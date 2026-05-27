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Hindi Newsधर्मHanuman Ashtak: शत्रुबाधा से लेकर कर्ज मुक्ति तक हनुमान अष्टक पाठ के हैं ये 5 बड़े फायदे, जानें नियम और सावधानियां

Hanuman Ashtak: शत्रुबाधा से लेकर कर्ज मुक्ति तक हनुमान अष्टक पाठ के हैं ये 5 बड़े फायदे, जानें नियम और सावधानियां

Sankatmochan Hanuman Ashtak: वैसे तो बजरंगबली की कृपा पाने के लिए अनेक प्रकार के अनु्ष्ठान किए जाते हैं, लेकिन उन सब में हनुमान अष्टक का पाठ सबसे प्रभावशाली माना गया है. कहा जाता है कि इसका पाठ करने से उनकीं विशेष कृपा प्राप्त होती है, बल्कि कर्ज और शत्रुओं से भी छुटकारा मिलता है. 

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: May 27, 2026, 02:42 PM IST
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Hanuman Ashtak: शत्रुबाधा से लेकर कर्ज मुक्ति तक हनुमान अष्टक पाठ के हैं ये 5 बड़े फायदे, जानें नियम और सावधानियां

Hanuman Ashtak: कलयुग में हनुमान जी की उपासना सबसे अधिक प्रभावशाली मानी गई है. यही वजह है कि उनकी कृपा पाने के लिए भक्त हनुमान चालीसा, बजरंगबाण, सुंदरकांड और हनुमान अष्टक का पाठ करते हैं. सनातन धर्म शास्त्रों के मुताबिक, बजरंगबाण का पाठ करने से कर्ज, शत्रु बाधा से छुटाकारा समेत 5 प्रकार की परेशानियों से अपने आप मुक्ति मिल जाती है. इसका पाठ करने वालों को यह पता भी नहीं चलता कि उसके जीवन में चल रही परेशानियां कब खत्म हो गई. शास्त्रों में हनुमान अष्टक का पाठ करने के लिए विशेष नियम और कुछ सावधानियों का उल्लेख किया गया है. चलिए, अब जानते हैं कि हनुमान अष्टक का नियमित पाठ करने से क्या लाभ होते हैं और इससे जुड़े नियम और सावधानियां क्या हैं.

हनुमान अष्टक के फायदे

नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति- नियमित तौर पर हनुमान अष्टक का पाठ करने से भूत-प्रेत की बाधा से मुक्ति मिलती है. इसके अलावा पाठ करने वालों का मन प्रसन्न रहता है. अगर मन में किसी किसी बात को लेकर डर है, तो वह भी दूर हो जाता है. कहा जाता है कि जो लोग इसका विधिपूर्वक पाठ करते हैं, उनका जीवन समृद्ध और खुशहाल भी रहता है.

मजबूत होता है आत्मविश्वास- हनुमान अष्टक के पाठ का दूसरा बड़ा फायदा यह है कि इसका पाठ करने वाला मानसिक रूप से मजबूत रहता है. साथ ही, कमजोर आत्मविश्वास चट्टान की तरह मजबूत होता है. 

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कानूनी विवादों से छुटकारा- अगर किसी प्रकार का कानूनी विवाद चल रहा है, तो उससे छुटकारा पाने के लिए हनुमान अष्टक का पाठ किया जा सकता है. इसका पाठ करने से कोर्ट-कचहरी से जुड़ी परेशानियां अपने आप दूर हो जाती हैं. इसके अलावा अगर नींद से जुड़ी समस्या है, तो वह भी शीघ्र दूर हो जाता है. 

कर्ज होता है दूर- हनुमान अष्टक का नियमपूर्वक पाठ करने से कर्ज की समस्या भी दूर होती है. ऐसे में अगर आप कर्ज से परेशान हैं, तो हनुमान अष्टक का पाठ कर सकते हैं. 

दूर होते हैं मानसिक विकार- शास्त्रों के अनुसार, नियमित रूप से हनुमान अष्टक का पाठ करने पर गंभीर मानसिक विकार भी दूर होते हैं. साथ ही मन में अच्छे विचार आते हैं

हनुमान अष्टक पाठ के नियम 

हनुमान अष्टक का पाठ करन के लिए सबसे पहले स्नान करें और हाथ में जल या गंगाजल लेकर संकल्प लें. 

पूजा स्थान पर लाल रंग का आसन बिछाएं और उस पर लाल रंग के वस्त्र पहनकर बैठें. इसके अलावा किसी हनुमान मंदिर में बैठकर भी इसका पाठ कर सकते हैं.

पाठ शुरू करने से पहले हनुमान जी को धूप-दीप दिखाएं और उन्हें सिंदूर, लाल फूल और बूंदी के लड्डू अर्पित करें.

पाठ की संख्य की बात करें, तो शुभ परिणाम के लिए 3, 5, 11 या 21 बार इसका पाठ करना शुभ माना गया है.

यह भी पढ़ें: मंगलवार को इन नियमों का ध्यान रखकर करें बजरंगबाण का पाठ, हनुमान जी रखेंगे खुशहाल 

हनुमान अष्टक पाठ से जुड़ी सावधानियां

नियम के मुताबिक, जिस दिन भी हनुमान अष्टक का पाठ करें उस दिन गलती से भी नॉनवेज या शराब इत्यादि का सेवन ना करें.

हनुमान जी को बाल ब्रह्मचारी कहा गया है. इसलिए इनसे जुड़े धार्मिक अनुष्ठान के दौरान ब्रह्मचर्य के नियमों का अक्षरशः पालन करना जरूरी है.

हनुमान अष्टक का पाठ बिल्कुल शांत वातावरण में और पूरी निष्ठा के साथ करना चाहिए. पाठ के दौरान मन को शांत और पवित्र रखना चाहिए.

महिलाएं अगर हनुमान अष्टक का पाठ करती हैं, तो उन्हें मूर्ति का स्पर्श करने से बचना चाहिए. हालांकि, दूर से ही हनुमान की प्रणाम कर सकती हैं. 

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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About the Author
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Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

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