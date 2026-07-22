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Guruwar Vrat Vidhi: गुरुवार का व्रत रखना आसान नहीं, इन नियमों और पूजा विधि का रखें ध्यान

Guruwar Vrat Puja Vidhi: गुरुवार का व्रत रखने के भी कई नियम हैं. जिसका पालन किए बिना व्रत रखना व्रत के फल नहीं देता है और न तो व्रत को पूर्ण माना जाता है. आइए इस बारे में विस्तार जानें.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Jul 22, 2026, 08:55 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 08:55 PM IST
Guruwar Vrat Vidhi: गुरुवार का व्रत रखना आसान नहीं, इन नियमों और पूजा विधि का रखें ध्यान

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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