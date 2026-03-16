Hanuman Janmotsav 2026: क्या हैं हनुमान जी की अष्टसिद्धियां और नवनिधियां? जानें उस असीम सामर्थ्य का रहस्य

Hanuman Janmotsav 2026: हिंदू धर्म में हनुमान जी को संकटमोचन और कलयुग के जागृत देवता के रूप में पूजा जाता है. वे न सिर्फ अपार बल के स्वामी हैं, बल्कि माता जानकी के आशीर्वाद से उन्हें ब्रह्मांड की सबसे दुर्लभ 8 सिद्धियां और 9 निधियां प्राप्त हैं. हनुमान चालीसा की चौपाई-"अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, अस बर दीन जानकी माता" हनुमान जी के इन्हीं गुणों का बखान करती है. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी को कौन-कौन सी अष्टसिद्धियां और नवनिधियां प्राप्त थीं? आज के भौतिकवादी युग में हनुमान जी के अधिकांश भक्त भी उनके अष्टसिद्धियों और नवनिधियों के बारे में नहीं जानते हैं. ऐसे में अगर आप भी हनुमान जी से जुड़ी इन बातों से अनजान हैं, तो अभी जान लीजिए उनकी अष्टसिद्धियों और नवनिधियों के बारे में.

हनुमान जी की 8 सिद्धियां कौन-कौन सी थीं

अणिमा- इस सिद्धि के बल पर हनुमान जी खुद को एक अणु से भी छोटा बना सकते हैं. लंका में सुरक्षा घेरे से बचने के लिए उन्होंने इसी सूक्ष्म रूप का उपयोग किया था.

महिमा- यह अणिमा के विपरीत शक्ति है, जो उन्हें पर्वतों से भी विशाल शरीर धारण करने की क्षमता प्रदान करती है. समुद्र पार करते समय सुरसा के सामने उन्होंने इसी विराट रूप का प्रदर्शन किया था.

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गरिमा- इस सिद्धि से वे अपने भार को अनंत तक बढ़ा सकते हैं. महाभारत काल में बलशाली भीम द्वारा उनकी पूंछ न उठा पाना, उनकी इसी शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण था.

लघिमा- इस शक्ति से वे अपने शरीर को रुई से भी हल्का बना सकते हैं, जिससे वे वायु की गति से उड़ सकते हैं और अदृश्य होकर विचरण कर सकते हैं.

प्राप्ति- इस सिद्धि का अर्थ है किसी भी स्थान पर क्षण भर में पहुंच जाना और पशु-पक्षियों की भाषा को समझ लेना.

प्राकाम्य- पृथ्वी की गहराइयों से लेकर आकाश की ऊंचाइयों तक निर्बाध गति करना और किसी भी रूप को स्वेच्छा से धारण करना प्राकाम्य सिद्धि के अंतर्गत आता है.

ईशित्व- यह नेतृत्व और प्रभुत्व की शक्ति है. इसके द्वारा हनुमान जी समस्त दैवीय और प्राकृतिक शक्तियों पर शासन करने का सामर्थ्य रखते हैं.

वशित्व- यह मन और इंद्रियों पर विजय की पराकाष्ठा है. इसके माध्यम से वे किसी को भी प्रभावित कर सकते हैं और जटिल से जटिल परिस्थितियों को अपने अनुकूल बना लेते हैं.

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हनुमान जी को प्राप्त 9 निधियां

पद्म निधि- सात्विक गुणों से युक्त, जो व्यक्ति को स्वर्ण और रत्नों से संपन्न बनाकर दानवीर बनाती है.

महापद्म निधि- यह अत्यंत शुभ निधि है, जो पीढ़ियों तक सुख और धार्मिक प्रवृत्ति प्रदान करती है.

नील निधि- यह व्यापार और धन-धान्य में निरंतर वृद्धि का प्रतीक है.

मुकुंद निधि- राजसी ठाठ-बाट और सत्ता सुख प्रदान करने वाली निधि.

नन्द निधि- यह साधक को लंबी आयु, ख्याति और निरंतर तरक्की दिलाती है.

मकर निधि- शत्रुओं पर विजय और शस्त्रों के संग्रह की शक्ति.

कच्छप निधि- अपनी संपदा का स्वयं उपभोग करने की क्षमता और सुरक्षा.

शंख निधि- आत्म-कल्याण और वैभव की सूचक.

खर्व निधि- यह अन्य सभी निधियों का सम्मिश्रण है, जो व्यक्ति को बहुआयामी संपन्नता देती है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)