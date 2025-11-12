Advertisement
trendingNow12999376
Hindi Newsधर्म

Guruwar ke Upay: घर में पैसों की किल्लत से हैं परेशान? गुरुवार को अपनाएं ये हल्दी वाला उपाय, लग जाएगा धन का अंबार

Guruwar ke Upay: गुरुवार के दिन हल्दी और जल से जुड़े ये उपाय न सिर्फ आर्थिक तंगी से मुक्ति दिलाते हैं बल्कि जीवन में शांति, सौभाग्य और स्थिरता भी लाते हैं. आइए जानते हैं गुरुवार के आसान और चमत्कारी उपाय.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Nov 12, 2025, 07:13 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Guruwar ke Upay: घर में पैसों की किल्लत से हैं परेशान? गुरुवार को अपनाएं ये हल्दी वाला उपाय, लग जाएगा धन का अंबार

Guruwar ke Upay: हिंदू धर्म में गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित माना जाता है. इस दिन भक्त श्रद्धा भाव से विष्णु जी की पूजा करते हैं और व्रत रखकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं. शास्त्रों के अनुसार, गुरुवार का विशेष संबंध पीले रंग और गुरु ग्रह बृहस्पति से होता है. इसलिए इस दिन पीली वस्तुओं का दान या उनसे जुड़े उपाय करने से जीवन की बाधाएं दूर होती हैं और आर्थिक समृद्धि प्राप्त होती है. इनमें से सबसे प्रभावशाली उपायों में से एक है जल में हल्दी मिलाकर किए जाने वाले टोटके, जो व्यक्ति की किस्मत को चमका सकते हैं. आइए जानत हैं गुरुवार को किए जाने वाले इस उपाय के बारे में.

घर में सुख-समृद्धि लाने का उपाय

गुरुवार की सुबह स्नान कर पीले वस्त्र धारण करें और भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करें. पूजा के बाद एक गिलास जल में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर घर के मुख्य द्वार पर छिड़कें. वास्तु और धर्मशास्त्रों के अनुसार, यह उपाय घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है और विष्णु जी की कृपा बनाए रखता है. अगर परिवार में अक्सर तनाव या कलह का माहौल रहता है, तो यह उपाय विशेष रूप से लाभकारी है. इसे हर गुरुवार करने से गृह क्लेश दूर होते हैं और परिवार में शांति और प्रेम बढ़ता है.

Add Zee News as a Preferred Source

नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति का उपाय

यदि जीवन में बार-बार अड़चनें आ रही हैं या कुंडली में गुरु ग्रह कमजोर है, तो स्नान के जल में हल्दी मिलाकर नहाना शुभ माना गया है. यह उपाय न सिर्फ नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करता है, बल्कि व्यक्ति के चारों ओर आभामंडल को भी शुद्ध करता है. जिन लोगों के विवाह में बार-बार रुकावटें आती हैं, उन्हें यह उपाय अवश्य आजमाना चाहिए. हल्दी युक्त जल से स्नान करने से गुरु ग्रह मजबूत होता है और वैवाहिक जीवन में स्थिरता तथा शुभता आती है.

यह भी पढ़ें: राहु-शुक्र का अद्भुत योग 3 राशि वालों के लिए वरदान! हर ओर से बरसेगा धन, बनेंगे अमीर

धन और लक्ष्मी प्राप्ति का उपाय

गुरुवार को स्नानादि के बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें. फिर एक लोटे जल में हल्दी मिलाकर तुलसी के पौधे पर अर्पित करें. तुलसी में स्वयं माता लक्ष्मी का वास माना गया है, और यह उपाय धन व समृद्धि के द्वार खोल देता है. जो व्यक्ति इस उपाय को नियमित रूप से हर गुरुवार करता है, उसके घर में लक्ष्मी का स्थायी निवास होता है और आर्थिक स्थिति मजबूत होती जाती है.

करियर और तरक्की के लिए उपाय

गुरुवार के दिन भगवान विष्णु के साथ-साथ केले के पेड़ की पूजा का भी विशेष महत्व है. इस दिन हल्दी मिले जल से केले के वृक्ष का अभिषेक करने से भगवान विष्णु और बृहस्पति देव दोनों की कृपा प्राप्त होती है. यह उपाय न सिर्फ करियर में सफलता के मार्ग खोलता है बल्कि आर्थिक लाभ और पदोन्नति के अवसर भी प्रदान करता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

Guruwar Upay

Trending news

दिल्ली धमाके के 48 घंटे बाद कड़ी से कड़ी जोड़कर कहां तक पहुंचीं एजेंसियां
delhi bomb blast news
दिल्ली धमाके के 48 घंटे बाद कड़ी से कड़ी जोड़कर कहां तक पहुंचीं एजेंसियां
6 दिसंबर को बड़ा धमाका करना चाहते थे आतंकी, घबराहट में 26 दिन पहले कर बैठे ब्लास्ट
lal qila blast
6 दिसंबर को बड़ा धमाका करना चाहते थे आतंकी, घबराहट में 26 दिन पहले कर बैठे ब्लास्ट
दिल्ली धमाके के संदिग्ध उमर पर बड़ा खुलासा, 2023 में अस्पताल से हो चुका है बर्खास्त
Delhi blast
दिल्ली धमाके के संदिग्ध उमर पर बड़ा खुलासा, 2023 में अस्पताल से हो चुका है बर्खास्त
दिल्ली ब्लास्ट के बाद देश में धधक रही गुस्से की ज्वाला, अब शुरू होगा सिंदूर-पार्ट 2?
delhi bomb blast news
दिल्ली ब्लास्ट के बाद देश में धधक रही गुस्से की ज्वाला, अब शुरू होगा सिंदूर-पार्ट 2?
'5 एयरपोर्ट्स को बम से उड़ा देंगे', इंडिगो को आया धमकी भरा ई-मेल और फिर...
airport bomb email
'5 एयरपोर्ट्स को बम से उड़ा देंगे', इंडिगो को आया धमकी भरा ई-मेल और फिर...
दिल्ली में ब्लास्ट 10 तारीख को, बिहार चुनाव 11 को… कांग्रेसी मंत्री का विवादित बयान
delhi bomb blast news
दिल्ली में ब्लास्ट 10 तारीख को, बिहार चुनाव 11 को… कांग्रेसी मंत्री का विवादित बयान
पाक जिंदाबाद, ब्लास्ट और IS...महानगरी एक्सप्रेस में ऐसा क्या मिला, जो मचा हड़कंप
bomb blast
पाक जिंदाबाद, ब्लास्ट और IS...महानगरी एक्सप्रेस में ऐसा क्या मिला, जो मचा हड़कंप
आतंकियों के लिए पसीजा महबूबा मुफ्ती का दिल! कहा- डॉक्टर के माता-पिता को न करें तंग
Delhi blast
आतंकियों के लिए पसीजा महबूबा मुफ्ती का दिल! कहा- डॉक्टर के माता-पिता को न करें तंग
शादी में खूनी खेल; दूल्हे को घोंपा चाकू, भागते शैतान को ड्रोन ने 2 KM तक दौड़ाया
Viral Video
शादी में खूनी खेल; दूल्हे को घोंपा चाकू, भागते शैतान को ड्रोन ने 2 KM तक दौड़ाया
Delhi Blast: आंखें नम, कंधे पर हाथ, बेड पर झुककर दर्द सुनते रहे पीएम मोदी
Delhi blast
Delhi Blast: आंखें नम, कंधे पर हाथ, बेड पर झुककर दर्द सुनते रहे पीएम मोदी