Hanuman janmotsav 2026: हनुमान जन्मोत्सव पर बजरंग बाण का पाठ करने में ना करें ये गलतियां, जानें सही नियम और विधि

Bajrang Baan Path Niyam: हनुमान जन्मोत्सव बजरंगबली की कृपा पाने के लिए बेहद शुभ अवसर होता है. इस दिन लोग हनुमान जी की विशेष पूजा-अर्चना करते हैं. इसके अलावा इस दिन अधिकांश भक्त बजरंग बाण का पाठ करते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि हनुमान जयंती पर बजरंग बाण के पाठ में किन गलतियों को करने से बचना चाहिए.
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Hanuman janmotsav 2026: सनातन परंपरा के अनुसार, हर साल चैत्र पूर्णिमा को हनुमान जन्मोत्सव मनाया जाता है. पौराणिक मान्यता है कि चैत्र पूर्णिमा के दिन ही हनुमान जी का जन्म हुआ था. हिंदू पचांग के अनुसार, इस साल चैत्र पूर्णिमा 2 अप्रैल को पड़ने वाली है. ऐसे में इस दिन हनुमान जी के भक्त उनकी विशेष पूजा-अर्चना करेंगे. कहते हैं कि हनुमान जन्मोत्सव पर बजरंग बाण का पाठ करने से बड़ी से बड़ी विपत्ति भी अपने आप दूर हो जाती है. शास्त्रों में बजरंग बाण के पाठ से जुड़े कुछ खास नियम और सावधानियों का जिक्र किया गया है. कहा जाता है कि बजरंग बाण के पाठ में कुछ गलतियों को भूलकर भी नहीं करनी चाहिए. ऐसा इसलिए, क्योंकि ऐसा करने से पूजा-पाठ का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता. ऐसे में आइए जानते हैं कि हनुमान जन्मोत्सव पर बजरंग बाण के पाठ में किन गलतियों को नहीं करना चाहिए.
हनुमान जयंती के दिन सबसे पहले बजरंगबली की विशेष पूजा-अर्चना करें. इसके बाद हनुमान जी की प्रतिमा के सामने या पूर्व-उत्तर दिशा की ओर मुख करके लाल रंग के आसन पर बैठ जाएं. इतना करने के बाद हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का एक दीपक जलाएं. इसके साथ ही उसमें दो लौंग डाल दें. इसके बाद हनुमान जी को बेसन के लड्डू का बूंदी का भोग लगाएं. बजरंग बाण का पाठ शुरू करने से पहले हाथ में जल लेकर प्रभु श्रीराम और हनुमान जी का ध्यान करें. ध्यान रहे कि इस दिन कम से कम 1, 3, 5 या 7 बार बजरंग बाण का पाठ करना शुभ माना गया है. ऐसे में इतना करने के बाद हनुमान जी की आरती करें और प्रसाद बांटें.
शास्त्रों के अनुसार, हनुमान जन्मोत्सव पर बजरंग बाण का पाठ करने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना बेहद जरूरी है. ऐसा नहीं करने पर पाठ का कोई फल प्राप्त नहीं होता. इसके साथ ही जो लोग हनुमान जयंती पर बजरंग बाण का पाठ करना चाहते हैं, उन्हें नॉनवेज, शराब या अन्य नशीली वस्तुओं का सेवन करने से बचना चाहिए. ध्यान रहे कि बजरंग बाण का पाठ शुद्ध-शुद्ध करें.
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॥ दोहा ॥
निश्चय प्रेम प्रतीति ते, बिनय करैं सनमान ।
तेहि के कारज सकल शुभ, सिद्ध करैं हनुमान॥
॥ चौपाई ॥
जय हनुमंत संत हितकारी । सुन लीजै प्रभु अरज हमारी ॥
जन के काज बिलंब न कीजै । आतुर दौरि महा सुख दीजै ॥
जैसे कूदि सिंधु महिपारा । सुरसा बदन पैठि बिस्तारा ॥
आगे जाय लंकिनी रोका । मारेहु लात गई सुरलोका ॥
जाय बिभीषन को सुख दीन्हा । सीता निरखि परमपद लीन्हा ॥
बाग उजारि सिंधु महँ बोरा । अति आतुर जमकातर तोरा ॥
अक्षय कुमार मारि संहारा । लूम लपेटि लंक को जारा ॥
लाह समान लंक जरि गई । जय जय धुनि सुरपुर नभ भई ॥
अब बिलंब केहि कारन स्वामी । कृपा करहु उर अन्तर्यामी ॥
जय जय लखन प्राण के दाता । आतुर ह्वै दुःख करहु निपाता ॥
जै गिरिधर जै जै सुख सागर । सुर-समूह-समरथ भटनागर ॥
ॐ हनु हनु हनु हनुमंत हठीले । बैरिहि मारु बज्र की कीले ॥
गदा बज्र लै बैरिहिं मारो। महाराज प्रभु दास उबारो॥
ॐ कार हुंकार महाप्रभु धावो । बज्र गदा हनु विलम्ब न लावो ।
ॐ ह्नीं ह्नीं ह्नीं हनुमंत कपीशा । ॐ हुं हुं हुं हनु अरि उर शीशा ॥
सत्य होहु हरि शपथ पायके । राम दूत धरु मारु जाय के ॥
जय जय जय हनुमंत अगाधा । दुःख पावत जन केहि अपराधा ॥
पूजा जप तप नेम अचारा । नहिं जानत हौं दास तुम्हारा ॥
वन उपवन मग गिरि गृह माहीं । तुम्हरे बल हम डरपत नाहीं ॥
पांय परौं कर जोरि मनावौं । येहि अवसर अब केहि गोहरावौं ॥
जय अंजनि कुमार बलवंता । शंकर सुवन वीर हनुमंता ॥
बदन कराल काल कुल घालक । राम सहाय सदा प्रतिपालक ॥
भूत, प्रेत, पिशाच निशाचर । अग्नि बेताल काल मारी मर ॥
इन्हें मारु, तोहि शपथ राम की । राखउ नाथ मरजाद नाम की ॥
जनकसुता हरि दास कहावो । ताकी शपथ बिलंब न लावो ॥
जै जै जै धुनि होत अकासा । सुमिरत होय दुसह दुःख नाशा ॥
चरण शरण कर जोरि मनावौं । यहि अवसर अब केहि गोहरावौं ॥
उठु, उठु, चलु, तोहि राम दुहाई । पाँय परौं, कर जोरि मनाई ॥
ॐ चं चं चं चं चपल चलंता । ॐ हनु हनु हनु हनु हनुमंता ॥
ॐ हं हं हाँक देत कपि चंचल । ॐ सं सं सहमि पराने खल दल ॥
अपने जन को तुरत उबारो । सुमिरत होय आनंद हमरो ॥
यह बजरंग बाण जेहि मारै । ताहि कहो फिरि कौन उबारै ॥
पाठ करै बजरंग बाण की । हनुमत रक्षा करै प्रान की ॥
यह बजरंग बाण जो जापै । ताते भूत-प्रेत सब कापैं ॥
धूप देय जो जपै हमेशा । ताके तन नहिं रहै कलेशा ॥
(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)