Hindi Newsधर्म

Shani Dev Story: हनुमान जी ने शनिदेव को पटका रगड़ा और तोड़ दिया घमंड, पढ़ें भक्ति और क्रोध की यह रोचक कथा!

Hanuman Aur Shanidev Ki Katha: शनि देव और हनुमान जी की एक पौराणिक कथा आज की इस कड़ी में जानेंगे. जिसमें हनुमान जी ने शनिदेव का घमंड तोड़ दिया था.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Nov 18, 2025, 10:17 AM IST
Pauranik Katha, Hanuman and Shani Dev
Story Of Shani: शनि देव की क्रूर दृष्टि से बचने के लिए हनुमान जी की पूजा करने के बारे में बताया जाता है. इस तरह से हनुमान जी और शनिदेव के बीच में बहुत गहरा संबंध है. शनिदेव किसी भी हनुमान भक्त को कष्ट नहीं देते हैं. आइए इस कड़ी में एक कथा के जरिए जानेंगे कि आखिरी क्यों शनि देव किसी हनुमान भक्तों को परेशान नही करते हैं. क्रोध और भक्ति की इस रोचक कथा को विस्तार से जानेंगे. 

हनुमान जी और शनिदेव की कथा (Shani Hanuman Katha)
कथा है कि एक बार शनि देव को अपनी शक्तियों पर अहंकार हो गया. उन्होंने ऐसा मान लिया कि उनके जैसा शक्तिशाली और कोई नहीं. उनकी दृष्टि से ही किसी जातक के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है और जीवन में उथल-पुथल मच जाता है. इसी सोच के साथ और घमंड में चूर होकर शनिदेव हनुमान जी के पास पहुंचे. हनुमान जी श्रीराम की साधना और भक्ति में लीन थे कि तभी उन पर शनि देव ने अपनी वक्र दृष्टि डाली. हालांकि वे हनुमान जी का बाल भी बांका नहीं कर पाए. ऐसे में घमंड में चूर शनिदेन क्रोधित होकर हनुमान जी को ललकारा. उन्होंने कहा कि- हे वानर, यहां देखिए आपके सामने कौन आया है. राम जी की भक्ति में लीन हनुमान जी ने शनि देव तो अनदेखा कर दिया. दूसरी ओर हनुमान जी पर अपना क्रूर प्रभाव डालने के लिए शनि देव ने हर संभव प्रयास किए लेकिन सफल नहीं हो पाए. ऐसी स्थिति में अहंकार से भरे शनि देव क्रोध से तमतमा गए और गुस्से में कहा- हे वानर, आंखें खोलिए. मैं शनि देव अपके सुख और शांति को नष्ट कर दूंगा. शनिदेव को लगा कि हनुमान जी डर कर शनिदेव से क्षमा मांगेगे. लेकिन महावीर हनुमान जी ने बहुत ही सौम्य और सहज भाव से शनिदेव से पूछा- हे महाराज आप अपना परिचय दीजिए, कौन हैं आप? शनि देव हनुमान जी की इस बात को सुनकर और तिलमिला गए, उन्हें इस बात पर भी क्रोध आया कि क्या हनुमान जी उन्हें जानते तक नहीं. हनुमान जी से उन्होंने कहा कि हे वानर अभी इसी समय मैं आपकी राशि में प्रवेश करूंगा तब आपको पता चल जाएगा कि मैं कौन हूं. इस पर हनुमान जी ने कहा आप यहां से कहीं और जाएं, मैं तो अपने प्रभु श्रीराम की साधना में हूं, उनके स्मरण में विघ्न न डालें. इस पर शनिदेव ने हनुमान जी की बांह पकड़कर खींचा लेकिन हनुमान जी ने अपनी बांह एक झटके में छुड़ा लिया. शनि ने अब भयानक रूप धारण कर उनकी दूसरी बांह पकड़ी लेकिन हनुमान जी शनिदेव को अपनी पूंछ में लपेटा और पहाड़ों पर, पेड़ों पर और भूमि पर उन्हें खूब उठाकर पटका और रगड़ा. इससे शनि देव की बुरी स्थिति हो गई. ऐसा होने पर शनि देव का घमंड चूर चूर हो गया. अब शनिदेव ने सभी देवताओं को अपनी सहायता के लिए बुलाया लेकिन देवताओं ने उनकी कोई सहायता नहीं की. इसके बाद शनिदेव ने हनुमान जी से रक्षा की गुहार लगाई. उन्होंने कहा वानरराज मुझे अपने अहंकार और उद्दंडता का फल मिल गया. हे हनुमान जी आप मुझे क्षमा करें. मैं अब आपकी छाया से भी दूर रहूंगा. जो भी आपकी पूजा आराधना करेगा उस भक्त से भी दूर रहूंगा. हनुमान जी मैं आपको क्या, आपके भक्तों को भी कभी परेशानी करूंगा.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

और पढ़ें- Pauranik Katha: शिव जी के इस भयानक श्राप के कारण नहीं पूजे जाते हैं ब्रह्मा जी, जानिए क्या है झूठ और क्रोध की ये कथा!

और पढ़ें- Surya Gochar 2025: शनि के नक्षत्र में सूर्य का गोचर इन 3 राशिवालों के लिए दुखदायी, हो सकती है धन और सम्मान की हानि!

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव हैं. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लेख लिखने में पद्मा रुचि रखती हैं. इन्हें धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि हैं.

pauranik katha

