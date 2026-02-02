Advertisement
Hanuman Chalisa: इन परिस्थितियों में भूलकर भी न छुएं हनुमान चालीसा, बजरंगबली की कृपा के लिए जानें पाठ के विशेष नियम

Hanuman Chalisa Path Niyam: सनातन धर्म शास्त्रों के अनुसार, मंगलवार का दिन मुख्य रूप से हनुमान जी को समर्पित है. इस दिन भक्त उनकी कृपा पाने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि किन परिस्थितियों में हनुमान चालीसा का पाठ करना निषेध है. आइए जानते हैं कि हनुमान चालीसा पाठ से जुड़े खास नियम और सावधिनियां.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Feb 02, 2026, 09:30 PM IST
Hanuman Chalisa Path Vidhi: बजरंगबली की महिमा अपरंपार है और उनके भक्तों के लिए हनुमान चालीसा किसी सुरक्षा कवच से कम नहीं है. मान्यता है कि जो व्यक्ति लगातार हनुमान चालीसा का पाठ करता है, उसके जीवन से रोग, भय और शनि दोष जैसी बाधाएं अपने आप ही दूर हो जाती हैं. शास्त्रों के अनुसार, हनुमान जी रुद्र अवतार हैं और उनकी पूजा में नियमों व शुद्धता का पालन करना जरूरी माना गया है. यही वजह है कि हनुमान चालीसा के पाठ में विशेष सावधानी बरतने और नियमों का पालन करने की सलाह दी जाती है. लेकिन क्या आपको पता है कि बजरंगबली की समर्पित हनुमान चालीसा का पाठ किन परिस्थितियों में नहीं करना चाहिए. आइए जानते हैं कि किन परिस्थितियों में हनुमान चालीसा का पाठ निषेध है और इससे जुड़े खास नियम और विशेष सावधानियां कौन-कौन सी हैं.

कब-कब ना करें हनुमान चालीसा का पाठ

हनुमान जी की उपासना में अनुशासन का बड़ा महत्व है. अनजाने में की गई गलतियां न सिर्फ फल में कमी लाती हैं, बल्कि दोष का कारण भी बन सकती हैं. शास्त्रों के अनुसार कुछ समय ऐसे हैं, जब हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करना चाहिए. पैराणिक मान्यता है कि दोपहर के समय लंका में होते हैं. इसलिए धार्मिक मान्यता है कि दोपहर के समय हनुमान चालीसा का पाठ करने से बचना चाहिए. कहा जाता है कि प्रभु श्री राम के वनवास काल के दौरान हनुमान जी ने विभीषण को वचन दिया था कि वे प्रतिदिन दोपहर में उनसे मिलने लंका जाएंगे. इसी वजह से दोपहर के समय को उनकी पूजा के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता. ऐसे में हनमान चालीसा का पाठ करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त, सूर्योदय का समय या गोधूलि बेला (शाम का समय) सबसे शुभ और प्रभावी माना गया है.

जन्म एवं मृत्यु के समय

हिंदू धर्म में अशौच की स्थिति में पूजा-पाठ वर्जित होता है. परिवार में किसी की मृत्यु होने पर शोक काल रहता है. ऐसे में जब तक शुद्धि संस्कार पूर्ण न हो जाए, तब तक हनुमान चालीसा का पाठ या मूर्तियों का स्पर्श नहीं करना चाहिए. इसके अलावा घर में शिशु के जन्म के बाद भी कुछ दिनों तक सूतक काल रहता है. ऐसे में इस अवधि में भी धार्मिक अनुष्ठान और पाठ को रोक देना चाहिए. 

मासिक धर्म के दौरान बरतें सावधानी

महिलाओं के लिए मासिक धर्म के दिनों में हनुमान चालीसा का पाठ करना वर्जित माना गया है. शास्त्रों में इस समय को शारीरिक शुद्धि और विश्राम की अवधि माना जाता है. इस दौरान मानसिक जप किया जा सकता है, लेकिन पुस्तक का स्पर्श या विधिवत पाठ करने से बचना चाहिए. 

अशुद्ध अवस्था और तामसिक भोजन के बाद

हनुमान जी ब्रह्मचर्य के पालक हैं. अगर किसी व्यक्ति ने मांस या मदिरा का सेवन किया हो, तो उसे भूलकर भी हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करना चाहिए. इसके अलावा, बिना स्नान किए या गंदे वस्त्र पहनकर पाठ करना हनुमान जी का अनादर माना जाता है.

हनुमान चालीसा का पाठ करने की सही विधि

हनुमान चालीसा का पाठ करते समय हमेशा ऊन या कुशा के आसन पर बैठें. जमीन पर सीधे बैठकर पाठ न करें. पाठ शुरू करने से पहले चमेली के तेल या गाय के घी का दीपक जरूर जलाएं. इसके अलावा अगर संभव हो तो मंगलवार और शनिवार को विशेष रूप से 7, 11 या 100 बार पाठ करें.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

