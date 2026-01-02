Advertisement
trendingNow13061565
Hindi Newsधर्मशनिवार को इतनी बार हनुमान चालीसा पढ़ने से जड़ से खत्‍म हो जाती हैं ये बड़ी समस्‍याएं

शनिवार को इतनी बार हनुमान चालीसा पढ़ने से जड़ से खत्‍म हो जाती हैं ये बड़ी समस्‍याएं

300 bar Hanuman Chalisa padhne ke fayde: हनुमान चालीसा रोज पढ़ने के ढेरों फायदे हैं. लेकिन एक ही दिन में कई बार हनुमान चालीसा पढ़ने का खास महत्‍व है. आज हम जानते हैं कि शनिवार के दिन इस तरह लगातार हनुमान चालीसा पढ़ना कितना लाभदायी हो सकता है. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Jan 02, 2026, 03:27 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

शनिवार को इतनी बार हनुमान चालीसा पढ़ने से जड़ से खत्‍म हो जाती हैं ये बड़ी समस्‍याएं

Shaniwar ko Hanuman Chalisa Padhne ke fayde : हनुमान चालीसा बेहद ताकतवर पाठ है. हनुमान चालीसा पढ़ने से बड़े से बड़ा संकट टल जाता है. धर्म-शास्‍त्रों में हनुमान चालीसा से जुड़े कुछ ताकतवर उपाय हैं. इसमें विधि-विधान से और कुछ नियमों के साथ हनुमान चालीसा का लगातार पाठ करना होता है. इससे मन-मस्तिष्‍क मलबूत होता है. मनोकामनाएं पूरी होती हैं. इसलिए लोग संकल्‍प लेकर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं. 

300 बार हनुमान चालीसा पढ़ना 

आमतौर पर लोग मनोकामना पूर्ति के लिए संकल्प लेकर 100 या 108 बार हनुमान चालीसा पढ़ते हैं. इसी तरह 300 बार हनुमान चालीसा पढ़ने का संकल्‍प भी लिया जाता है. शनिवार के दिन 300 बार हनुमान चालीसा पढ़ने से चमत्‍कार हो सकता है. एक दिन में या एक बैठक में मंगलवार या शनिवार को एक जगह बैठकर 300 बार हनुमान चालीसा पढ़ें तो उनका बड़े से बड़ा काम पूरा हो सकता है. 
 

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: सोना-चांदी की कीमतें बढ़ेंगी या घटेंगी, डॉलर ऊपर जाएगा या नीचे? 2026 का ये मार्केट प्रिडिक्शन सुनकर चौंक जाएंगे निवेशक

300 बार हनुमान चालीसा पढ़ने का फायदा 

यदि घर में नकारात्‍मक शक्तियों जैसे-भूत-प्रेत आदि का साया लगे. या किसी की बुरी नजर लगने का अंदेशा हो तो शनिवार को विधिपूर्वक 300 बार हनुमान चालीसा पढ़ें. ऐसा करने से नकारात्‍मक शक्ति बाहर हो जाएगी. सारी अला-बलाएं खत्‍म होंगी. 

यदि किसी कारण से घर में गृहकलेश बना रहता है, अशांति रहती है तो 300 बार हनुमान चालीसा पढ़ने का संकल्प लें. मंगलवार को सच्‍चे मन से यह संकल्‍प पूरा करें. घर खुशियों से भर जाएगा. सारे डर, बेचैनी, तनाव दूर होगा और आप खुलकर जिएंगे. 

यदि कोई काम बार-बार अटक रहा है या कोई मनोकामना है तो उसकी पूर्ति के लिए मंगलवार को 300 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें. 

यह भी पढ़ें: गुरु मंगल का धार्मिक योद्धा योग, 6 राशियों के लिए बेहद शुभ, देगा साहस-सुख और ढेर सारा पैसा

कैसे करते हैं हनुमान चालीसा का 300 बार पाठ? 

स्‍नान करके साफ कपड़े पहनें. 300 बार हनुमान चालीसा पढ़ने का संकल्‍प लें और चौकी पर हनुमान जी की प्रतिमा, फोटो स्‍थापित करें. दीपक जलाएं. भोग लगाएं. फिर 300 बार हनुमान चालीसा पढ़ने का संकल्‍प लें और बजरंगबली को अपना मनोरथ बताएं. फिर आसन पर एक ही जगह बैठकर 300 बार हनुमान चालीसा पढ़ें. स्‍थान का चुनाव इस तरह करें कि पाठ के समय कोई रुकावट ना आए और वहां शांति हो. यदि बीच में यदि वॉशरूम जाना हो तो उसके बाद फिर से पवित्र होकर पाठ के लिए बैठें. 

