Advertisement
trendingNow13213272
Hindi Newsधर्मचोलों ने रखा पत्थर, विजयनगर के राजाओं ने बनाया भव्य! बेंगलुरु के बीचों-बीच स्थित इस 800 साल पुराने मंदिर का क्या है रहस्य?

चोलों ने रखा पत्थर, विजयनगर के राजाओं ने बनाया भव्य! बेंगलुरु के बीचों-बीच स्थित इस 800 साल पुराने मंदिर का क्या है रहस्य?

Halasuru Someshwara Temple: बेंगलुरु के हलासुरु में स्थित 800 साल पुराना सोमेश्वर मंदिर चोल और विजयनगर साम्राज्य की वास्तुकला का बेजोड़ नमूना है. ये अपनी प्राचीन नक्काशी के लिए दुनिया भर के पर्यटकों को भी आकर्षित करता है. आज हम इस मंदिर के बारे में डिटेल से बताएंगे.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: May 11, 2026, 07:23 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

चोलों ने रखा पत्थर, विजयनगर के राजाओं ने बनाया भव्य! बेंगलुरु के बीचों-बीच स्थित इस 800 साल पुराने मंदिर का क्या है रहस्य?

Halasuru Someshwara Temple: सोमेश्वर मंदिर कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के हलासुरु इलाके में स्थित एक बेहद प्राचीन और प्रसिद्ध शिव मंदिर है. ये मंदिर अपनी शानदार वास्तुकला और धार्मिक महत्व के लिए जाना जाता है. शहर की भागदौड़ और आधुनिक जिंदगी के बीच मौजूद ये मंदिर लोगों को शांति और आध्यात्मिक सुकून देता है. हर दिन यहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन करने पहुंचते हैं. खासकर महाशिवरात्रि के समय यहां भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिलती है.

मंदिर किसने बनवाया था?

माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण चोल राजवंश के समय शुरू हुआ था. बाद में विजयनगर साम्राज्य के राजाओं ने इसे और भव्य रूप दिया. इतिहासकारों के मुताबिक ये मंदिर करीब 800 साल पुराना माना जाता है. मंदिर की दीवारों और खंभों पर बनी नक्काशी लोगों को काफी आकर्षित करती है. यहां दक्षिण भारतीय कला और संस्कृति की शानदार झलक देखने को मिलती है. यही वजह है कि यह मंदिर सिर्फ धार्मिक ही नहीं, बल्कि ऐतिहासिक रूप से भी बेहद खास माना जाता है.

सोमेश्वर मंदिर से जुड़ी कई मान्यताएं भी लोगों के बीच काफी प्रसिद्ध हैं. स्थानीय लोगों का मानना है कि यहां सच्चे मन से पूजा करने पर भगवान शिव भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं. मंदिर का वातावरण बेहद शांत रहता है. जैसे ही लोग मंदिर परिसर में प्रवेश करते हैं, उन्हें अलग तरह की सकारात्मक ऊर्जा महसूस होती है. मंदिर के अंदर बना विशाल नंदी और भगवान शिव का प्राचीन शिवलिंग श्रद्धालुओं की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

कला और इतिहास से भरपूर

इस मंदिर की सबसे खास बात इसकी अद्भुत वास्तुकला है. बड़े-बड़े पत्थरों से बना यह मंदिर आज भी मजबूती से खड़ा हुआ है. मंदिर के ऊंचे गोपुरम और सुंदर नक्काशी दूर से ही लोगों का ध्यान खींच लेते हैं. शाम के समय जब मंदिर में दीपक जलते हैं, तब यहां का दृश्य और भी खूबसूरत दिखाई देता है. कई पर्यटक सिर्फ इसकी कला और इतिहास को करीब से देखने के लिए यहां पहुंचते हैं.

कैसे जाएं दर्शन करने?

