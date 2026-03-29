उत्तर भारत में हनुमान जयंती चैत्र पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है, जो कि इस साल अप्रैल में पड़ रही है. हनुमान जन्मोत्सव के दिन हनुमान जी को सही विधि से सिंदूर चढ़ाने से सारे दुख दूर होंगे और मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं.
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बजरंगबली के भक्त हनुमान जयंती पर्व का बेसब्री से इंतजार करते हैं. उत्तर भारत में चैत्र पूर्णिमा पर हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है. वहीं दक्षिण भारत में कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को हनुमान जयंती मनाई जाती है. इस साल चैत्र पूर्णिमा 2 अप्रैल 2024, गुरुवार को है. लिहाजा हनुमान जयंती 2 अप्रैल को मनाई जाएगी. भले ही बोलचाल की भाषा में हनुमान जयंती बोला जाता है लेकिन इसे हनुमान जन्मोत्सव बोलना सही है क्योंकि हनुमान जी को माता सीता द्वारा अमरता का वरदान प्राप्त है.
पंचांग के अनुसार, चैत्र पूर्णिमा तिथि 1 अप्रैल 2026 की सुबह 07:06 बजे से प्रारंभ होकर 2 अप्रैल 2026 की सुबह 07:41 बजे तक रहेगी. लिहाजा उदयातिथि के आधार पर 2 अप्रैल 2026 को हनुमान जयंती मनाई जाएगी. पंचांग के अनुसार हनुमान जयंती पर पूजा के लिए शुभ मुहूर्त 2026 -
ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04 बजकर 48 मिनट से 05 बजकर 24 मिनट तक
विजय मुहूर्त - दोपहर 02 बजकर 30 मिनट से 03 बजकर 20 मिनट तक
गोधूलि मुहूर्त - शाम 06 बजकर 38 मिनट से 07 बजकर 01 मिनट तक
अमृत काल- सुबह 11 बजकर 18 मिनट से 12 बजकर 59 मिनट तक
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हनुमान जी को प्रसन्न करने और मनोकामना पूर्ति के लिए सिंदूर चढ़ाना अचूक उपाय माना जाता है. मान्यता है कि ऐसा करने से बजरंगबली हर मुराद पूरी करते हैं. लेकिन इसके लिए जरूरी है कि सिंदूर सही विधि से चढ़ाया जाए.
मंगलवार, शनिवार और हनुमान जयंती का दिन बजरंगबली को सिंदूर (चोला) चढ़ाने के लिए सर्वोत्तम होता है. इसके लिए सुबह जल्दी स्नान करके नारंगी या लाल रंग के कपड़े पहनें. फिर हनुमान मंदिर जाकर हनुमान जी को चोला चढ़ाएं. इसके लिए नारंगी सिंदूर को चमेली के तेल में मिलाकर गाढ़ा पेस्ट (चोला) तैयार करें. फिर सबसे पहले हनुमान जी के चरणों में यह सिंदूर लगाएं. इसके बाद पूरे शरीर पर सिंदूर लगाएं. सिंदूर चढ़ाने के बाद हनुमान जी को सोने या चांदी का वर्क लगाएं. फिर दीपक जलाएं. बजरंगबली को जनेऊ अर्पित करें, फूल या फूलों की माला पहनाएं. हनुमान जी को गुड़, चने, बूंदी या बूंदी के लड्डू का भोग लगाएं. इसके बाद हनुमान चालीसा पढ़ें, हनुमान जी की आरती करें. अपनी गलतियों के लिए क्षमायाचना करें. फिर सभी को प्रसाद बांटें.
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पौराणिक कथाओं के अनुसार, जब रावण वध के बाद भगवान राम, लक्ष्मण, माता सीता और हनुमान जी समेत अन्य वानर वापस अयोध्या लौट आए. तब एक दिन हनुमान जी ने माता सीता से पूछा कि वो रोज सिंदूर क्यों लगाती हैं. तब सीता जी ने कहा कि इससे श्रीराम की उम्र लंबी होती है. बस इतना सुनते ही हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर में सिंदूर लगा लिया, ताकि प्रभु राम अमर हो जाएं. भगवान राम के प्रति हनुमान जी का ऐसा अगाध प्रेम देखकर माता सीता ने हनुमान जी को अमर होने का वरदान दिया. तब से ही परंपरा है कि हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने से वे बहुत प्रसन्न होते हैं और जल्दी मनोकामना पूरी करते हैं.
(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)