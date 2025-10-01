Guruwar Upay: गुरुवार के वो 5 मंत्र जो है अति शक्तिशाली जिनके जाप से खुलती है किस्मत, ये उपाय कर श्रीहरि को करें प्रसन्न!

Guruwar Upay For Money: गुरुवार का दिन भगवान विष्णु की आराधना के लिए समर्पित हैं. इस दिन भगवान की पूजा आराधना करने वाले भक्त के जीवन से सभी दुखों का नाश होता है और कई अन्य परेशानियां दूर होती है. गुरुवार का दिन गुरु बृहस्पति से शुरू होता है जो ज्ञान के कारक ग्रह हैं. आइए गुरुवार के दिन के मंत्रों को जानें व गुरुवार के उपाय जानें जिनको करके विवाह में देरी, आर्थिक तंगी जैसी कई परेशानियों को दूर किया जा सकता है.

गुरुवार के उपाय (Guruwar ke Upay)

सुख-समृद्धि पाने के लिए करें ये उपाय

गुरुवार के दिन अगर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की एक साथ पूजा आराधना करने से धन संबंधी सभी परेशानियों का अंत होता है और आय के रास्ते खुलते हैं. भगवान की पूजा में पीले रंग का बोग अर्पित करने से भी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है. जैसे गुड़ और चना दाल का भोग, बेसन के लड्डू का भोग. धन संबंधी दिक्कतें दूर होंगी.

गुरु दोष को दूर करने के लिए उपाय

कुंडली में अगर गुरु ग्रह की स्थिति खराब होती है तो दंपत्ति के बीच तनाव व मनमुटाव की स्थिति बनी रहती है. तरक्की के रास्ते बंद रहते हैं. ऐसे में गुरुवार के दिन नहाने के पानी में अगर चुटकीभर हल्दी डाल दें और फिर उसी पानी से नहा लें तो गुरु कुंडली में मजबूत होगा.

जल्द विवाह के लिए उपाय

शीघ्र विवाह के लिए उपाय करना है तो बृहस्पतिवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा करें और केले के पौधे में जल चढ़ाएं. शीघ्र विवाह में आ रही अड़चने दूर होंगी.

गुरुवार के मंत्र का करें जाप (Guruwar Mantra)

यह मंत्र है शक्तिशाली- ॐ बृं बृहस्पतये नम:।

इस मंत्र का करें जाप- ॐ क्लीं बृहस्पतये नम:।

यह मंत्र है शुभ फलदायी- ॐ ग्रां ग्रीं ग्रौं स: गुरवे नम:।

इस मंत्र के जाप से होगा लाभ- ॐ ऐं श्रीं बृहस्पतये नम:।

यह मंत्र गुरुवार के दिन जपें- ॐ गुं गुरवे नम:।

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

