Hanuman Jayanti kab hai 2026 : संकटमोचक और शक्ति, बुद्धि, पराक्रम, भक्ति और असाधारण सेवाभाव के प्रतीक भगवान हनुमान की जयंती बेहद अहम दिन होता है. साल 2026 में हनुमान जी का जन्‍मोत्‍सव कब मनाया जाएगा, जानिए. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Feb 10, 2026, 10:47 AM IST
Hanuman Jayanti 2026 date : हनुमान जी का जन्‍मोत्‍सव हिंदू धर्म का प्रमुख पर्व है. हर साल चैत्र पूर्णिमा के दिन हनुमान जयंती मनाई जाती है. हालांकि हनुमान जी को कलियुग का एकमात्र जीवित देवता माना गया है क्‍योंकि उन्‍हें माता सीता ने अमरता का वरदान दिया था इसलिए उनके अवतरण दिवस को जन्‍मोत्‍सव कहना ही उचित होता है. हालांकि आम बोलचाल की भाषा में लोग इसे हनुमान जयंती कह देते हैं, जबकि जयंती उन लोगों की मनाई जाती है जिनकी मृत्‍यु हो चुकी हो. सारे संकट दूर करके शक्ति, सुख-समृद्धि और निर्भयता का आशीर्वाद देने वाले हनुमान जी का जन्‍मोत्‍सव इस साल कब है, आइए जानते हैं. 

हनुमान जन्‍मोत्‍सव 2026 

हनुमान जयंती चैत्र पूर्णिमा ति‍थि को मनाई जाती है. द्रिक पंचांग के अनुसार, चैत्र पूर्णिमा तिथि 1 अप्रैल 2026 को सुबह 07:06 बजे से शुरू होकर 2 अप्रैल 2026 को सुबह 07:41 बजे तक रहेगी. उदयातिथि के अनुसार 2 अप्रैल 2026 को हनुमान जयंती मनाई जाएगी. हनुमान जी की पूजा के लिए इस दिन सूर्योदय के तुरंत बाद और सूर्यास्‍त का समय सबसे शुभ रहेगा. 

हनुमान जयंती का धार्मिक महत्व
 

हनुमान जी भगवान शिव के रुद्रांश से जन्मे हैं. वे अष्टसिद्धि और नवनिधि के दाता हैं. हनुमान जयंती पर उनकी पूजा करने से शारीरिक बल, मानसिक शक्ति, बुद्धि और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है. इस दिन व्रत रखने से शत्रु बाधाएं दूर होती हैं, भय समाप्त होता है और जीवन में साहस का संचार होता है. भक्त इस दिन हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, बजरंग बाण और रामरक्षा स्तोत्र का पाठ करते हैं. यह दिन नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति और सकारात्मक शुरुआत का प्रतीक है.

हनुमान जयंती पूजा विधि

हनुमान जयंती की सरल पूजा विधि की बात करें तो इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहनें. हनुमान जी की पूजा करते समय लाल रंग के कपड़े पहनना शुभ रहेगा. इसके बाद पूजा स्थल को गंगाजल से शुद्ध करके चौकी पर लाल वस्‍त्र बिछाकर हनुमान जी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें. दीपक जलाएं. बजरंगबली को सिंदूर, चमेली का तेल, चंदन, अक्षत, लाल फूल, गुड़-चना, बूंदी या बेसन के लड्डू अर्पित करें. फिर हनुमान चालीसा और  सुंदरकांड का पाठ करें. आखिर में आरती करें. सभी को प्रसाद बांटें. हनुमान जयंती के दिन रात्रि जागरण करके पूरी रात भजन-कीर्तन करना चाहिए. 

हनुमान जयंती पूजा नियम 

- यदि हनुमान जयंती पर व्रत कर रहे हैं तो केवल फलाहार करें या केवल जल लें. इस‍ दिन अनाज ना खाएं. ना ही कोई तामसिक चीज खाएं. सेंधा नमक का उपयोग करें. 

- हनुमान जी को लाल चोला, चमेली का तेल, सिंदूर, लाल फूल और लड्डू चढ़ाएं. मनोकामना पूर्ति के लिए इस‍ दिन हनुमान मंदिर जाकर लाल झंडा चढ़ाएं. बंदरों को भोजन कराएं. गलती से भी बंदरों को सताने की भारी भूल ना करें. 

- 'ॐ हं हनुमते नमः' या 'ॐ रामदूताय विद्महे' मंत्र का जप करें.

- घर में हनुमान जी की मूर्ति के सामने घी का दीपक जलाएं. 

- अपने मन में नकारात्‍मक विचार ना लाएं. 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

Shraddha Jain

Shraddha Jain