अगर आप सोमेश्वर मंदिर घूमने जाना चाहते हैं तो बेंगलुरु शहर के किसी भी हिस्से से यहां आसानी से पहुंचा जा सकता है. क्योंकि शहर 7 किलोमीटर दूर है. ये मंदिर हलासुरु मेट्रो स्टेशन के काफी पास स्थित है. सड़क और मेट्रो दोनों रास्तों से यहां पहुंचना आसान है. सबसे नजदीकी एयरपोर्ट केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है. वहीं रेलवे स्टेशन से भी टैक्सी और बस की सुविधा मिल जाती है. अक्टूबर से फरवरी तक का मौसम यहां घूमने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है.

ये भी पढ़ें: 11 तीर्थों का पवित्र जल, सोमनाथ में अलौकिक कुंभाभिषेक, दिव्‍यता-भव्‍यता का हुआ संगम

About the Author
author img
harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

TAGS

halasuru someshwara temple

Trending news

मजार पर चादरपोशी, अयोध्या में दर्शन, फिर कत्ल...कोलकाता पुलिस के दावे पर मां के सवाल
suvendu adhikari
मजार पर चादरपोशी, अयोध्या में दर्शन, फिर कत्ल...कोलकाता पुलिस के दावे पर मां के सवाल
अग्निमित्रा को नारी कल्याण, घोष को पंचायत और… सुवेंदु कैबिनेट में किसको क्या मिला?
Suvendu Adhikari Cabinet
अग्निमित्रा को नारी कल्याण, घोष को पंचायत और… सुवेंदु कैबिनेट में किसको क्या मिला?
बंगाल विजय ने BJP को दी कौन सी संजीवनी? जानिए राष्ट्रपति चुनाव 2027 का गुणा-गणित
Presidential Elections 2027
बंगाल विजय ने BJP को दी कौन सी संजीवनी? जानिए राष्ट्रपति चुनाव 2027 का गुणा-गणित
आकाश में फुफकार रहा था बिजली वाला 'नाग'..भारत के मिसाइल टेस्ट से पड़ोस में खलबली
Agni MIRV Missile
आकाश में फुफकार रहा था बिजली वाला 'नाग'..भारत के मिसाइल टेस्ट से पड़ोस में खलबली
हार के लिए SIR जिम्मेदार! TMC का SC में दावा, कोर्ट ने कहा- नई अर्जी दाखिल करें
Supreme Court
हार के लिए SIR जिम्मेदार! TMC का SC में दावा, कोर्ट ने कहा- नई अर्जी दाखिल करें
जिसका धर्म इजाजत दे, वही शराब पिये... उमर के बयान पर बोलीं महबूबा- महिलाएं को खतरा
CM Omar Abdullah
जिसका धर्म इजाजत दे, वही शराब पिये... उमर के बयान पर बोलीं महबूबा- महिलाएं को खतरा
बांग्लादेश बॉर्डर पर फेंसिंग और आयुष्मान भारत...CM बनते ही एक्शन में सुवेंदु अधिकारी
suvendu adhikari
बांग्लादेश बॉर्डर पर फेंसिंग और आयुष्मान भारत...CM बनते ही एक्शन में सुवेंदु अधिकारी
महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा का X अकाउंट बैन, अलगाववादी कंटेंट को लेकर चला चाबुक
iltija mufti
महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा का X अकाउंट बैन, अलगाववादी कंटेंट को लेकर चला चाबुक
'देरी नहीं चलेगी', जमानत याचिकाओं पर SC सख्त, सभी HC को दी डेडलाइन तय करने की हिदायत
Supreme Court
'देरी नहीं चलेगी', जमानत याचिकाओं पर SC सख्त, सभी HC को दी डेडलाइन तय करने की हिदायत
PM मोदी की अपील से बदलेगी सोच, परिवार बोले—'कम सोने में भी हो सकती है शादी'
Gold
PM मोदी की अपील से बदलेगी सोच, परिवार बोले—'कम सोने में भी हो सकती है शादी'