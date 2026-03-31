Hanuman Janmotsav Vrat Katha Hindi Me: हनुमान जन्मोत्सव का पर्व हर साल चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि पर मनाई जाती है. इस साल यह पर्व 2 अप्रैल 2026 गुरुवार को मनाया जाएगा. अंजनी पुत्र बजरंगबली के जन्म के उत्सव को भक्त बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं. हनुमान जयंती पर भक्त सुबह के समय उठते हैं और राम जी का ध्यान कर हनुमान जी को नमस्कार करते हैं.

कैसे पाएं हनुमान जी की विशेष कृपा

स्नान आदि के बाद हनुमान जी की विशेष पूजा उपासना करते हैं. इसके साथ ही पूजा के समय हनुमान जी के जन्म की कथा सुनते सुनाते हैं. भगवान को बूंदी का भोग अर्पित करते हैं. भक्त की ऐसी भक्ति से हनुमान जी अति प्रसन्न होते हैं और पूरे घर पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं. हनुमान जी अपने भक्त की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं. इस लेख में हम हनुमानजी के जन्‍म की कथा का पाठ करेंगे. यहां हम दो कथाओं को जानेंगे जिसके पाठ से हनुमान जयंती का व्रत पूर्ण होता है.

हनुमान जयंती की चील वाली कथा

यह बात तब की है जब अग्निदेव से मिली खीर को अयोध्या के राजा दशरथ ने अपनी तीन रानियों में बांट दीं. रानी कैकयी को जब खीर दी गई तो एक चील ने झपट्टा मारकर उनके हाथ से खीर छीन ली और उड़ गई. रास्‍ते में जब चील अंजना माता के आश्रम से गुजर रही थी तो माता अंजना आकाश की ओर ही देख रही थीं और उनका मुंह खुला था जिसके कारण खीर उनके मुंह में जा गिरी जिसे वो गटक गईं. इसी खीर के अंश से शिवजी के हनुमान अवतार का जन्‍म हुआ.

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शिव जी से जुड़ी हनुमान जयंती की कथा

हनुमानजी के जन्‍म को लेकर एक दूसरी कथा भी अति रोचक है. समुद्रमंथन के बाद की बात है जब भगवान शिव ने विष्णु जी के मोहिनी रूप को देखने इच्छा की. वही मोहिनी रूप जिसे समुद्र मंथन के समय देवताओं और असुरों को दिखा. महादेव की इच्छा पूरी करते हुए विष्णु जी ने मोहिनी रूप धारण कर दर्शन दिया. भगवान विष्णु के मोहिनी रूप से आकर्षित होकर शिव जी का वीर्यपात हो गया, इस वीर्य को पवनदेव ने वानर राजा केसरी की पत्नी अंजना के गर्भ में स्थापित किया. जिससे शिव का 11वां रूद्र अवतार हनुमानजी का जन्म हुआ.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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