Hanuman Janmotsav 2026: बजरंगबली की पूजा में महिलाएं रखें इन बातों का खास ख्याल, नहीं तो पड़ जाएंगे लेने के देने

Hanuman Janmotsav 2026 Precautions: बजरंगबली की कृपा पाने के लिए हनुमान जन्मोत्सव बेहद शुभ अवसर होता है. इस दिन हनुमान जी के भक्त निष्ठा और समर्पण के साथ उनकी पूजा-अर्चना करते हैं. मान्यता है कि इस दिन विधि-विधान से हनुमान जी की उपासना करने पर जीवन में आने वाला बड़ा से बड़ा अपने आप टल जाता है. इसके अलावा हनुमान जी की विशेष कृपा से घर-परिवार में सुख-समृद्धि और खुशहाली बनी रहती है. हिंदू पंचांग की गणना के अनुसार, हनु मान जी का जन्म चैत्र शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन हुआ था. दृक पंचांग के अनुसार, इस साल यह तिथि गुरुवार 2 अप्रैल को पड़ रही है. शास्त्रों में हनुमान जी की पूजा से जुड़े विशेष नियम बताए गए हैं. इसके साथ ही महिलाओं के लिए भी हनुमानजी की पूजा से जुड़े खास नियम बताए गए हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि हनुमान जन्मोत्सव पर बजरंगबली की पूजा के दौरान महिलाओं को किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए.

महिलाएं हनुमान जी की पूजा में ना करें ये गलतियां

मूर्ति का स्पर्श है निषेध- हनुमान जन्मोत्सव पर पुरुषों के साथ-साथ महिलाएं भी उनकी पूजा-अर्चना करती हैं. लेकिन, शास्त्रों में बताया गया है कि महलाओं को हनुमान जी मूर्ति स्पर्श नहीं करनी चाहिए. हालांकि, इस दिन महिलाएं मूर्ति को बिना छूए फूल और भोग अर्पित कर सकती हैं.

ना लगाएं पंचामृत का भोग- हनुमान जी की पूजा में पंचामृत स्नान का विशेष महत्व होता है. ऐसे में इस दिन महिलाओं को हनुमान जी का पंचामृत स्नान करने से बचना चाहिए. ऐसा इसलिए क्योंकि मान्यता है कि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी है और ऐसा करने से उनका अपमान माना जाता है.

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हनुमान के पैर छूकर ना लें आशीर्वाद- हनुमान जयंती के पावन अवसर पर महिलाओं को हनुमान जी के पैर छूकर आशीर्वाद लेने से बचना चाहिए. ऐसा इसलिए क्योंकि मान्यता है कि हनुमान जी महिलाओं को माता सीता के समान मानते हैं. ऐसे में महिलाएं अगर उनके पैर छूती हैं तो उनका अपमान माना जाता है. हालांकि, ऐसी स्थिति में महिलाएं हाथ जोड़कर उनका आशीर्वाद ले सकती हैं.

महिलाएं भूलकर भी ना अर्पित करें सिंदूर- कहते हैं कि हनुमान जी को सिंदूर बेहद प्रिय है. इसका एक प्रसंग रामायण में भी आता है कि किस प्रकार उन्होंने श्रीराम की कुशलता के लिए पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लिया था. इसलिए हनुमान जी की पूजा में सिंदूर का विशेष महत्व होता है. लेकिन, मान्यतानुसार, इस दिन महिलाओं को उन्हें सिंदूर अर्पित करने से बचना चाहिए.

ना करें बजरंग बाण का पाठ- मान्यता है कि बजरंगबाण का पाठ करने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं. इसलिए, हनुमान जी के भक्त इस दिन बड़ी संख्या में बजरंग बाण का पाठ करते हैं. लेकिन परंपरानुसार, इस दिन महिलाओं को बजरंग बाण का पाठ नहीं करना चाहिए. हालांकि, महिलाएं इस दिन हनुमान जी की कृपा पाने के लिए हनुमान चालीसा और हनुमान जी की आरती का पाठ कर सकती हैं.

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इन परिस्थितियों में ना करें पूजन- शास्त्रों के अनुसार, किसी भी देवी-देवता की पूजा में शुद्धता का विशेष ख्याल रखना चाहिए. ऐसे में महिलाओं को पीरियड्स के दौरान हनुमान जी की पूजा-अर्चना करने से बचना चाहिए. इसके अलावा अगर इस दौरान घर में सूतक चल रहा हो, तो भी उनकी पूजा करने से बचना चाहिए. सूतक में देवी-देवताओं की पूजा निषेध मानी गई है.

ना चढ़ाएं चोला और जनेऊ- हनुमान जन्मोत्व के दिन लोग बड़ी संख्या में हनुमान जी को चोला या जनेऊ अर्पित करते हैं. लेकिन महिलाओं के लिए इससे जुड़े नियम अलग हैं. शास्त्रों के अनुसार, हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर बजरंगबली की पूजा के दौरान महिलाओं को चोला और जनेऊ अर्पित नहीं करना चाहिए.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)