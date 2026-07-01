/Guruwar Daan: विवाह में आ रही रुकावटें होंगी दूर और चमकेगी किस्मत, गुरुवार के दिन करें दान के ये उपाय!

Guruwar ko Kya Daan Karna Chahiye: गुरुवार का दिन अति शुभ माना जाता है, इस किए गए मांगलिक कार्यों का बड़ा महत्व बताया गया है. गुरु ग्रह का प्रभाव इस दिन पर विशेष रूप से पड़ता है. इस दिन अगर कुछ विशेष उपाय करें तो व्यक्ति को शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है. जीवन से नकारात्मकता का नाश होता है. जीवन में सुख-समृद्धि का संचार होने लगता है और बाधाएं दूर होती हैं. इसी तरह गुरुवार के दिन अगर दान का उपाय करें तो देवगुरु बृहस्पति की कृपा प्राप्त होती है.