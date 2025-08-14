Hal Chhath 2025: संतान को लंबी उम्र देता है हल षष्‍ठी का व्रत, पूजा में जरूर पढ़ें हल छठ व्रत कथा
Hal Chhath 2025: संतान को लंबी उम्र देता है हल षष्‍ठी का व्रत, पूजा में जरूर पढ़ें हल छठ व्रत कथा

Hal Chhath Vrat Katha: हल छठ, हरछठ या हल षष्‍ठी पर्व आज 14 अगस्‍त, गुरुवार को मनाया जा रहा है. हर साल संतान की लंबी उम्र के लिए मांएं भाद्रपद माह के कृष्‍ण पक्ष की षष्‍ठी तिथि को यह व्रत रखती हैं. यहां पढ़ें हल छठ व्रत की संपूर्ण कथा. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Aug 14, 2025, 07:39 AM IST
Hal Chhath Vrat Katha: भगवान श्रीकृष्‍ण के बड़े भाई बलराम जी का जन्‍म भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को हुआ था. इस दिन बलराम जयंती मनाई जाती है. साथ ही हल षष्‍ठी का व्रत रखा जाता है. इसे आम बोलचाल की भाषा में हल छठ व्रत या हरछठ व्रत भी कहा जाता है. साल 2025 में हल छठ 14 अगस्‍त को यानी कि आज है. आज हल षष्‍ठी की पूजा में हल छठ व्रत की कथा जरूर पढ़ें, ताकि व्रत-पूजा का पूरा फल प्राप्‍त हो. 

यह भी पढ़ें: जन्‍माष्‍टमी पर बन रहा ज्‍वालामुखी योग, 3 राशि वालों की जिंदगी में होगा धन का विस्‍फोट, जिंदगी में घुलेगी मिश्री सी मिठास!

 
हल छठ व्रत कथा 

प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी. उसका प्रसवकाल अत्यंत निकट था. एक ओर वह प्रसव से व्याकुल थी तो दूसरी ओर उसका मन गौ-रस (दूध-दही) बेचने में लगा हुआ था. उसने सोचा कि यदि प्रसव हो गया तो गौ-रस यूं ही पड़ा रह जाएगा. यह सोचकर उसने दूध-दही के घड़े सिर पर रखे और बेचने के लिए चल दी किन्तु कुछ दूर पहुंचने पर उसे असहनीय प्रसव पीड़ा हुई. वह एक झरबेरी की ओट में चली गई और वहां एक बच्चे को जन्म दिया.

वह बच्चे को वहीं छोड़कर पास के गांवों में दूध-दही बेचने चली गई. संयोग से उस दिन हल षष्ठी थी. गाय-भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने सीधे-सादे गांव वालों में बेच दिया. उधर जिस झरबेरी के नीचे उसने बच्चे को छोड़ा था, उसके समीप ही खेत में एक किसान हल जोत रहा था. अचानक उसके बैल भड़क उठे और हल का फल शरीर में घुसने से वह बालक मर गया.

इस घटना से किसान बहुत दुखी हुआ, फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया. उसने झरबेरी के कांटों से ही बच्चे के चिरे हुए पेट में टांके लगाए और उसे वहीं छोड़कर चला गया. 

यह भी पढ़ें: इन तारीखों में जन्‍मे लोगों पर राहु रहते हैं स्‍पेशल मेहरबान, अचानक धन-शोहरत देकर कर देते हैं हैरान

कुछ देर बाद ग्वालिन दूध बेचकर वहां आ पहुंची. बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे समझते देर नहीं लगी कि यह सब उसके पाप की सजा है. वह सोचने लगी कि यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध न बेचा होता और गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट न किया होता तो मेरे बच्चे की यह दशा न होती. अतः मुझे लौटकर सब बातें गांव वालों को बताकर प्रायश्चित करना चाहिए.

ऐसा निश्चय कर वह उस गांव में पहुंची, जहां उसने दूध-दही बेचा था. वह गली-गली घूमकर अपनी करतूत और उसके फलस्वरूप मिले दंड का बखान करने लगी. तब स्त्रियों ने स्वधर्म रक्षार्थ और उस पर रहम खाकर उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया.

बहुत-सी स्त्रियों द्वारा आशीर्वाद लेकर जब वह पुनः झरबेरी के नीचे पहुंची तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि वहां उसका पुत्र जीवित अवस्था में पड़ा है. तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान समझा और कभी झूठ न बोलने का प्रण कर लिया.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

Shraddha Jain

Shraddha Jain

