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Hanuman Janmostav 2026: श्री राम की जल समाधि के बाद 'हनुमान जी' का क्या हुआ? जानें भगवान की अंतिम आज्ञा का रहस्य

Ramayana Hanuman Pauranik Katha: पौराणिक ग्रंथों में प्रभु श्रीराम और उनके परम भक्त हनुमान जी से जुड़े कई प्रसंगों का उल्लेख किया गया है. कहते हैं कि भगवान श्रीराम ने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में सरयू नदी में जल समाधि लेने का निर्णय किया था. लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रभु श्रीराम की सेवा में हमेशा तत्पर रहने वाले हनुमान जी का क्या हुआ, जब प्रभु श्रीराम ने जल समाधि ले ली थी. आइए जानते हैं दिलचस्प प्रसंग.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Mar 29, 2026, 02:39 PM IST
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Hanuman Janmostav 2026: श्री राम की जल समाधि के बाद 'हनुमान जी' का क्या हुआ? जानें भगवान की अंतिम आज्ञा का रहस्य

Hanuman Janmostav 2026: हिंदू पंचांग के अनुसार, चैत्र पूर्णिमा को हनुमान जन्मोत्सव मनाया जाता है. पौराणिक मान्यता है कि चैत्र पूर्णिमा के दिन ही हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है. दृक पंचांग के अनुसार, इस साल चैत्र पूर्णिमा 2 अप्रैल को है. ऐसे में इस दिन देशभर में हनुमान जन्मोत्सव मनाया जाएगा. पौराणिक ग्रंथों में प्रभु श्रीराम और हनुमान जी से जुड़े कई दिलचस्प प्रसंगों का जिक्र किया गया है. रामायण में वर्णित एक प्रसंग के मुताबिक, जब भगवान श्रीराम का धरती अवतार का उद्धेश्य पूरा कर लिया, तो उन्होंने अध्योध्या के सरयू नदी में जल समाधि लेकर वैकुंठ की प्राप्ति का निर्णय लिया. लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान श्रीराम के जल समाधि के बाद उनके अनन्य भक्त हनुमान जी का क्या हुआ. आइए जानते हैं इस प्रसंग को.

भगवान श्रीराम ने कब ली थी जल समाधि

अश्विन मास की पूर्णिमा के दिन, ब्रह्म मुहूर्त के समय भगवान राम सरयू तट पर पहुंचे. उनके साथ उनके भाई भरत, शत्रुघ्न और पत्नियां (उर्मिला, मांडवी, श्रुतकीर्ति) मौजूद थीं. इसके अलावा हनुमान और सुग्रीव जैसे उनके परम भक्त भी उस समय वहां उपस्थित थे.

हनुमान जी कहां चले गए?

जब भगवान राम वापस चले गए, तो मन में सवाल उठता है कि हनुमान जी का क्या हुआ? शास्त्रों (गरुड़ पुराण और रामायण) के अनुसार, हनुमान जी और उनके साथी वानर किंपुरुष लोक चले गए. किंपुरुष लोग स्वर्ग का ही एक स्थान है. यह स्थान हिमालय के उत्तरी भाग में है. कहते हैं कि हनुमान जी इस लोक में गंधर्वों के साथ मिलकर भगवान राम के भजनों और कथाओं का आनंद लेते हैं. मान्यता है कि वे आज भी वहां राम भक्ति में लीन हैं.

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गलयुग में गंधमादन पर्वत पर विराजते हैं हनुमान

पौराणिक मान्यता है कि कलियुग में हनुमान जी गंधमादन पर्वत पर निवास करते हैं. बता दें कि यह पर्वत हिमालय के कैलाश पर्वत के पास स्थित है. महाभारत काल में जब पांडव वनवास में थे, तब भीम की मुलाकात इसी पर्वत पर हनुमान जी से हुई थी. पुराणों के अनुसार, यह पर्वत अपनी खुशबूदार जड़ी-बूटियों और वनों के लिए प्रसिद्ध है. यहां आज भी गंधर्व, ऋषि और सिद्ध पुरुष निवास करते हैं.

यह भी पढ़ें: एक राजकुमारी का अपमान और शिखंडी का जन्म, कैसे भीष्म की एक गलती बनी उनके अंत का कारण?

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

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