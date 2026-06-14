Habits that make you poor: सनातन धर्म के प्रसिद्ध ग्रंथ गरुड़ पुराण में इंसान के जीवन को सुखी और समृद्ध बनाने के कई गुप्त सूत्र बताए गए हैं. इस महापुराण के आचार कांड में रोजमर्रा की उन आदतों का जिक्र है जो इंसान की किस्मत तय करती हैं. कई बार हम अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिससे हमारे घर की बरकत रुक जाती है.
गरुड़ पुराण के अनुसार हमारी कुछ खराब आदतें साक्षात मां लक्ष्मी को नाराज कर देती हैं. इसके कारण हंसता खेलता और अमीर परिवार भी धीरे धीरे कंगाली की कगार पर पहुंच जाता है. अगर आप भी अपने घर में सुख समृद्धि चाहते हैं तो आपको इन आदतों को तुरंत बदल लेना चाहिए.
इस ग्रंथ में सबसे पहली गलती सुबह देर तक सोने को बताया गया है. गरुड़ पुराण के अनुसार जो लोग सूर्योदय के बाद भी बिस्तर पर पड़े रहते हैं, उनके घर में कभी मां लक्ष्मी का वास नहीं होता. सुबह का समय देवताओं के आगमन का होता है.
इस समय सोने से शरीर में आलस्य बढ़ता है और सकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर चली जाती है. देर तक सोने वाले लोगों के पास धन आता तो है लेकिन वह बीमारी और फालतू के कामों में बह जाता है. इसलिए शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त में उठने की सलाह दी गई है ताकि दिन की शुरुआत अच्छी हो.
दूसरी बड़ी आदत गंदे कपड़े पहनना और शरीर की साफ सफाई न रखना है. गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा है कि मां लक्ष्मी को स्वच्छता बेहद प्रिय है. जो लोग रोज स्नान नहीं करते या मैले कपड़े पहनते हैं, उनसे धन की देवी हमेशा के लिए रूठ जाती हैं.
गंदे कपड़े पहनने से इंसान के भीतर नकारात्मकता आती है. इससे उसका समाज में मान सम्मान भी कम होने लगता है. इसके साथ ही घर में बिखरा हुआ सामान और गंदगी भी दरिद्रता को न्योता देती है. इसलिए अपने शरीर और घर दोनों को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए.
रसोई घर से जुड़ी एक आम गलती भी कंगाली का बहुत बड़ा कारण बनती है. अक्सर लोग रात के समय सिंक में जूठे बर्तन ऐसे ही छोड़ देते हैं. गरुड़ पुराण के अनुसार रसोई में जूठे बर्तन छोड़ना सीधे तौर पर मां अन्नपूर्णा और मां लक्ष्मी का अपमान है.
रात भर छोड़े गए जूठे बर्तनों से घर में वास्तु दोष पैदा होता है. इससे परिवार के सदस्यों के बीच तनाव और बीमारियां बढ़ती हैं. धन का अनावश्यक खर्च होने लगता है. इसलिए सोने से पहले रसोई घर को पूरी तरह साफ कर लेना चाहिए ताकि रात में भी सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे.
इसके अलावा दूसरों की बुराई करना, बेवजह गुस्सा करना और दांतों से नाखून चबाना भी दरिद्रता के लक्षण माने गए हैं. गरुड़ पुराण के अनुसार जो लोग हमेशा दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, उनका भाग्य उनका साथ छोड़ देता है.
इन बुरी आदतों के कारण घर का माहौल अशांत हो जाता है. जहां शांति नहीं होती वहां कभी भी लक्ष्मी जी नहीं ठहरतीं. इन आदतों को सुधारकर आप अपने घर को आर्थिक संकट से बचा सकते हैं.
(Disclaimer- इस लेख में दी गई जानकारी धार्मिक मान्यताओं, पौराणिक कथाओं, स्थानीय परंपराओं और उपलब्ध ऐतिहासिक विवरणों पर आधारित है. इसका उद्देश्य केवल सूचना देना है, किसी मान्यता या दावे की पुष्टि करना नहीं.)