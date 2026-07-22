/Guruwar Vrat Vidhi: गुरुवार का व्रत रखना आसान नहीं, इन नियमों और पूजा विधि का रखें ध्यान

आप भी पहली बार गुरुवार का व्रत रखने वाले हैं तो आपको कुछ नियमों का विशेष ध्यान रखना चाहिए. गुरुवार का व्रत अनुराधा नक्षत्र में पड़ने वाले गुरुवार से शुरू करने का नियम है. ध्यान दें लगातार 7 या 16 गुरुवार तक व्रत रखने का विधान है. हालांकि, कुछ लोग 1, 3, 4, 7 या एक साल तक भी नियमित रूप से व्रत रखते हैं. आइए जानें गुरुवार के दिन किसी विधि से विष्णु जी और बृहस्पति देव की पूजा करें और किन बातों का विशेष ध्यान रखें. गुरुवार का व्रत रखने का एक और नियम है. जो लोग गुरुवार का व्रत रखते हैं उन्हें भूलकर भी अपने बाल, नाखून और दाढ़ी गुरुवार के दिन नहीं कटवाने चाहिए. बाल धोना और कपड़े धोना भी वर्जित माना जाता है.