Hanuman Chalisa: रोगों से भरा है शरीर और दर्द नहीं हो रहा कम, मंगलवार को हनुमान चालीसा की ये चौपाई दोहराएं!
धर्म

Hanuman Chalisa: रोगों से भरा है शरीर और दर्द नहीं हो रहा कम, मंगलवार को हनुमान चालीसा की ये चौपाई दोहराएं!

Hanuman Chalisa Chaupai: हनुमान चालीसा की कुछ चमत्कारी चौपाइयां है जिनका जाप कर जीवन की कई परेशानियों को दूर किया जा सकता है. आइए एक चमत्कारी चौपाई के बारे में जानें जिसका बहुत महत्व है.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Sep 02, 2025, 08:21 AM IST
Hanuman Chalisa Chaupai
Hanuman Chalisa Chaupai

Hanuman Chalisa Chaupai Path: कलयुग में हनुमान जी महाराज भक्त की सभी परेशानियों का अंत करते हैं. हनुमान जी की आराधना करने वाले के जीवन से सभी परेशानियों, बीमारियों और दुखों का अंत होता है. हनुमान चालीसा का पाठ कर हनुमान जी की विशेष कृपा पाई जा सकती है, बल बुद्धि विवेक का आशीर्वाद हनुमान जी से पाया जा सकता है. . विशेषकर हनुमान चालीसा की कुछ चौपाइयां तो बहुत चमत्कारी हैं जिनका जापकर बड़ी से बड़ी समस्याओं का अंत किया जा सकता है. आइए इस कड़ी में हनुमान चालीसा की एक ऐसी चौपाई के बारे में जानें जिसका जाप करने से शरीर रोग मुक्त और पीड़ा मुक्त हो जाता है.

नासै रोग हरे सब पीरा… जपत निरन्तर हनुमत बीरा…
हनुमान चालीसा की 25वीं चौपाई 'नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरन्तर हनुमत बीरा…' का अर्थ है कि वीर हनुमान जी का निरंतर नाम लेने वालों के रोग और पीड़ाओं का नाश होता है. इस चौपाई का जाप करने से पूरे शरीर से रोग कष्ट दूर होने लगते हैं और हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है.

हनुमान चालीसा से जुड़ी विशेष बात
हनुमान चालीसा का पाठ जो भी भक्त निरंतर करते हैं तो सभी तरह के रोग और पीड़ा दूर हो जाती है और जीवन में सुख शांति आती है. मन हमेशा सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहता है और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है.हनुमान जी महाराज का नाम लेने से ही हनुमान जी का आशीर्वाद मिलता है. 

हनुमान चालीसा का पाठ
संत हनुमान चालिसा के पाठ को लेकर बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करते समय उसके अर्थ को नहीं जानते हैं तो पाठ का पुण्य फल प्राप्त नहीं होता है. हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए जरूरी है कि एक एक चौपाई का अर्थ पता हो. व्यक्ति के सभी मनोरथ सिद्ध हो जाता है.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव हैं.

Hanuman Chalisa

