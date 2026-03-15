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Hanuman Janmotsav 2026: प्रभु श्रीराम का वो मौन वादा, जिसे निभाने हनुमानजी खुद पहुंचे उस रहस्यमयी योगिनी के द्वार!

Hanuman Janmotsav 2026 Interesting Story: श्रीरामचरितमानस के किष्किंधा कांड में कई ऐसी घटनाएं हैं जो न सिर्फ रोमांचक हैं, बल्कि भक्ति की पराकाष्ठा को भी दर्शाती हैं. इन्हीं में से एक प्रसंग दोहा 24 और चौपाई 1 से 4 व 25 के बीच आता है, जहां हनुमान जी और वानर दल की भेंट एक रहस्यमयी तपस्विनी से होती है. आइए जानते हैं उस दिलचस्प प्रसंग को.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Mar 15, 2026, 02:06 PM IST
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Hanuman Janmotsav 2026: प्रभु श्रीराम का वो मौन वादा, जिसे निभाने हनुमानजी खुद पहुंचे उस रहस्यमयी योगिनी के द्वार!

Hanuman Janmotsav 2026: श्रीरामचरितमानस में कई ऐसे अनमोल रत्न छिपे हैं, जो प्रभु की अगाध महिमा का गान करते हैं. किष्किंधा कांड का स्वयंप्रभा प्रसंग एक ऐसी ही दिव्य कथा है, जो यह दर्शाती है कि अगर हृदय में सच्ची निष्ठा और गुरु के वचनों पर अटूट विश्वास हो, तो परमात्मा खुद चलकर भक्त के द्वार तक आते हैं. आइए जानते हैं उस तपस्विनी की गाथा, जिसने न सिर्फ वानर सेना को रास्ता बताया, बल्कि अपनी युगों लंबी तपस्या को प्रभु के चरणों में समर्पित कर मोक्ष प्राप्त किया. जब माता सीता की खोज में निकले हनुमान जी और वानर सेना एक अंधेरी और रहस्यमयी गुफा में जा फंसे, तब उनकी भेंट एक तेजस्वी तपस्विनी से हुई. वह महिला कौन थी? एक मायावी गुफा में वह किसका इंतजार कर रही थी? और कैसे उसने अपनी योगशक्ति से पूरी वानर सेना को पलक झपकते ही समुद्र तट पर पहुंचा दिया? आइए श्रीरामचरितमानस के किष्किंधा कांड में वर्णित कथा से जानते हैं.

कौन थी स्वयंप्रभा?

पौराणिक कथाओं के अनुसार, भगवान विश्वकर्मा की पुत्री हेमा की एक प्रिय सखी थी, जिनका नाम स्वयंप्रभा था.  हेमा ने अपनी कठोर तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न किया था, जिसके फलस्वरूप उन्हें दिव्य लोक जाने का वरदान मिला. जाने से पहले हेमा ने अपनी सखी स्वयंप्रभा को भी आध्यात्मिक मार्गदर्शन दिया. उन्होंने स्वयंप्रभा को उसी गुफा में रहकर प्रभु श्री राम का लगातार ध्यान करने का उपदेश दिया. हेमा ने भविष्य की ओर संकेत करते हुए कहा था- "जब श्री राम के दूत माता सीता की खोज में यहां आएं, तो उनका सत्कार करना और उन्हें भोजन कराना. उसके बाद प्रभु के दर्शन कर तुम मोक्ष को प्राप्त होगी." सखी के वचनों को शिरोधार्य कर स्वयंप्रभा उसी गुफा में प्रभु भक्ति में लीन हो गईं.

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जब हनुमान जी ने वानर सेना के साथ किया गुफा में प्रवेश

जब हनुमान जी, अंगद और जामवंत के नेतृत्व में वानर सेना दक्षिण दिशा की ओर बढ़ रही थी, तब वे प्यास और थकान से व्याकुल होकर एक विशाल गुफा के पास पहुंचे. गुफा के भीतर का दृश्य अद्भुत था. वहां एक दिव्य बगीचा, स्वच्छ सरोवर और खिले हुए कमल थे. वहीं एक भव्य मंदिर में तेजस्वी तपस्विनी स्वयंप्रभा विराजमान थीं. हनुमान जी ने उन्हें सादर प्रणाम किया और अपना परिचय देते हुए सीता माता की खोज के उद्देश्य के बारे में बताया. वानरों की व्यथा सुनकर तपस्विनी ने प्रेमपूर्वक उन्हें जलपान और मीठे फल ग्रहण करने का आग्रह किया.

तपोबल से समुद्र तट तक का मार्ग

जब सभी वानर तृप्त हो गए, तब स्वयंप्रभा ने अपनी सखी हेमा की बात को स्मरण किया और वानरों से कहा, "अब मैं वहां जाऊंगी जहां श्री रघुनाथ जी विराजमान हैं." उन्होंने वानरों की सहायता के लिए अपने तपोबल का प्रयोग किया. उन्होंने निर्देश दिया कि सभी अपनी आंखें बंद कर लें. जैसे ही वानरों ने आंखें खोलीं, वे खुद को विशाल समुद्र के तट पर खड़ा पाया. स्वयंप्रभा ने अपने प्रभाव से उन्हें पल भर में उस स्थान पर पहुंचा दिया जहां से लंका का रास्ता खुलना था.

प्रभु की शरण और मोक्ष की प्राप्ति

वानरों को मार्ग दिखाकर स्वयंप्रभा सीधे प्रभु श्री राम के पास पहुंचीं. उन्होंने भगवान के चरण कमलों में अपना शीश नवाया और भावपूर्ण स्तुति की। उनकी अनन्य भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान राम ने उन्हें 'अचल भक्ति' का वरदान दिया. आखिरकार, प्रभु की आज्ञा पाकर और उनके स्वरूप को हृदय में धारण कर, स्वयंप्रभा बदरिकाश्रम चली गईं और वहां से परमधाम को प्राप्त हुईं.

हनुमान जन्मोत्सव 2026: तिथि एवं पंचांग गणना

विवरण तिथि और समय की जानकारी
मुख्य पर्व तिथि 2 अप्रैल 2026 (गुरुवार)
हिंदी माह एवं तिथि चैत्र शुक्ल पक्ष, पूर्णिमा
पूर्णिमा तिथि प्रारंभ 1 अप्रैल 2026, प्रातः 07:06 बजे से
पूर्णिमा तिथि समाप्त 2 अप्रैल 2026, प्रातः 07:41 बजे तक
मान्यता का आधार उदया तिथि (सूर्योदय के समय की तिथि)
विशेष संयोग गुरुवार का दिन (बृहस्पतिवार और हनुमान जी की बुद्धि का संगम)

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

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Hanuman Janmotsav 2026

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