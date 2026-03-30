Hanuman Janmotsav 2026: जब हनुमान जी के एक मुक्के ने हिला दिया था बाली का सिंहासन, पढ़ें दिलचस्प कथा

Hanuman Janmotsav 2026: रामायण के मुताबिक, किष्किंधा नरेश बाली एक अजेय योद्धा था, जिसे वरदान प्राप्त था कि उसके सामने आने वाले शत्रु की आधी शक्ति उसमें समा जाएगी. इसी बल के अहंकार में बाली ने रावण तक को परास्त किया और अंत में भगवान हनुमान को भी चुनौती दे डाली. कहते हैं कि जब युद्ध तय हुआ, तब ब्रह्माजी के कहने पर हनुमान जी अपनी शक्ति का मात्र 10वां हिस्सा लेकर बाली के सामने पहुंचे. वरदान के अनुसार हनुमान जी की आधी शक्ति जैसे ही बाली के शरीर में गई, बाली का शरीर फटने लगा. वह उस अपार ऊर्जा को संभाल नहीं पाया और जान बचाकर भागा. आइए जानते हैं बाली और हनुमान जी के बीच हुए युद्ध से जुड़ी दिलचस्प कथा.

क्या था बाली की ताकत का असली सच?

बाली की सबसे बड़ी शक्ति उसका स्वर्ण हार था. यह हार उसे देवताओं के राजा इंद्र ने दिया था. इस हार में एक जादुई वरदान था. जो कोई भी बाली के सामने लड़ने आता, उसकी आधी ताकत खिंचकर बाली के शरीर में आ जाती थी. दुश्मन आधा कमजोर हो जाता और बाली अपनी ताकत और दुश्मन की आधी ताकत मिलाकर बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाता था. इसी वजह से उसे सामने से हराना नामुमकिन था.

बाली के कुछ बड़े कारनामे

रावण को सबक सिखाया- रावण को अपनी शक्ति पर बहुत घमंड था, लेकिन जब वह बाली से लड़ने पहुंचा, तो बाली ने उसे अपनी बाजू (कांख) में दबा लिया. रावण 6 महीने तक बाली की कैद में रहा, तब जाकर उसने बाली से दोस्ती की. इसके अलावा उसने दुंदुभि और मायावी जैसे भयंकर राक्षसों को चुटकियों में मार गिराया था.

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जब बाली का सामना हनुमान जी से हुआ

एक बार बाली को अपनी ताकत पर इतना घमंड हो गया कि वह जंगल में तपस्या कर रहे हनुमान जी को चुनौती देने लगा. उसने प्रभु श्रीराम के बारे में भी बुरा-भला कहा, जिससे हनुमान जी को गुस्सा आ गया. अगले दिन जब युद्ध होना था, तब ब्रह्मा जी ने हनुमान जी से कहा कि वे अपनी पूरी शक्ति लेकर न जाएं, बल्कि उसका सिर्फ 10वां हिस्सा ही लेकर जाएं.

जैसे ही हनुमान जी बाली के सामने आए, उनकी आधी शक्ति बाली के शरीर में जाने लगी. लेकिन हनुमान जी तो अतुलित बलशाली हैं. उनकी थोड़ी सी शक्ति संभालना भी बाली के बस की बात नहीं थी. बाली का शरीर फूलने लगा, उसकी नसें फटने वाली थीं और उसे लगा कि वह अभी मर जाएगा.

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तब ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर बाली से कहा- "भागो! अगर अपनी जान बचानी है तो हनुमान से दूर भागो." बाली जान बचाकर भागा और तब उसे समझ आया कि असली ताकत केवल शरीर की नहीं, बल्कि भक्ति और विनम्रता की होती है.

बाली का अंत और श्रीकृष्ण से संबंध

बाली ने अपने भाई सुग्रीव के साथ गलत किया था और उसकी पत्नी को छीन लिया था. इसी पाप के कारण भगवान राम ने पेड़ के पीछे छिपकर बाली को तीर मारा. मरते समय बाली ने पूछा कि आपने मुझे छिपकर क्यों मारा? तब राम जी ने कहा कि तुमने अधर्म किया है. साथ ही राम जी ने वादा किया कि अगले जन्म में तुम इसका बदला लोगे. वही बाली अगले जन्म में 'जरा' नाम का शिकारी बना और उसने अनजाने में श्रीकृष्ण के पैर में तीर मारा, जिससे कृष्ण जी ने अपनी देह त्यागी.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)