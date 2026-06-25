Hanuman ji gada myth: हम जब भी भगवान विष्णु की कल्पना करते हैं तो उनके हाथ में सुदर्शन चक्र दिखता है. भगवान शिव के पास हमेशा उनका त्रिशूल होता है और देवराज इंद्र के हाथों में वज्र चमकता है. इसी तरह जब भी हमारे मन में महाबली हनुमान जी की छवि आती है, तो उनके हाथ में एक भारी भरकम गदा जरूर दिखाई देती है. हमने बचपन से उनकी जितनी भी तस्वीरें या मूर्तियां देखी हैं, वे सब गदा के साथ ही हैं.
लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारी यह सबसे आम धारणा पूरी तरह से गलत है. असलियत यह है कि महर्षि वेदव्यास या वाल्मीकि जैसे ऋषियों द्वारा लिखे गए मूल ग्रंथों में हनुमान जी के पास अपनी कोई गदा होने का कोई जिक्र ही नहीं मिलता. ये बात सुनने में बहुत अजीब लग सकती है, लेकिन यही सबसे बड़ा और प्रामाणिक सच है.
इस दिलचस्प बात को गहराई से समझने के लिए हमें सबसे प्रामाणिक धार्मिक किताब वाल्मीकि रामायण को खंगालना होगा. इसके साथ ही अगर आप गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित प्रसिद्ध रामचरितमानस को भी पढ़ेंगे, तो आपको पूरी सच्चाई मालूम हो जाएगी. इन दोनों ही महान किताबों में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि हनुमान जी अपने पास हमेशा एक गदा रखते थे.
दरअसल, हनुमान जी का पहला परिचय हमें रामायण के किष्किंधा कांड में मिलता है. इसके बाद सुंदर कांड से लेकर युद्ध कांड तक उनके पराक्रम की ढेरों कहानियां हैं. इन सभी अध्यायों में साफ साफ बताया गया है कि लंका का महायुद्ध किसी लोहे या तांबे के अस्त्र शस्त्र से नहीं लड़ा गया था. पूरी वानर सेना ने यह युद्ध केवल अपनी शारीरिक ताकत के दम पर लड़ा था.
ग्रंथों के अनुसार वानरों के असली हथियार उनकी मजबूत भुजाएं, नुकीले नाखून, पैने दांत और उनकी लंबी पूंछ ही थे. हनुमान जी ने भी अपने जीवन के सारे युद्ध इसी बाहुबल के सहारे जीते थे. रामायण के सुंदर कांड में जब हनुमान जी लंका की अशोक वाटिका को तहस नहस करते हैं, तब राक्षसों को मारने के लिए वे विशाल पेड़ों और भारी चट्टानों को उखाड़कर उनका इस्तेमाल करते हैं.
रावण के बेटे अक्षयकुमार और मेघनाद के साथ हुए भयंकर युद्ध में भी उन्होंने इसी तरीके से पहाड़ों के टुकड़ों को अपना हथियार बनाया था. इसके बाद 'युद्ध कांड' में भी यही लिखा है कि हनुमान जी ने राक्षसों का संहार पेड़ों और पत्थरों से ही किया था. हां, यह जरूर जिक्र आता है कि राक्षसों के पास गदा थी और सुग्रीव ने एक राक्षस की गदा छीनकर उसी से उसका वध किया था, लेकिन वानरों की अपनी कोई गदा नहीं थी.
इसी तरह जब हम महाभारत ग्रंथ के वन पर्व को पढ़ते हैं, तो वहां भीम और हनुमान जी की मुलाकात का एक छोटा सा प्रसंग आता है. भीम खुद एक बहुत बड़े गदाधारी थे, लेकिन उस मुलाकात के दौरान भी हनुमान जी के पास किसी गदा का कोई नामोनिशान नहीं था. अब सवाल उठता है कि फिर गदा की बात आई कहा से. दरअसल, रामायण के उत्तर कांड में देवताओं द्वारा हनुमान जी को बचपन में मिले वरदानों की कथा है.
वहां लिखा है कि धन के देवता कुबेर ने हनुमान जी को वरदान दिया था कि वे कुबेर की गदा से भी कभी घायल नहीं होंगे, यानी उन पर गदा का असर नहीं होगा. कुबेर ने उन्हें अपनी गदा दान में नहीं दी थी. इसके अलावा आजकल इंटरनेट पर लोग हनुमान जी की गदा का नाम 'कौमोदकी' बताते हैं, जो कि सरासर झूठ है. कौमोदकी असल में भगवान विष्णु की गदा का नाम है.
तो कुल मिलाकर सबसे प्रामाणिक बात यही है कि हमारे प्राचीन और सच्चे ग्रंथों में हनुमान जी के गदाधारी होने का कोई सबूत नहीं है. उन्होंने अपने सारे पराक्रम सिर्फ और सिर्फ अपनी बाजुओं की ताकत से दिखाए थे.
रही बात आज की तस्वीरों और लोककथाओं की, तो यह कहना बहुत मुश्किल है कि यह गदा उनके हाथ में कब और कैसे आई. शायद सदियों बाद कवियों और चित्रकारों ने हनुमान जी की असीम शक्ति को दर्शाने के लिए उनके हाथों में गदा थमा दी, जिसे समाज ने सच मान लिया.
(डिस्क्लेमर- यह जानकारी पारंपरिक धार्मिक एवं ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है. बताए गए उपायों के प्रभाव और परिणाम व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों, आस्था, स्थान तथा अन्य कारकों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें और किसी भी प्रकार के निश्चित परिणाम या लाभ का दावा न मानें.)