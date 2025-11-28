Hanuman Chalisa: कारागार में बंद रामभक्त ने रचा था हनुमान चालीसा, 40वें दिन हुआ था बड़ा चमत्कार, जानें क्या थी वो रोचक घटना!

Hanuman Chalisa Ki Rachna Ki Katha: हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले भक्त पर हमेशा हनुमान जी और भगवान राम की कृपा होती है. कई कहानियां भी सुनी सुनाई जाती हैं जिसमें बताया जाता है कि आखिर कैसे हनुमान चालीसा की रचना की गई, इसकी रचना किसने की और किन परिस्थितियों में इसे लिखा गया. जिसमें से एक कथा के बारे में काफी चर्चा होती है. आइए उसके बारे में विस्तार से जानें.

तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा की रचना की

गोस्वामी तुलसीदास हमेशा राम जी की भक्ति में लीन रहते थे. एक बार की बात है कि अकबर ने अपनी तुलसीदास जी को अपनी सभा में बुलाया लेकिन वे अकबर के सामने झुके नहीं. उन्हें अपने लिए न झुकते देख अकबर गुस्से से भर गया और फतेहपुर सीकरी किले की जेल में डाल लिया. यही वो समय था जब तुलसीदास जी न एक ऐसी अद्भुत रचना थी जिसने राम भक्ति और हनुमान भक्ति को एक सुंदर रूप में प्रस्तुत किया, एक ऐसी रचना जिसके पाठ से हनुमान जी अति प्रसन्न होते हैं और भक्त के जीवन से सभी संकटों को दूर करते हैं. जेल में बंद रहते हुए तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा की रचना की.

40वें दिन का चमत्कार (Hanuman Chalisa History)

ऐसा माना जाता है कि तुलसीदास जी 40 दिनों तक जेल में रहकर एक दिन में एक पंक्ति को लिखकर हनुमान चालीसा लिखकर पूरा किया. साथ ही उन्होंने 40 दिनों तक जाप किया और सच्चे मन से भजन करते रहे. इस जाप से ठीक 40वें दिन यानी हनुमान चालीसा पूरा होते ही एक अद्भुत चमत्कार हुआ.

Add Zee News as a Preferred Source

40वें दिन क्या हुआ

कहते हैं कि 40वें दिन हनुमान चालीसा जैसे ही पूरी हो गई वैसे ही बंदरों की एक सेना ने दरबार व पूरे शहर पर हमला बोल दिया और जमकर उधम मचाने लगे. कोई भी बंदरों की इस टोली को रोक नहीं पा रहा था. किसी ने अकबर को इस बारे में जानकारी दी कि ये सब तुलसीदास जी के जाप और उनकी प्रार्थनाओं के कारण हो रहा है. अकबर को जब इस बारे में गहराई से जानकारी हुई तो वह तुलसीदास जी के पास गया और उनसे क्षमा मांगी. बस इतना करना था कि सभी बंदर शहर से लौट गए. वहीं अकबर ने तुलसीदास जी को कारागार से मुक्त कर दिया. ध्यान दें कि ऐसी कहनियां सुनी सुनाई जाती रही है कि अकबर ने तुलसीदास को अपने जेल में कैद किया था लेकिन हम तथ्य की पुष्टि नहीं करते हैं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

Astro Tips: दूल्हा-दुल्हन के सुखद वैवाहिक जीवन के लिए भूलकर भी न दें ये गिफ्ट, शादी के सीजन में जानें क्या हैं वो चीजें!

Dhanu Sankranti 2025: इस साल कब है धनु संक्रांति? नोट करें तिथि, शुभ मुहूर्त और सूर्यदेव की पूजा विधि!