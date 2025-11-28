Advertisement
trendingNow13021738
Hindi Newsधर्म

Hanuman Chalisa: कारागार में बंद रामभक्त ने रचा था हनुमान चालीसा, 40वें दिन हुआ था बड़ा चमत्कार, जानें क्या थी वो रोचक घटना!

Hanuman Chalisa Ki Rachna Kisne Aur Kaise Ki: हनुमान चालीसा का हिंदू धर्म में बहुत महत्व है, इसका पवित्र पाठ करने से हनुमान जी की कृपा होती है और भय से मुक्ति मिलती है. आइए जानें हनुमान जी को समर्पित हनुमान चालीसा की रचना कैसे हुई.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Nov 28, 2025, 03:18 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Shri Hanuman Chalisa
Shri Hanuman Chalisa

Hanuman Chalisa Ki Rachna Ki Katha: हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले भक्त पर हमेशा हनुमान जी और भगवान राम की कृपा होती है. कई कहानियां भी सुनी सुनाई जाती हैं जिसमें बताया जाता है कि आखिर कैसे हनुमान चालीसा की रचना की गई, इसकी रचना किसने की और किन परिस्थितियों में इसे लिखा गया. जिसमें से एक कथा के बारे में काफी चर्चा होती है. आइए उसके बारे में विस्तार से जानें.

तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा की रचना की
गोस्वामी तुलसीदास हमेशा राम जी की भक्ति में लीन रहते थे. एक बार की बात है कि अकबर ने अपनी तुलसीदास जी को अपनी सभा में बुलाया लेकिन वे अकबर के सामने झुके नहीं. उन्हें अपने लिए न झुकते देख अकबर गुस्से से भर गया और फतेहपुर सीकरी किले की जेल में डाल लिया. यही वो समय था जब तुलसीदास जी न एक ऐसी अद्भुत रचना थी जिसने राम भक्ति और हनुमान भक्ति को एक सुंदर रूप में प्रस्तुत किया, एक ऐसी रचना जिसके पाठ से हनुमान जी अति प्रसन्न होते हैं और भक्त के जीवन से सभी संकटों को दूर करते हैं. जेल में बंद रहते हुए तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा की रचना की.

40वें दिन का चमत्कार (Hanuman Chalisa History)
ऐसा माना जाता है कि तुलसीदास जी 40 दिनों तक जेल में रहकर एक दिन में एक पंक्ति को लिखकर हनुमान चालीसा लिखकर पूरा किया. साथ ही उन्होंने 40 दिनों तक जाप किया और सच्चे मन से भजन करते रहे. इस जाप से ठीक 40वें दिन यानी हनुमान चालीसा पूरा होते ही एक अद्भुत चमत्कार हुआ.

Add Zee News as a Preferred Source

40वें दिन क्या हुआ 
कहते हैं कि 40वें दिन हनुमान चालीसा जैसे ही पूरी हो गई वैसे ही बंदरों की एक सेना ने दरबार व पूरे शहर पर हमला बोल दिया और जमकर उधम मचाने लगे. कोई भी बंदरों की इस टोली को रोक नहीं पा रहा था. किसी ने अकबर को इस बारे में जानकारी दी कि ये सब तुलसीदास जी के जाप और उनकी प्रार्थनाओं के कारण हो रहा है. अकबर को जब इस बारे में गहराई से जानकारी हुई तो वह तुलसीदास जी के पास गया और उनसे क्षमा मांगी. बस इतना करना था कि सभी बंदर शहर से लौट गए. वहीं अकबर ने तुलसीदास जी को कारागार से मुक्त कर दिया. ध्यान दें कि ऐसी कहनियां सुनी सुनाई जाती रही है कि अकबर ने तुलसीदास को अपने जेल में कैद किया था लेकिन हम तथ्य की पुष्टि नहीं करते हैं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

Astro Tips: दूल्हा-दुल्हन के सुखद वैवाहिक जीवन के लिए भूलकर भी न दें ये गिफ्ट, शादी के सीजन में जानें क्या हैं वो चीजें!

Dhanu Sankranti 2025: इस साल कब है धनु संक्रांति? नोट करें तिथि, शुभ मुहूर्त और सूर्यदेव की पूजा विधि!

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव हैं. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लेख लिखने में पद्मा रुचि रखती हैं. इन्हें धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि हैं. वर्तमान समय में पद्मा धर्...और पढ़ें

TAGS

Hanuman Chalisa

Trending news

अगले महीने भारत आएंगे रूसी राष्ट्रपति; क्यों खास है व्लादिमीर पुतिन का दौरा?
Vladimir Putin
अगले महीने भारत आएंगे रूसी राष्ट्रपति; क्यों खास है व्लादिमीर पुतिन का दौरा?
PM मोदी ने कर्नाटक में किया मेगा रोड शो, उडुपी में बोले- 'नहीं झुकता है नया भारत'
PM Modi Udupi Visit
PM मोदी ने कर्नाटक में किया मेगा रोड शो, उडुपी में बोले- 'नहीं झुकता है नया भारत'
'सत्ता में गलती से आई कांग्रेस...', CM कुर्सी पर क्या बोल गए NDA नेता?
Karnataka News
'सत्ता में गलती से आई कांग्रेस...', CM कुर्सी पर क्या बोल गए NDA नेता?
स्टूडेंट्स के जरिए Urban Naxal फैलाएंगे नक्सली विचारधारा: एजेंसियों का बड़ा खुलासा
urban naxal
स्टूडेंट्स के जरिए Urban Naxal फैलाएंगे नक्सली विचारधारा: एजेंसियों का बड़ा खुलासा
भारत बना इस मामले में दुनिया का तीसरा सबसे शक्तिशाली देश, चीन और अमेरिका को टक्कर
power index 2025
भारत बना इस मामले में दुनिया का तीसरा सबसे शक्तिशाली देश, चीन और अमेरिका को टक्कर
'बांग्लादेशी नागरिक ने बनवाए थे भारतीय दस्तावेज...', बंगाल के युवक का बड़ा खुलासा
West Bengal news
'बांग्लादेशी नागरिक ने बनवाए थे भारतीय दस्तावेज...', बंगाल के युवक का बड़ा खुलासा
चलती ट्रेन से छात्रा को दिया धक्का, कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा
Madras High Court
चलती ट्रेन से छात्रा को दिया धक्का, कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा
'वन नेशन, वन इलेक्शन नहीं करता उल्लंघन...', कानून मंत्रालय ने JPC को क्यों दिया जवाब
one nation one election
'वन नेशन, वन इलेक्शन नहीं करता उल्लंघन...', कानून मंत्रालय ने JPC को क्यों दिया जवाब
चक्रवाती तूफान ‘दितवाह’ ने मचाई खलबली! भारत में IMD अलर्ट, जानें एक-एक पूरी डिटेल
Cyclone Ditwah
चक्रवाती तूफान ‘दितवाह’ ने मचाई खलबली! भारत में IMD अलर्ट, जानें एक-एक पूरी डिटेल
वो महाराजा… जिसके पजामे का नाड़ा खोलने-बांधने के लिए भी होता था खास अफसर
maharaja jagatjit singh
वो महाराजा… जिसके पजामे का नाड़ा खोलने-बांधने के लिए भी होता था खास अफसर