Hanuman ji Facts: 33 कोटि देवताओं में क्यों नहीं है बजरंगबली का स्थान? जानिए हनुमान जी क्यों कहलाते हैं अतुलनीय

Hanuman ji Facts: सनातन धर्म में 33 कोटि देवताओं का उल्लेख किया गया है. कई लोग भम्रवश 33 कोटि की जगह 33 करोड़ देवी-देवता मान लेते हैं, जो कि गलत है. शास्त्रों के मुताबिक, 33 कोटि देवताओं में आदित्य, रुद्र, वसु और अश्विनी कुमार के नाम शामिल हैं. लेकिन इन सभी 33 कोटि देवी में हनुमानजी का स्थान नहीं है. ऐसे में हनुमान जी भक्तों के मन में यह सवाल रहता है कि आखिर तैंतीस कोटि देवताओं में हनुमान जी क्यों नहीं है? जबकि, उनके कलयुग में जाग्रित देव कहा गया है. कहा जाता है कि हनुमान जी चिरंजिवी रहने का आशीर्वाद प्राप्त है और कलयुग में वे गंधमादन पर्वत पर विराजमान हैं. लेकिन, क्या आपने कभी सोचा कि आखिर हनुमान जी 33 कोटि देवताओं में क्यों नहीं गिने जाते. आइए, अब इस बारे में विस्तार से जानते हैं.

क्या होता है 33 कोटि देवताओं का अर्थ?

धर्म शास्त्रों में देवताओं के लेकर कहा गया है कि उनकी संख्या 33 कोटि है. आजकल लोग भ्रमवश 33 कोटि को 33 करोड़ समझ लेते हैं और जहां जरूरत पड़ता है इसकी चर्चा भी कर देते हैं. लेकिन, वास्तविकता यह है कि देवताओं की संख्या 33 करोड़ नहीं है, बल्कि वे 33 कोटि में हैं. संस्कृत में कोटि का अर्थ 'प्रकार' होता है. इन 33 कोटि देवताओं में 12 आदित्य, 11 रुद्र, 8 वसु और 2 अश्विनी कुमार हैं.

33 कोटि देवताओं में क्यों नहीं है हनुमान?

शास्त्रों के अनुसार, हनुमान जी का वास्तविक स्वरूप अन्य देवताओं से अलग है. श्रीराम भक्त हनुमान सिर्फ एक देवता ही नहीं है, बल्कि भक्ति-शक्ति और सेवा के प्रतिमूर्ति हैं. उन्हें प्रभु श्रीराम का परम भक्त माना जाता है. कहते हैं कि उनका पूरा जीवन भक्ति, सेवा और समर्पण का अद्भुत उदाहरण है. यही वजह है कि हनुमान जी को 33 कोटि देवताओं की श्रेणी में नहीं रखा गया है. उन्हें एक विशेष स्थान प्राप्त है.

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सबसे अलग और ऊंचा क्यों है हनुमान जी का स्थान

हनुमान जी को 8 चिरंजीवियों में एक माना जाता है. याद रहे कि अष्ट चिरंजीवियों में अश्वत्थामा, राजा बलि, महर्षि व्यास, हनुमान जी, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम और मार्कण्डेय ऋषि हैं. मान्यता है कि हनुमान जी कलयुग में भी विराजमान हैं और अपने भक्तों की रक्षा करते हैं. इसका अलावा हनुमान जी को भगवान शिव का अंशावतार भी माना जाता है. हनुमान जी अष्टसिद्धि और नवनिधि के देवता हैं, इसलिए वे अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं. कहते हैं कि हनुमान जी को श्रीराम ने अमरता का वरदान दिया था, इसलिए उनका महत्व 33 कोटि देवताओं में अलग है.

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क्या 33 कोटि देवताओं से ऊपर हैं हनुमान जी?

शास्त्रों और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, हनुमान जी का स्थान सिर्फ 33 कोटि देवताओं की सूची तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वे भगवान और भक्त के बीच एक मबजूत सेतु माने जाते हैं. यही वजह है कि उनका महत्व 33 कोटि देवताओं की लिस्ट में शामिल होने या न होने से कहीं अधिक बड़ा और खास है. इसके अलावा हनुमान जी का नाम 33 कोटि देवताओं में इसलिए नहीं शामिल किया जाता क्योंकि उनका स्वरूप इससे कहीं अलग और खास है. उनका स्थान भक्तों में सबसे ऊंचा माना जाता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)