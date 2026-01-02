Shaniwar ko Hanuman Chalisa Padhne ke fayde : हनुमान चालीसा बेहद ताकतवर पाठ है. हनुमान चालीसा पढ़ने से बड़े से बड़ा संकट टल जाता है. धर्म-शास्‍त्रों में हनुमान चालीसा से जुड़े कुछ ताकतवर उपाय हैं. इसमें विधि-विधान से और कुछ नियमों के साथ हनुमान चालीसा का लगातार पाठ करना होता है. इससे मन-मस्तिष्‍क मलबूत होता है. मनोकामनाएं पूरी होती हैं. इसलिए लोग संकल्‍प लेकर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं.

300 बार हनुमान चालीसा पढ़ना

आमतौर पर लोग मनोकामना पूर्ति के लिए संकल्प लेकर 100 या 108 बार हनुमान चालीसा पढ़ते हैं. इसी तरह 300 बार हनुमान चालीसा पढ़ने का संकल्‍प भी लिया जाता है. शनिवार के दिन 300 बार हनुमान चालीसा पढ़ने से चमत्‍कार हो सकता है. एक दिन में या एक बैठक में मंगलवार या शनिवार को एक जगह बैठकर 300 बार हनुमान चालीसा पढ़ें तो उनका बड़े से बड़ा काम पूरा हो सकता है.



300 बार हनुमान चालीसा पढ़ने का फायदा

यदि घर में नकारात्‍मक शक्तियों जैसे-भूत-प्रेत आदि का साया लगे. या किसी की बुरी नजर लगने का अंदेशा हो तो शनिवार को विधिपूर्वक 300 बार हनुमान चालीसा पढ़ें. ऐसा करने से नकारात्‍मक शक्ति बाहर हो जाएगी. सारी अला-बलाएं खत्‍म होंगी.

यदि किसी कारण से घर में गृहकलेश बना रहता है, अशांति रहती है तो 300 बार हनुमान चालीसा पढ़ने का संकल्प लें. मंगलवार को सच्‍चे मन से यह संकल्‍प पूरा करें. घर खुशियों से भर जाएगा. सारे डर, बेचैनी, तनाव दूर होगा और आप खुलकर जिएंगे.

यदि कोई काम बार-बार अटक रहा है या कोई मनोकामना है तो उसकी पूर्ति के लिए मंगलवार को 300 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें.

कैसे करते हैं हनुमान चालीसा का 300 बार पाठ?

स्‍नान करके साफ कपड़े पहनें. 300 बार हनुमान चालीसा पढ़ने का संकल्‍प लें और चौकी पर हनुमान जी की प्रतिमा, फोटो स्‍थापित करें. दीपक जलाएं. भोग लगाएं. फिर 300 बार हनुमान चालीसा पढ़ने का संकल्‍प लें और बजरंगबली को अपना मनोरथ बताएं. फिर आसन पर एक ही जगह बैठकर 300 बार हनुमान चालीसा पढ़ें. स्‍थान का चुनाव इस तरह करें कि पाठ के समय कोई रुकावट ना आए और वहां शांति हो. यदि बीच में यदि वॉशरूम जाना हो तो उसके बाद फिर से पवित्र होकर पाठ के लिए बैठें.

300 की गिनती याद रखने के लिए पहले से लौंग या माचिस की तीली 300 गिनकर अपने बाईं ओर रख लें. हर बार हनुमान चालीस पढ़ने के बाद एक तीली या लौंग दाईं ओर किसी प्‍लेट में रखते जाएं. जब हनुमान चालीसा पूर्ण हो जाए तो उसके बाद सुंदरकांड का पाठ करें. फिर से हनुमान जी को भोग लगाएं, सभी को प्रसाद बांटें और खुद भी प्रसाद का सेवन करें.

