/Guruwar Daan: विवाह में आ रही रुकावटें होंगी दूर और चमकेगी किस्मत, गुरुवार के दिन करें दान के ये उपाय!

Guruwar ko Kya Daan Karna Chahiye: गुरुवार का दिन अति शुभ माना जाता है, इस किए गए मांगलिक कार्यों का बड़ा महत्व बताया गया है. गुरु ग्रह का प्रभाव इस दिन पर विशेष रूप से पड़ता है. इस दिन अगर कुछ विशेष उपाय करें तो व्यक्ति को शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है. जीवन से नकारात्मकता का नाश होता है. जीवन में सुख-समृद्धि का संचार होने लगता है और बाधाएं दूर होती हैं. इसी तरह गुरुवार के दिन अगर दान का उपाय करें तो देवगुरु बृहस्पति की कृपा प्राप्त होती है.
गुरुवार के दिन कुछ वस्तुओं का दान करने से कुंडली में गुरु ग्रह की स्थिति मजबूत होने लगती हैं और भाग्य का साथ प्राप्त होता है. शिक्षा, विवाह और संतान पक्ष में सकारात्मकता आती है. आइए जानें गुरुवार के दिन किन चीजों का दान करें.
गुरुवार के दिन अगर पीले रंग की कुछ वस्तुओं का दान करें तो भाग्य का साथ प्राप्क होगा. विवाह होने में आ रही रुकावटे दूर होंगी. फल, पीली मिठाई या अन्य पीली चीजों का दान करने से गुरु ग्रह और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त हो सकती है. जीवन में करियर से लेकर विवाह आदि का शुभ योग प्राप्त होते हैं.
गुरुवार के दिन चने की दाल और गुड़ का दान करना अति शुभ माना जाता है. ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार, इस दान को करने से भाग्य का साथ प्राप्त होता है. आर्थिक स्थिति में सुधार होगी और परिवार में सुख बढ़ता है.
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, गुरु ग्रह का संबंध हल्दी से है, ऐसे में अगर गुरुवार के दिन हल्दी का दान करें तो जीवन की सभी परेशानियों का अंत होता है. मानसिक तनाव दूर होता है और सुख-समृद्धि बढ़ती है और जीवन की बाधाओं का अंत होता है.
गुरुवार के दिन की शुरुआत गुरु बृहस्पति ग्रह से होता है जिसके स्वामित्व में पीला रंग आता है. ऐसे में इस दिन पीले रंग के वस्त्रों का दान करना भी बहुत शुभ होता है. मान्यतानुसार, गुरु दोष का प्रभाव दूर करने के लिए और स्वास्थ्य में सुधार के लिए और भारी कर्ज को दूर करने के लिए पीले वस्त्रों का दान करना शुभ माना जाता है. इस दान से जीवन में मान-सम्मान बढ़ता है और उन्नति के रास्ते खुलते हैं.
(डिस्क्लेमर- यह जानकारी पारंपरिक धार्मिक एवं ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है. बताए गए उपायों के प्रभाव और परिणाम व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों, आस्था, स्थान तथा अन्य कारकों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें और किसी भी प्रकार के निश्चित परिणाम या लाभ का दावा न मानें.)