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Hanuman Janmotsav 2026: हनुमान जी के 10 रहस्य, जो उन्हें बनाते हैं ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली देवता

10 secrets of Hanuman Ji: हनुमान जी का जन्मोत्सव हर साल चैत्र पूर्णिमा को मनाया जाता है. हिंदू पंचांग के अनुसार, इस साल हनुमान जन्मोत्सव 2 अप्रैल को मनाया जाएगा. पुराणों में हनुमान जी से जुड़े कई दिलचस्प प्रसंगों का जिक्र किया गया है. ऐसे में आइए जानते हैं, हनुमान जी 10 उन रहस्यों के बारे में, जो उन्हें सबसे शक्तिशाली देवता बनाते हैं.

 

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Mar 31, 2026, 04:09 PM IST
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Hanuman Janmotsav 2026: हनुमान जी के 10 रहस्य, जो उन्हें बनाते हैं ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली देवता

Hanuman Janmotsav 2026: कहते हैं कि संकट को दूर करने के लिए राम भक्त हनुमान जी का नाम ही काफी है. हिंदू पंचांग के अनुसार, इस साल हनुमान जन्मोत्सव का पर्व 2 अप्रैल को मनाई जाएगी. शास्त्रों के अनुसार, कलयुग के जाग्रत देवता माने जाने वाले बजरंगबली की महिमा अपरंपार है. कहा जाता है कि वे न सिर्फ बल और बुद्धि के स्वामी हैं, बल्कि भक्ति और समर्पण के सबसे बड़े प्रतीक भी हैं. ऐसे में आइए हनुमान जन्मोत्सव के इस पावन अवसर पर जानते हैं पवनपुत्र हनुमान जी के बारे में वे 10 खास बातें, जो हर भक्त को जाननी चाहिए.

विविध क्षेत्रों में जन्मोत्सव

हनुमान जयंती देश के अलग-अलग हिस्सों में अलग समय पर मनाई जाती है. उत्तर भारत में इसे चैत्र पूर्णिमा और कार्तिक चतुर्दशी को मनाते हैं, जबकि दक्षिण भारत (तमिलनाडु और केरल) में मार्गशीर्ष अमावस्या . उड़ीसा में यह वैशाख के पहले दिन मनाई जाती है. इनके जन्म स्थान को लेकर किष्किंधा, गुजरात के डांग जिले की अंजनी गुफा और कपिस्थल जैसे स्थानों की मान्यताएं हैं.

चिरंजीवी होने का वरदान

हनुमान जी उन सात ऋषियों और देवताओं में शामिल हैं जिन्हें कलयुग में भी चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त है. उन्हें इन्द्र देव से इच्छामृत्यु और माता सीता से अमरता का वरदान मिला है. वे एक कल्प तक सशरीर इस धरती पर रहेंगे. 

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कलयुग में कहां विराजते हैं हनुमान

श्रीमद भागवत पुराण के अनुसार, हनुमान जी आज भी जीवित हैं और कलयुग में उनका निवास गंधमादन पर्वत पर है.। यह पर्वत हिमालय के कैलाश पर्वत के उत्तर में स्थित है, जो इस वक्त में तिब्बत के क्षेत्र में आता है.

दिव्य अस्त्रों का रहस्य

हनुमान जी के पास गदा, त्रिशूल और पाश जैसे 10 प्रमुख अस्त्र हैं, लेकिन वास्तव में उनके नाखून, मुष्टि और पूंछ भी दिव्यास्त्र के समान हैं. विश्वकर्मा के वरदान के कारण उन पर ब्रह्मास्त्र, पाशुपत और नारायणास्त्र जैसे महाविनाशकारी अस्त्र भी बेअसर हैं.

प्रथम रामायण के रचयिता

मान्यता है कि सबसे पहली रामकथा स्वयं हनुमान जी ने एक शिला (चट्टान) पर अपने नाखूनों से लिखी थी, जिसे 'हनुमद रामायण' कहा जाता है. उन्होंने यह कथा वाल्मीकि जी से भी पहले लिखी थी, लेकिन बाद में इसे समुद्र में प्रवाहित कर दिया था.

कपि जाति से संबंध

शास्त्रों के अनुसार, हनुमान जी का जन्म 'कपि' नामक वानर जाति में हुआ था. उन्हें वनवासियों और आदिवासियों का प्रमुख देवता माना जाता है, जो समाज के हर वर्ग के रक्षक हैं.

हनुमान जी के हैं 4 गुरु

बजरंगबली ने चार महान गुरुओं से शिक्षा प्राप्त की थी- सूर्यदेव (शिक्षा गुरु), नारद मुनि (संगीत और भक्ति), पवनदेव और मतंग ऋषि.

रुद्रवतार हैं हनुनमान जी

हनुमान जी को माता अंजना और केसरी का पुत्र कहा जाता है, लेकिन उनका पालन-पोषण पवनदेव के संरक्षण में हुआ. उन्हें भगवान शिव का 'रुद्रावतार' माना जाता है, इसलिए उन्हें 'शंकरसुमन' भी कहते हैं.

यह भी पढ़ें: हनुमान जन्मोत्सव पर बजरंग बाण का पाठ करने में ना करें ये गलतियां, जानें सही नियम और विधि

तीनों युगों में रही है हनुमान जी की उपस्थिति

हनुमान जी हर युग में सक्रिय रहे हैं. त्रेतायुग में उन्होंने श्री राम की सेवा की, द्वापर युग में श्रीकृष्ण, अर्जुन और भीम की सहायता की, और कलयुग में उन्होंने ही तुलसीदास जी को रामचरितमानस लिखने की प्रेरणा दी.

मर्यादा और शक्ति का संतुलन

हनुमान जी इतने शक्तिशाली थे कि वे अकेले ही रावण की सेना का अंत कर माता सीता को ला सकते थे. उन्होंने लंका दहन से अपनी शक्ति का परिचय भी दिया था, लेकिन वे मर्यादा पुरुषोत्तम राम के सेवक थे और बिना आज्ञा के कोई भी मर्यादा भंग नहीं करते थे.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

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