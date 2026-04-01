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Hindi Newsधर्मHanuman Janmotsav 2026 Special: इन 4 उर्जावान राशिवालों पर बजरंगबली की होती है असीम कृपा, होता है गजब का आत्मविश्वास!

Hanuman Janmotsav 2026 Special: इन 4 उर्जावान राशिवालों पर बजरंगबली की होती है असीम कृपा, होता है गजब का आत्मविश्वास!

Hanuman Ji Ki Priya Rashi: जिस व्यक्ति पर हनुमान जी की कृपा हो उसके जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं और सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं. आइए इस लेख में विस्तार से जानें कि किन 4 राशि के जातक हनुमान जी के प्रिय हैं.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Apr 01, 2026, 07:20 AM IST
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Hanuman Ji
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Hanuman Ji Favorite Zodiac Signs: हनुमान जी का जन्मोत्सव चैत्र पूर्णिमा तिथि पर हर साल बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है. इस साल यह पर्व 2 अप्रैल को मनाया जाएगा. हनुमान जन्मोत्सव के शुभ मौके पर आइए विस्तार से जानें कि वो कौन सी 4 राशियां हैं जो हनुमान जी को अति प्रिय हैं. जिन्हें हनुमान जी की कृपा से करियर और कारोबार में मन मुताबिक सफलता प्राप्त होती है. जीवन में लगातार प्रगति और उन्नति होती है. धन संबंधी परेशानियां दूर होती हैं और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है. आइए इस बारे में जानें.

मेष राशि
मेष राशि के स्वामी ग्रह है और इस राशि के देवता हनुमान जी हैं. हनुमान जी की कृपा से इन जातकों में गजब का आत्मविश्वास होता है. हालांकि ये लोग गुस्सैल भी बहुत होते हैं लेकिन इनमें अदम्य साहस, ऊर्जा और पराक्रम होता हैं. ज्योतिषाचार्यों की मानें तो मेष राशि के जातकों पर हनुमानजी की विशेष कृपा होने से इन जातकों की इच्छाशक्ति बहुत मजबूत होती है. अगर ये जातक हर दिन श्री राम के नाम का जाप करें तो हनुमान जी की कृपा इन पर बनी रह सकती है और आर्थिक पक्ष भी मजबूत रहता है.

सिंह राशि
सिंह राशि के स्वामी सूर्यदेव हैं और वही हनुमान जी के गुरु भी हैं. ऐसे में गुरु-शिष्य संबंध के कारण हनुमान जी को सिंह राशि अति प्रिय है. हनुमान जी की कृपा से ही ये जातक कम उम्र में ही करियर में सफलता पा लेते हैं. इनमें आत्मविश्वास की कोई कमी नहीं होती है. हनुमान जी के आशीर्वाद से ये जातक शत्रुओं पर जीत हासिल करते हैं. ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार हनुमान जी सिंह राशिवालों के सभी संकट दूर करते हैं. ये जातक आर्थिक रूप से मजबूत होते हैं. सिंह राशि के लोग अगर शुभ मौके पर जैसे हनुमान जन्मोत्सव आदि पर्व पर बजरंग बाण का पाठ करें तो हर विपदा से बच सकेंगे. धन की कमी नहीं होगी. मंगलवार को पूजा के समय हनुमान जी को लाल रंग का चोला अर्पित करें.

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वृश्चिक राशि
वृश्चिक राशि भी मंगल की स्वामित्व की राशि है जिनके जातकों पर हनुमान जी अपनी कृपा बनाए रखते हैं. इन जातकों के कार्यों में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करते हैं. नौकरी में तरक्की और बिजनेस में लाभ के रास्ते हनुमान जी की कृपा से ही इन जातकों को प्राप्त होता है. ये जातक ऊर्जावान और साहस से भरे हुए होते हैं. हनुमान जी की कृपा से इन जातकों का भाग्य चमकता रहता है. हर दिन अगर स्नान-ध्यान के बाद जातक हनुमान जी की पूजा करें और हनुमान चालीसा का ध्यान लगाकर पाठ करें तो जातकों की मनोवांछित इच्छाएं पूर्ण होंगी.

कुंभ राशि
कुंभ राशि के स्वामी ग्रह न्याय के देवता शनिदेव हैं और देवता महादेव हैं. ध्यान दें कि शनिदेव की बुरी दृष्टि से बचने के लिए हनुमान जी की पूजा करना कारगर बताया गया है. इसी तरह शनि की कुंभ राशि पर हनुमान जी की विशेष कृपा होती है. ऐसा कई-कई बार होता है कि जातकों के काम बिगड़ने लगते हैं लेकिन हनुमान जी की कृपा से जातक काम बनाने का कोई न कोई रास्ता जरूर निकाल लेते हैं. जातकों को कार्यों में जल्दी सफलता हनुमान जी की कृपा से ही मिलती है और धन की कमी भी नहीं रहती है. वहीं, शनिवार को गंगाजल में काले तिल मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करना शुभ होता है.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

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