न!
Advertisement
trendingNow12898462
Hindi Newsधर्म

Guruwar Ke Upay: गुरुवार के ये 5 मंत्र गुरु दोष को करेंगे कुंडली से दूर, इन उपायों को कर विष्णु जी को करें प्रसन्न!

Aaj Guruwar Ke Upay, 28 August 2025: गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना और व्रत किया जाता है. इस दिन गुरुवार के उपाय कर भगवान की कृपा पाई जा सकती है. साथ ही कुछ मंत्रों का जाप करके गुरु दोष को दूर किया जा सकता है.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Aug 27, 2025, 12:45 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Guruwar Ke Upay
Guruwar Ke Upay

Vishnu Ji Ko Prasann Karne Ke Upay: हिंदू धर्म में गुरुवार के दिन अगर कुछ विशेष उपाय करें तो कई परेशानियों से छुटकारा मिल सकता है. गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा की जाती है, कुछ साधक तो गुरुवार के दिन व्रत का संकल्प भी करते हैं. वहीं कुछ लोग कुंडली से गुरु दोष को दूर करने के उपाय भी करते हैं. धन और समृद्धि की प्राप्ति से लेकर जल्द विवाह होने की इच्छा पूर्ति के लिए कुछ विशेष उपाय गुरुवार के दिन किए जा सकते हैं. आइए इस कड़ी में गुरुवार के उपाय और गुरुवार के मंत्र जानें.

गुरुवार के उपाय (Guruwar ke Upay In Hindi)
सुख-समृद्धि के लिए उपाय
गुरुवार के दिन अगर भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी एक साथ पूजा करें व गुड़ और चना दाल का भोग अर्पित करें तो जीवन के दुख दूर होंगे ओर घर में सुख-समृद्धि आएगी.

गुरु दोष को दूर करने के लिए उपाय
कुंडली में गुरु दोष है जिससे पति-पत्नी में मनमुटाव बना रहता है तो गुरुवार के दिन चुटकीभर हल्दी नहाने के पानी में मिलालें और उसी से नहाएं. तरक्की के रास्ते भी खुलेंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

जल्द विवाह के लिए उपाय
विवाह होने में बार बार अड़चनें आ रही हैं, बात बनते बनते बिगड़ जा रही है तो गुरुवार के दिन केले के पौधे में जल अर्पित करें. अचानक और जल्दी ही विवाह के योग बनेंगे. 

व्यापार में होगा लाभ
व्यापार में लगातार घाटा हो रहा है और कमाई का साधन बंद हो गया है तो गुरुवार को मंदिर में जाएं और हल्दी की गांठ की माला भगवान को अर्पित करें. मुनाफा होने लगेगा. 

मनोकामनाएं होंगी पूरी
भगवान विष्णु के प्रिय पीले रंग को गुरुवार के दिन अधिक उपयोग में लाएं. जैसे भगवान की पूजा पीले वस्त्र पहनकर करें, पीले फल भोग में अर्पित करें. इच्छाएं पूरी होंगी.

गुरुवार के मंत्र जापकर गुरु दोष को कुंडली से करें दूर (Guruwar Mantra)
'ॐ बृं बृहस्पतये नम:।'
'ॐ क्लीं बृहस्पतये नम:।'
'ॐ ग्रां ग्रीं ग्रौं स: गुरवे नम:।'
'ॐ ऐं श्रीं बृहस्पतये नम:।'
'ॐ गुं गुरवे नम:।'

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव हैं. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लेख लिखने में पद्मा रुचि रखती हैं. इन्हें धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि हैं. वर्तमान समय में पद्मा धर्...और पढ़ें

TAGS

guruwar ke upay

Trending news

चामुंडेश्वरी मंदिर पर डिप्टी CM के बयान से कर्नाटक में बवाल, बानू मुश्ताक पर हंगामा
Karnatka
चामुंडेश्वरी मंदिर पर डिप्टी CM के बयान से कर्नाटक में बवाल, बानू मुश्ताक पर हंगामा
एयरपोर्ट में ग्राउंड स्टाफ को पीटने वाले आर्मी ऑफिसर पर स्पाइसजेट ने लगाया बैन
SpiceJet airline
एयरपोर्ट में ग्राउंड स्टाफ को पीटने वाले आर्मी ऑफिसर पर स्पाइसजेट ने लगाया बैन
लंदन में क्यों बनेगा 'महाराष्ट्र भवन'? डिप्टी सीएम अजित पवार ने बता दी ये बड़ी वजह
Maharashtra
लंदन में क्यों बनेगा 'महाराष्ट्र भवन'? डिप्टी सीएम अजित पवार ने बता दी ये बड़ी वजह
भयंकर बारिश-भूसखलन से घाटी में मौत का जलजला, 10 प्वाइंट्स में जानें ताजा हालात
#Jammu Kashmir
भयंकर बारिश-भूसखलन से घाटी में मौत का जलजला, 10 प्वाइंट्स में जानें ताजा हालात
विरार में कुदरत का कहर, चॉल पर गिरा अपार्टमेंट का बड़ा हिस्सा, 2 की मौत और 11 घायल
Maharashtra news
विरार में कुदरत का कहर, चॉल पर गिरा अपार्टमेंट का बड़ा हिस्सा, 2 की मौत और 11 घायल
अभी और टलेगा BJP अध्यक्ष का चुनाव? RSS चीफ के साथ बैठक कर सकते हैं PM मोदी
BJP
अभी और टलेगा BJP अध्यक्ष का चुनाव? RSS चीफ के साथ बैठक कर सकते हैं PM मोदी
RSS के शताब्दी समारोह में बाबा रामदेव-कंगना सहित कई दिग्गज, जाने किसने क्या कहा
rss
RSS के शताब्दी समारोह में बाबा रामदेव-कंगना सहित कई दिग्गज, जाने किसने क्या कहा
जम्मू-कश्मीर में मची है भयंकर तबाही, भूस्खलन से अब तक 30 की मौत; 22 ट्रेनें रद्द
Landslide
जम्मू-कश्मीर में मची है भयंकर तबाही, भूस्खलन से अब तक 30 की मौत; 22 ट्रेनें रद्द
'हिन्दू राष्ट्र का सत्ता से कोई मतलब ...', RSS के शताब्दी वर्ष पर बोले मोहन भागवत
Mohan Bhagwat
'हिन्दू राष्ट्र का सत्ता से कोई मतलब ...', RSS के शताब्दी वर्ष पर बोले मोहन भागवत
Aaj Ki Taza Khabar Live: बारिश ने जम्मू-कश्मीर मचाया कोहराम, मदद के लिए मैदान में उतारा गया C-130 विमान, जानें प्रलय की पूरी कहानी
#Breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live: बारिश ने जम्मू-कश्मीर मचाया कोहराम, मदद के लिए मैदान में उतारा गया C-130 विमान, जानें प्रलय की पूरी कहानी
;