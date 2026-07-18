/हनुमान जी को चोला चढ़ाने से जीवन के संकटों का होगा नाश, जानें इसकी सही विधि समय और दिन

Hanuman ji ko Chola Chadhana: मंगलवार या शनिवार का दिन हनुमान जी की पूजा के लिए समर्पित है. संकटों से मुक्ति और मन की शांति के लिए हनुमान जी की उपासना करें और विधि-विधान से चोला चढ़ाएं. इस एक उपाय को करने से पुरानी से पुरानी इच्छाओं की पूर्ति होती है और मन का भय दूर होता है.
हालांकि, बिना सही जानकारी के चोला चढ़ाने से हनुमान जी की कृपा प्राप्त नहीं हो पाती है. ऐसे में आइए जानें हनुमान जी को चोला चढ़ाने की विधि, समय और सही दिन क्या है.
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, हनुमान जी को चोला चढ़ाने का सही दिन मंगलवार और शनिवार हैं. वहीं हनुमान जी को चोला चढ़ाने का सही समय रह्म मुहूर्त या सूर्योदय है. इस दिन और समय पर चोला चढ़ाने से व नियम अनुसार हनुमान जी की पूजा करने से जीवन के संकटों का नाश होता है. मंदिरों में अक्सर शाम के समय चोला चढ़ाने की विधि पूरी की जाती है.
हनुमान जी को चोला चढ़ाने से जीवन के संकटों का नाश होता है और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है. हनुमान जी को चोला चढ़ाना गहरी आस्था को दर्शाता है. व्यक्ति के जीवन में नई शक्ति, साहस और सकारात्मकता का संचार होता है. हनुमान जी को चोला चढ़ाने के कई लाभ है.
हनुमान जी को चोला चढ़ाने से मानसिक शांति मिलती है और भय का नाश होता है.
व्यक्ति के मन में चली आ रहीं अनजानी चिंताओं का अंत होता है.
सेहत, रिलेशनशिप, लाइफ या धर्म-ज्योतिष संबंधी उलझनों का नाश होता है.
शनिवार और मंगलवार के दिन हनुमान जी को चोला चढ़ाने से इच्छाएं पूरी होती हैं.
हनुमान जी को चोला चढ़ाने से जीवन में स्थिरता आती है.
नारंगी सिंदूर, चमेली का तेल या घी
चांदी या सोने का वर्क, इत्र, जनेऊ
लाल कपड़ा (लंगोट) और चमेली के फूल
हनुमान जी को गंगाजल या साफ पानी से स्नान कराएं. साफ कपड़े से पोंछें.
सिंदूर और चमेली के तेल को मिलाएं और हनुमान जी के बाएं पैर में लगाएं.
आगे बढ़ते हुए धीरे-धीरे पूरे शरीर पर लगाएं.
जनेऊ पहनाएं, चांदी का वर्क लगाएं और वस्त्र पहनाएं.
11 या 21 पीपल के पत्तों पर “श्रीराम” लिखें और हनुमान जी को चढ़ाएं.
आखिरी में चने, गुड़ और मिठाई का भोग अर्पित करें.
धूप-दीप जलाएं और हनुमान चालीसा का सच्चे मन से पाठ करें.
आरती के साथ पूजा को संपन्न करें.
(डिस्क्लेमर- यह जानकारी पारंपरिक धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. बताए गए उपायों के प्रभाव और परिणाम व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों, आस्था, स्थान तथा अन्य कारकों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें और किसी भी प्रकार के निश्चित परिणाम या लाभ का दावा न मानें.)