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Hindi Newsधर्म12 मई को फिर से हनुमान जयंती! आखिर क्या है यह माजरा, जानिए तेलुगू हनुमान जयंती कैसे मनाते हैं?

12 मई को फिर से हनुमान जयंती! आखिर क्या है यह माजरा, जानिए तेलुगू हनुमान जयंती कैसे मनाते हैं?

Hanuman Jayanti 2026 : हाल ही में 2 अप्रैल को ही हनुमान जयंती मनाई थी और अब एक बार फिर हनुमान जयंती आ गई है. देश के कुछ राज्‍यों में 12 मई 2026, मंगलवार को हनुमान जयंती मनाई जाएगी. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: May 10, 2026, 10:24 AM IST
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12 मई को फिर से हनुमान जयंती! आखिर क्या है यह माजरा, जानिए तेलुगू हनुमान जयंती कैसे मनाते हैं?

Hanuman Jayanti Telugu: हनुमान जयंती हिंदुओं का बड़ा पर्व है और देश के कई राज्‍यों में बहुत धूमधाम से मनाते हैं. लेकिन इसे लेकर एक रोचक बात यह है कि हनुमान जयंती अलग-अलग तिथियों/तारीखों पर मनाई जाती है. उत्‍तर भारत में 2 अप्रैल 2026, चैत्र पूर्णिमा को हनुमान जयंती मनाई गई थी. वहीं अब दक्षिण भारत में 12 मई 2026 को ज्‍येष्‍ठ कृष्‍ण दशमी को हनुमान जयंती मनाई जाएगी. 

कहलाती है तेलुगू हनुमान जयंती 

ज्‍येष्‍ठ कृष्‍ण दशमी तिथि यानी कि 12 मई को हनुमान जयंती प्रमुख तौर पर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में मनाई जाएगी. यहां यह उत्‍सव बहुत धूमधाम से होता है. इस दिन यहां हनुमान चालीसा और सुंदरकांड पाठ के आयोजन होते हैं. बजरंगबली को वडापप्‍पू (भीगी हुई मूंग दाल), पनाकम (नींबू-सोंठ, गुड़-इलायची से बना पेय) और सिंदूर अर्पित किया जाता है. 

(यह भी पढ़ें: शनि जयंती पर दुर्लभ ग्रह योग, बैठे-बिठाए जाग जाएंगे 5 राशि वालों के नसीब, हाथ लगाने से मिट्टी बनेगी सोना)

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41 दिनों का व्रत होगा खत्‍म 

इन राज्‍यों में 41 दिनों का कठिन व्रत रखते हैं, जिसे हनुमान दीक्षा कहा जाता है. यह व्रत चैत्र पूर्णिमा से शुरू होकर ज्‍येष्‍ठ मास के कृष्‍ण पक्ष की दशमी को समाप्‍त होता है. उत्‍तर भारत में इसी चैत्र पूर्णिमा को हनुमान जयंती मनाते हैं. 

इन 41 दिनों के दौरान साधक केसरिया कपड़े पहनते हैं, हनुमान दीक्षा माला धारण करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, सात्विक भोजन करते हैं, पूरे समय हनुमान जी की आराधना करते हैं. जय हनुमान का जाप करते हैं. कई साधक इस दौरान मंदिरों में ही रहते हैं और सेवा करते हैं. वहीं कई साधक इन 41 दिनों में नंगे पैर रहते हैं. 

(यह भी पढ़ें: 3 दबंग ग्रहों को मुट्ठी में करने की जान लें ट्रिक, दौलत-शोहरत से घिरे रहेंगे, देश-दुनिया में होंगे मशहूर)  

हनुमान जयंती की तिथियां अलग क्‍यों? 

हनुमान जी के प्राकट्य दिवस के अलावा जिस दिन उन्‍हें सीता माता से मिले अमरता का वरदान मिला था, उस दिन को भी उनके जन्‍मोत्‍सव के रूप में मनाया जाता है. हनुमान जी को चिरंजीवी माना गया है और माना जाता है कि वो आज गंधमादन पर्वत पर वास करते हैं इसलिए उनके लिए जयंती के बजाय जन्‍मोत्‍सव शब्‍द का इस्‍तेमाल किया जाता है.  

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Shraddha Jain

पत्रकारिता में 15 वर्षों का व्यापक अनुभव रखने वाली श्रद्धा जैन वर्तमान में Zee News की नेशनल डिजिटल टीम में बतौर असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर सक्रिय हैं. जहाँ वे ...और पढ़ें

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