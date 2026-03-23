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Hindi Newsधर्मकलयुग के जागृत देवता हनुमान जी का जन्‍मोत्‍सव साल में 2 बार क्‍यों मनाते हैं? साल 2026 में कब है हनुमान जयंती

कलयुग के जागृत देवता हनुमान जी का जन्‍मोत्‍सव साल में 2 बार क्‍यों मनाते हैं? साल 2026 में कब है हनुमान जयंती

Hanuman Jayanti 2026: हनुमान जी को अमरता का वरदान प्राप्‍त है और धार्मिक मान्‍यता है कि वो आज भी जीवित हैं, इसलिए उन्‍हें कलयुग का जागृत देवता कहा जाता है. साथ ही हनुमान जी ही एकमात्र ऐसे भगवान हैं, जिनका जन्‍मोत्‍सव साल में 2 बार मनाया जाता है. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Mar 23, 2026, 11:55 AM IST
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हनुमान जन्‍मोत्‍सव 2026 कब है.
हनुमान जन्‍मोत्‍सव 2026 कब है.

Hanuman Janmotsav 2026: संकटमोचक हनुमान जी की पूजा-अर्चना हर संकट को दूर कर देती है. मंगलवार का दिन और हनुमान जन्‍मोत्‍सव का दिन बजरंगबली की कृपा पाने के लिए विशेष होता है. साल 2026 में अप्रैल में हनुमान जन्‍मोत्‍सव मनाया जाएगा. लेकिन हनुमान जयंती या जन्‍मोत्‍सव साल में 2 बार मनाया जाता है, इसलिए लोगों में इसे लेकर असमंजस और जिज्ञासा दोनों रहती है. 

साथ ही हनुमान जयंती लिखें या जन्‍मोत्‍सव इसे लेकर भी लोग कंफ्यूज रहते हैं. दरअसल, जयंती उन लोगों की मनाई जाती है जिनकी मृत्‍यु हो चुकी हो. वहीं हनुमान जी आज भी जीवित हैं, उन्‍हें माता सीता ने अमरता का वरदान दिया था, इसलिए हनुमान जी का जन्‍मोत्‍सव मनाया जाता है. हालांकि बोलचाल में लोग अधिकांशत: हनुमान जयंती ही बोलते हैं. 

साल 2026 में हनुमान जयंती कब? 

चैत्र पूर्णिमा को हनुमान जयंती मनाई जाती है. द्रिक पंचांग के अनुसार, चैत्र पूर्णिमा तिथि 1 अप्रैल 2026 को सुबह 07:06 बजे से शुरू होकर 2 अप्रैल 2026 को सुबह 07:41 बजे तक रहेगी. उदयातिथि के अनुसार 2 अप्रैल 2026 को हनुमान जयंती मनाई जाएगी. 

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हनुमान जयंती साल में 2 बार क्‍यों मनाते हैं? 

केवल चैत्र पूर्णिमा ही नहीं, कार्तिक मास के कृष्‍ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को भी हनुमान जयंती मनाई जाती है. विशेष तौर पर दक्षिण भारत में कार्तिक मास में हनुमान जयंती मनाई जाती है. वहीं उत्‍तर भारत में चैत्र पूर्णिमा में हनुमान जयंती मनाई जाती है. 

हनुमान जयंती 2 बार मनाए जाने की पीछे खास वजह है. एक बार का हनुमान जन्‍मोत्‍सव उस दिन मनाया जाता है, जब उनका जन्‍म हुआ था. वहीं दूसरी जयंती उन्‍हें माता सीता द्वारा अमरता का वरदान प्राप्‍त होने के लिए मनाई जाती है. 

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सूर्य को निगल गए थे हनुमान जी 

वहीं एक अन्‍य पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार बालक हनुमान जी को बहुत भूख लगी तो उन्‍होंने सूर्य को आम का फल समझकर निगल लिया, इससे पूरे ब्रह्मांड में अंधेरा हो गया, हाहाकार मच गया. उसी दिन राहु भी सूर्य पर ग्रहण लगाना चाहते थे, लेकिन हनुमान जी को देखकर सूर्यदेव ने उन्हें दूसरा राहु समझ लिया. तब इंद्र ने अपने वज्र से हनुमान जी पर प्रहार कर दिया जिससे हनुमान जी को अचेत हो गए.

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(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन और जर्नलिज्‍म में पोस्‍ट ग्रेजुएट करने के साथ-साथ सिम्‍बॉयसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से क्रिएटिव राइटिंग की ...और पढ़ें

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