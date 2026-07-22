/Guruwar Vrat Vidhi: गुरुवार का व्रत रखना आसान नहीं, इन नियमों और पूजा विधि का रखें ध्यान

Guruwar Vrat Niyam: गुरुवार का दिन भगवान विष्णु और गुरु बृहस्पति को समर्पित है. गुरुवार के दिन सच्चे मन और सही नियम से जो भी भक्त विष्णुजी और बृहस्पतिदेव की पूजा करते हैं उनके जीवन के सभी संकटों का नाश होता है. इस दिन केले के पेड़ की पूजा करने का भी विधान है.
धार्मिक और ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार बृहस्पतिदेव ज्ञान, भाग्य और मांगलिक कार्यों के कारक हैं. वहीं, विष्णु जी की पूजा से घर में सुख-समृद्धि आती है. ऐसे में गुरुवार के दिन नियमानुसार विष्णु जी और बृहस्पतिदेव की पूजा उपासना करें.
गुरुवार के दिन सुबह उठें और स्नान आदि कर लें.
पीले वस्त्र धारण करें और मन को शांत करें.
इसके बाद भगवान विष्णु और बृहस्पति देव का ध्यान करें.
मन ही मन व्रत का संकल्प करें.
अब एक चौकी पर पीले वस्त्र को बिछाएं.
चौकी पर विष्णु जी और बृहस्पति देव की प्रतिमा स्थापित करें.
फल, फूल, पीले वस्त्र भगवान विष्णु जी और बृहस्पति देव को चढ़ाएं.
बृहस्पति देव की कथा सुने-सुनाएं.
भगवान को भोग में केले और बेसन का हलवा अर्पित करें.
इस दिन केले के पेड़ की पूजा जरूर करें.
गुरुवार के दिन केला दान न करें.
गुरुवार को व्रत रखें और बिना नमक का पीला भोजन एक टाइम करें.
आप भी पहली बार गुरुवार का व्रत रखने वाले हैं तो आपको कुछ नियमों का विशेष ध्यान रखना चाहिए. गुरुवार का व्रत अनुराधा नक्षत्र में पड़ने वाले गुरुवार से शुरू करने का नियम है. ध्यान दें लगातार 7 या 16 गुरुवार तक व्रत रखने का विधान है. हालांकि, कुछ लोग 1, 3, 4, 7 या एक साल तक भी नियमित रूप से व्रत रखते हैं. आइए जानें गुरुवार के दिन किसी विधि से विष्णु जी और बृहस्पति देव की पूजा करें और किन बातों का विशेष ध्यान रखें. गुरुवार का व्रत रखने का एक और नियम है. जो लोग गुरुवार का व्रत रखते हैं उन्हें भूलकर भी अपने बाल, नाखून और दाढ़ी गुरुवार के दिन नहीं कटवाने चाहिए. बाल धोना और कपड़े धोना भी वर्जित माना जाता है.
(डिस्क्लेमर- यह जानकारी पारंपरिक धार्मिक एवं ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है. बताए गए उपायों के प्रभाव और परिणाम व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों, आस्था, स्थान तथा अन्य कारकों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें और किसी भी प्रकार के निश्चित परिणाम या लाभ का दावा न मानें.)