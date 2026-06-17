Remedies To Please Lord Brihaspati Dev: सनातन धर्म में सभी 7 दिनों को अलग-अलग ग्रहों और देवताओं की उपासना के लिए समर्पित किया गया है. इसी तरह गुरुवार के दिन की शुरुआत बृहस्पति ग्रह से होती है. जिसे बृहस्पति देव भी कहा जाता है. सभी ग्रहों में सबसे बड़े और अति शुभ बृहस्पति देव सभी देवताओं के गुरु है. बृहस्पति देव व्यक्ति के भाग्य और ज्ञान के कारक हैं जो शुभ होकर जातक के जीवन में तरक्की और समृद्धि लाते हैं. बृहस्पति देव धर्म और आध्यात्मिक प्रकाश का जीवन में संचार करते हैं, साथ ही सौभाग्य बढ़ाते हैं. लेकिन जब यही बृहस्पति देव कुंडली में अशुभ स्थिति में होते हैं तो व्यक्ति को भाग्य का साथ नहीं मिलता, सफलता नहीं मिलती है और इस बात का ज्ञान नहीं होता कि उसका जीवन किस दिशा में जा रहा है.