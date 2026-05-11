चोलों ने रखा पत्थर, विजयनगर के राजाओं ने बनाया भव्य! बेंगलुरु के बीचों-बीच स्थित इस 800 साल पुराने मंदिर का क्या है रहस्य?

Halasuru Someshwara Temple: बेंगलुरु के हलासुरु में स्थित 800 साल पुराना सोमेश्वर मंदिर चोल और विजयनगर साम्राज्य की वास्तुकला का बेजोड़ नमूना है. ये अपनी प्राचीन नक्काशी के लिए दुनिया भर के पर्यटकों को भी आकर्षित करता है. आज हम इस मंदिर के बारे में डिटेल से बताएंगे.
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Halasuru Someshwara Temple: सोमेश्वर मंदिर कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के हलासुरु इलाके में स्थित एक बेहद प्राचीन और प्रसिद्ध शिव मंदिर है. ये मंदिर अपनी शानदार वास्तुकला और धार्मिक महत्व के लिए जाना जाता है. शहर की भागदौड़ और आधुनिक जिंदगी के बीच मौजूद ये मंदिर लोगों को शांति और आध्यात्मिक सुकून देता है. हर दिन यहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन करने पहुंचते हैं. खासकर महाशिवरात्रि के समय यहां भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिलती है.
माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण चोल राजवंश के समय शुरू हुआ था. बाद में विजयनगर साम्राज्य के राजाओं ने इसे और भव्य रूप दिया. इतिहासकारों के मुताबिक ये मंदिर करीब 800 साल पुराना माना जाता है. मंदिर की दीवारों और खंभों पर बनी नक्काशी लोगों को काफी आकर्षित करती है. यहां दक्षिण भारतीय कला और संस्कृति की शानदार झलक देखने को मिलती है. यही वजह है कि यह मंदिर सिर्फ धार्मिक ही नहीं, बल्कि ऐतिहासिक रूप से भी बेहद खास माना जाता है.
सोमेश्वर मंदिर से जुड़ी कई मान्यताएं भी लोगों के बीच काफी प्रसिद्ध हैं. स्थानीय लोगों का मानना है कि यहां सच्चे मन से पूजा करने पर भगवान शिव भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं. मंदिर का वातावरण बेहद शांत रहता है. जैसे ही लोग मंदिर परिसर में प्रवेश करते हैं, उन्हें अलग तरह की सकारात्मक ऊर्जा महसूस होती है. मंदिर के अंदर बना विशाल नंदी और भगवान शिव का प्राचीन शिवलिंग श्रद्धालुओं की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है.
इस मंदिर की सबसे खास बात इसकी अद्भुत वास्तुकला है. बड़े-बड़े पत्थरों से बना यह मंदिर आज भी मजबूती से खड़ा हुआ है. मंदिर के ऊंचे गोपुरम और सुंदर नक्काशी दूर से ही लोगों का ध्यान खींच लेते हैं. शाम के समय जब मंदिर में दीपक जलते हैं, तब यहां का दृश्य और भी खूबसूरत दिखाई देता है. कई पर्यटक सिर्फ इसकी कला और इतिहास को करीब से देखने के लिए यहां पहुंचते हैं.
अगर आप सोमेश्वर मंदिर घूमने जाना चाहते हैं तो बेंगलुरु शहर के किसी भी हिस्से से यहां आसानी से पहुंचा जा सकता है. क्योंकि शहर 7 किलोमीटर दूर है. ये मंदिर हलासुरु मेट्रो स्टेशन के काफी पास स्थित है. सड़क और मेट्रो दोनों रास्तों से यहां पहुंचना आसान है. सबसे नजदीकी एयरपोर्ट केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है. वहीं रेलवे स्टेशन से भी टैक्सी और बस की सुविधा मिल जाती है. अक्टूबर से फरवरी तक का मौसम यहां घूमने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है.
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