Remedies To Please Lord Brihaspati Dev: सनातन धर्म में सभी 7 दिनों को अलग-अलग ग्रहों और देवताओं की उपासना के लिए समर्पित किया गया है. इसी तरह गुरुवार के दिन की शुरुआत बृहस्पति ग्रह से होती है. जिसे बृहस्पति देव भी कहा जाता है. सभी ग्रहों में सबसे बड़े और अति शुभ बृहस्पति देव सभी देवताओं के गुरु है. बृहस्पति देव व्यक्ति के भाग्य और ज्ञान के कारक हैं जो शुभ होकर जातक के जीवन में तरक्की और समृद्धि लाते हैं. बृहस्पति देव धर्म और आध्यात्मिक प्रकाश का जीवन में संचार करते हैं, साथ ही सौभाग्य बढ़ाते हैं. लेकिन जब यही बृहस्पति देव कुंडली में अशुभ स्थिति में होते हैं तो व्यक्ति को भाग्य का साथ नहीं मिलता, सफलता नहीं मिलती है और इस बात का ज्ञान नहीं होता कि उसका जीवन किस दिशा में जा रहा है.
ऐसे में जरूरी है कि किसी व्यक्ति पर बृहस्पति देव का अति शुभ प्रभाव ही पड़े और उसकी कुंडली में गुरु बृहस्पति बलवान स्थिति में रहें. ताकि जीवन में को सही रास्ता दिखाने वाला हो और भ्रम जाल से मुक्ति मिल सके. आध्यात्मिक दिशा मिल सके और ज्ञान बढ़ सके. ऐसे में कुछ उपायों को करके गुरु बृहस्पति को प्रसन्न कर शुभ फलों की प्राप्ति कर सकते हैं. कुछ ऐसे सरल उपाय कर सकते हैं जिसको करने से बृहस्पति देव कुंडली में बलवान हो सकें.
गुरुवार का व्रत रखने से गुरु बृहस्पति बलवान होंगे. इस दिन व्रत रखें और विष्णु जी की पूजा करें. इसके बाद केले के पेड़ में जल चढ़ाएं.
गुरुवार के दिन मंदिर में चने की दाल या हल्दी की गांठ का दान करें.
गुरुवार के दिन विष्णु जी और बृहस्पति देव की पूजा करें व माथे पर केसर का तिलक लगाएं.
गुरुवार के दिन केसर मिले दूध का सेवन करें.
ज्योतिषीय सलाह पर जातक को शरीर पर सोना धारण करना सही हो सकता है.
गुरुवार के दिन सरल उपाय करें. इस दिन स्नान आदि कर पीले वस्त्र धारण करें और बृहस्पति देव की अगरबत्ती, दीप आदि से विधि-विधान से पूजा करें.
अपने ज्योतिषाचार्य की सलाह पर गुरुवार के दिन बृहस्पति देव के मंत्र का जाप उन्नीस हजार बार कर सकते हैं.
गुरुवार के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराएं और पीले वसत्र का दान करें. गुरुवार का यह उपाय अचूर है.
गुरुवार के दिन विष्णु जी और बृहस्पति देव की पूजा में दही-चावल का भोग जरूर रखें और फिर प्रसाद ग्रहण करें.
(डिस्क्लेमर- यह जानकारी पारंपरिक धार्मिक एवं ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है. बताए गए उपायों के प्रभाव और परिणाम व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों, आस्था, स्थान तथा अन्य कारकों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें और किसी भी प्रकार के निश्चित परिणाम या लाभ का दावा न मानें.)