300 की गिनती याद रखने के लिए पहले से लौंग या माचिस की तीली 300 गिनकर अपने बाईं ओर रख लें. हर बार हनुमान चालीस पढ़ने के बाद एक तीली या लौंग दाईं ओर किसी प्‍लेट में रखते जाएं. जब हनुमान चालीसा पूर्ण हो जाए तो उसके बाद सुंदरकांड का पाठ करें. फिर से हनुमान जी को भोग लगाएं, सभी को प्रसाद बांटें और खुद भी प्रसाद का सेवन करें. 

यह भी पढ़ें: तुला राशि वालों का जॉब इंटरव्‍यू होगा क्रैक, धनु वालों का बढ़ेगा पैसा, साप्‍ताहिक भविष्‍यफल दे रहा अहम संकेत

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

About the Author
author img
Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन और जर्नलिज्‍म में पोस्‍ट ग्रेजुएट करने के साथ-साथ सिम्‍बॉयसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से क्रिएटिव राइटिंग की ...और पढ़ें

TAGS

Hanuman Chalisa

Trending news

बंगाल के पूर्वी मिदनापुर में 5 दिन बाद तालाब में मिला लापता भाजपा नेता का शव
West Bengal political violence
बंगाल के पूर्वी मिदनापुर में 5 दिन बाद तालाब में मिला लापता भाजपा नेता का शव
ऑनलाइन डाउनलोड कर सकेंगे जमीन के दस्तावेज, बिक्री से लेकर लोन में भी होगी आसानी
Online Land Records Download
ऑनलाइन डाउनलोड कर सकेंगे जमीन के दस्तावेज, बिक्री से लेकर लोन में भी होगी आसानी
'महिलाओं की तस्वीरों से AI हटा रहा कपड़े' सांसद ने सरकार से ऐक्शन लेने को कहा
MP Priyanka Chaturvedi
'महिलाओं की तस्वीरों से AI हटा रहा कपड़े' सांसद ने सरकार से ऐक्शन लेने को कहा
'पानी नहीं, जहर बंटा और...', इंदौर के दूषित पानी को लेकर राहुल गांधी ने BJP को घेरा
Indore Contaminated Water
'पानी नहीं, जहर बंटा और...', इंदौर के दूषित पानी को लेकर राहुल गांधी ने BJP को घेरा
सोनिया गांधी तक कैसे पहुंचा सोना चुराने वाला आरोपी? केरल CM ने उठाए सवाल
Kerala News
सोनिया गांधी तक कैसे पहुंचा सोना चुराने वाला आरोपी? केरल CM ने उठाए सवाल
कांग्रेस सरकार के ही एक सर्वे ने राहुल गांधी की मुश्किल बढ़ाई, चुनावों से पहले झटका
rahul gandhi news
कांग्रेस सरकार के ही एक सर्वे ने राहुल गांधी की मुश्किल बढ़ाई, चुनावों से पहले झटका
'कश्मीर बनेगा पाकिस्तान...' सॉन्ग बजाने पर मचा बवाल, पुलिस ने शख्स को किया गिरफ्तार
Maharashtra
'कश्मीर बनेगा पाकिस्तान...' सॉन्ग बजाने पर मचा बवाल, पुलिस ने शख्स को किया गिरफ्तार
बेंगलुरु में NIA ने कसा शिकंजा, तीन और आरोपियों के खिलाफ फाइल की गई चार्जशीट
bengaluru news
बेंगलुरु में NIA ने कसा शिकंजा, तीन और आरोपियों के खिलाफ फाइल की गई चार्जशीट
कौन हैं मन्नथु पद्मनाभन? PM मोदी ने किया याद; बोले- देश उनके योगदान का रहेगा आभारी
Mannathu Padmanabhan
कौन हैं मन्नथु पद्मनाभन? PM मोदी ने किया याद; बोले- देश उनके योगदान का रहेगा आभारी
जम्मू-कश्मीर में आतंकी नेटवर्क पर प्रहार, अटैच की गई PAK में बैठे आतंकी की संपत्ति
jammu kashmir news
जम्मू-कश्मीर में आतंकी नेटवर्क पर प्रहार, अटैच की गई PAK में बैठे आतंकी की संपत्ति