Hanuman Chalisa: हनुमान चालीसा का पाठ करते समय न करें ये गलतियां, रामभक्त का आशीर्वाद पाने के लिए इन बातों का जरूर रखें ध्यान!

Hanuman Chalisa: हनुमान चालीसा का पाठ करने से हनुमान जी अति प्रसन्न होती है और भक्तों पर अपनी कृपा बरसाती हैं. ऐसे में इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि हनुमान चालीसा का पाठ करते समय कौन सी गलतियां न करें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Nov 01, 2025, 12:00 PM IST
Hanuman chalisa path: भक्त जब सच्चे मन से हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो हनुमान जी प्रसन्न होकर भक्त के सभी दुखों का नाश करते हैं. लेकिन जब नियम अनुसार हनुमान चालीसा का पाठ नहीं किया जाता है तो इसके फल भी प्राप्त नहीं हो पाता है. नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करने से जीवन के सभी संकट और भय का नाश होता है. इस कड़ी में हम इस बारे में विस्तार से जानेंगे कि हनुमान चालासा का पाठ करते समय कौन सी गलतियां न करें ताकि हनुमान जी की कृपा जीवन भर बनी रहे. 

हनुमान चालीसा का पाठ पवित्रता से करें
हनुमान चालीसा का पाठ करते समय पवित्रता का विशेष ध्यान रखें. ब्रह्मचर्य, शुद्धता और साफ-सफाई बनाए रखें. गंदे या अशुद्ध कपड़े न पहने और मन में किसी के प्रति बुराई का भाव न रखें. तन और मन की पवित्रता बनाए रखें और ऐसी ही पवित्र स्थिति में हनुमान चालीसा का पाठ करें.

हनुमान चालीसा का पाठ करने समय शुद्ध उच्चारण का ध्यान रखें
हनुमान चालीसा का पाठ करते समय इस बात का पूरा ध्यान रखें कि एक एक शब्द का उच्चारण शुद्धता के साथ करें. दोहे और चौपाई का पाठ सच्चे मन से और शुद्ध उच्चारण के साथ करें.

हनुमान चालीसा का पाठ करते समय नाम का उच्चारण
हनुमान चालीसा का पाठ का पाठ करते समय एक लाइन आता है-'तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजै नाथ हृदय मंह डेरा।' यहां पर कई भक्त तुलसीदास के ही नाम का बोलते हैं लेकिन यहां अपने नाम का उच्चारण करें.

हनुमान चालीसा का पाठ करते समय एकाग्रता बनाए रखें
हनुमान चालीसा का पाठ करते समय मन को एकाग्र रखें और  जल्दबाजी में हनुमान चालीसा न पढ़ें. पहले राम जी का स्मरण करे और फिर हनुमान जी का ध्यान करें. इसके बाद शांति मन से धैर्य के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करें. हनुमान चालीसा का पाठ करते समय बीच में किसी से बात न करें और मोबाइल का इस्तेमाल न करें. गंभीरता से और भक्ति भाव से हनुमान चालीसा का पाठ करें. 

हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले लोग मांस मदिरा का सेवन न करें
हनुमान चालीसा का पाठ करते है तो ऐसे हनुमान भक्त को तामसिक भोजन न करें और न तो मांस मदिरा का सेवन करें. सुबह उठें और स्नान ध्यान करें इसके बाद हनुमान जी की पूजा करें इसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें. विशेषकर सोमवार, मंगलवार और शनिवार के दिन मास मदिरा का सेवन न करें.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव हैं.

Hanuman Chalisa

