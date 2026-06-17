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Guruwar Ke Upay: जीवन में बढ़ गया है भ्रम और नहीं दिख रहा सही रास्ता? इन उपायों से करें बृहस्पति देव को प्रसन्न, सभी परेशानियां होंगी दूर!

Guruwar Ke Upay: गुरुवार के दिन की शुरुआत देवगुरु बृहस्पति से होती है. इस दिन कुछ उपाय करें तो देवगुरु बृहस्पति प्रसन्न हो सकते हैं. गुरुवार का व्रत रख सकते हैं जिससे जीवन में सुख और सौभाग्य में वृद्धि हो सकती है.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Jun 17, 2026, 09:14 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 09:14 PM IST
Guruwar Ke Upay: जीवन में बढ़ गया है भ्रम और नहीं दिख रहा सही रास्ता? इन उपायों से करें बृहस्पति देव को प्रसन्न, सभी परेशानियां होंगी दूर!
Image Credit: AI (Brihaspati Dev)

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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