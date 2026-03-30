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Hindi Newsधर्महनुमान जयंती से अक्षय तृतीया तक, अप्रैल में त्योहारों की भरमार; देखें पूरी लिस्ट और अहम ग्रह गोचर

हनुमान जयंती से अक्षय तृतीया तक, अप्रैल में त्योहारों की भरमार; देखें पूरी लिस्ट और अहम ग्रह गोचर

Vrat Tyohar April 2026: अप्रैल महीना धार्मिक दृष्टि से बहुत खास रहने वाला है. अप्रैल की शुरुआत में ही चैत्र पूर्णिमा के दिन हनुमान जयंती मनाई जाएगी. वहीं अबूझ मुहूर्त वाला पर्व अक्षय तृतीया भी अप्रैल में ही है. यहां देखें अप्रैल 2026 के सभी व्रत-त्‍योहार और ग्रह-गोचर की लिस्‍ट. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Mar 30, 2026, 07:42 AM IST
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अप्रैल के प्रमुख व्रत त्‍योहार और ग्रह गोचर की लिस्‍ट.
अप्रैल के प्रमुख व्रत त्‍योहार और ग्रह गोचर की लिस्‍ट.

April 2026 Vrat Tyohar Hindu Calendar : साल 2026 के अप्रैल महीने में कई महत्‍वपूर्ण व्रत-त्‍योहार मनाए जाएंगे. जिनकी शुरुआत हनुमान जयंती से होगी. भगवान हनुमान का जन्‍मोत्‍सव पर्व चैत्र पूर्णिमा को मनाया जाता है. इस साल 2 अप्रैल 2026, गुरुवार को हनुमान जयंती है. वहीं इसके अलावा अबूझ मुहूर्त वाला अक्षय तृतीया पर्व भी अप्रैल में ही मनाया जाएगा. इसके अलावा सीता नवमी, मोहिनी एकादशी, वरुथिनी एकादशी जैसे महत्‍वपूर्ण व्रत भी रखे जाएंगे. 

वहीं ज्‍योतिष की नजर से भी अप्रैल महीना विशेष है क्‍योंकि इसी महीने सूर्य राशिचक्र की पहली राशि मेष में प्रवेश करेंगे, जिससे नया सौर वर्ष प्रारंभ होगा. 11 मार्च 2026 से मीन राशि में अस्‍त चल रहे शनि का उदय भी 22 अप्रैल 2026 को होगा. यहां पढ़ें अप्रैल के व्रत-त्‍योहार और ग्रह-गोचर की पूरी लिस्‍ट और उनकी तारीख. 

अप्रैल 2026 के व्रत-त्योहार 

2 अप्रैल 2026, गुरुवार - हनुमान जयंती और चैत्र पूर्णिमा व्रत
3 अप्रैल 2026, शुक्रवार - वैशाख माह का आरंभ
5 अप्रैल 2026, रविवार - विकट संकष्टी चतुर्थी
9 अप्रैल 2026, गुरुवार - मासिक कृष्ण जन्माष्टमी
10 अप्रैल 2026, शुक्रवार - मासिक कालाष्टमी

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(यह भी पढ़ें: इन 3 राशि वालों को अप्रैल में मिलेंगी परफेक्‍ट करियर अपॉरच्‍युनिटी, 5 ग्रह हो रहे मेहबान, बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा

13 अप्रैल 2026, सोमवार - वरुथिनी एकादशी, वल्लभाचार्य जयंती
14 अप्रैल 2026, मंगलवार - मेष संक्रांति, कृष्ण वामन द्वादशी, बैशाखी
15 अप्रैल 2026, बुधवार - कुब्जिका जयंती, विषु कानी, मासिक शिवरात्रि, प्रदोष व्रत
17 अप्रैल 2026, शुक्रवार - वैशाख अमावस्या
18 अप्रैल 2026, शनिवार - पराशर ऋषि जयंती,
19 अप्रैल 2026, रविवार - अक्षय तृतीया, मासिक कार्तिगाई, परशुराम जयंती, त्रेता युग दिवस
20 अप्रैल 2026, सोमवार - मातंगी जयंती, रोहिणी व्रत, संकर्षण चतुर्थी
21 अप्रैल 2026, मंगलवार - शंकराचार्य जयंती, सूरदास जयंती
22 अप्रैल 2026, बुधवार - रामानुज जयंती, स्कंद षष्ठी
23 अप्रैल 2026, गुरुवार - गंगा सप्तमी
24 अप्रैल 2026, शुक्रवार - बगलामुखी जयंती, मासिक दुर्गाष्टमी
25 अप्रैल 2026, शनिवार - सीता नवमी

(यह भी पढ़ें: मूलांक की तरह भाग्‍यांक से भी पता चलता है भविष्‍य, जानिए किस भाग्‍यांक के लोगों को जीवन में मिलती है बड़ी सफलता

27 अप्रैल, सोमवार - मोहिनी एकादशी, सिद्धिलक्ष्मी जयंती, त्रिशूर पूरम
28 अप्रैल 2026, मंगलवार - प्रदोष व्रत (भौम), परशुराम द्वादशी
30 अप्रैल 2026, गुरुवार - नृसिंह जयंती, छिन्नमस्ता जयंती

(यह भी पढ़ें: अप्रैल में शनि का उदय, कुंभ समेत 3 राशि वालों के लिए 'गोल्डन टाइम' शुरू, क्या आपकी राशि है शामिल?

अप्रैल 2026 के ग्रह गोचर

2 अप्रैल 2026 को मंगल ग्रह मीन राशि में गोचर करेंगे. 
11 अप्रैल 2026 को बुध मीन राशि में गोचर करेंगे. 
14 अप्रैल 2026 को सूर्य का मेष राशि में गोचर होगा, साथ ही नया सौर वर्ष प्रारंभ होगा. 
19 अप्रैल 2026 को शुक्र वृषभ राशि में गोचर करेंगे. 
22 अप्रैल 2026 को मीन राशि में शनि का उदय होगा. 
30 अप्रैल 2026 को बुध का मेष राशि में गोचर होगा. 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन और जर्नलिज्‍म में पोस्‍ट ग्रेजुएट करने के साथ-साथ सिम्‍बॉयसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से क्रिएटिव राइटिंग की ...और पढ़ें

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