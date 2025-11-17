Hanuman Secrets: क्या आप जानते हैं? हनुमान जी की पूंछ क्यों थी इतनी शक्तिशाली, जानें अद्भुत रहस्य

Ramayana Pauranik Katha: हनुमान जी की पूंछ से जुड़े कई रहस्यमय और चमत्कारी वर्णन हमारे पौराणिक ग्रंथों में मिलते हैं. रामायण सहित अनेक ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि जब भी कोई राक्षस उनकी पूंछ पकड़ने का प्रयास करता, वह कभी सफल नहीं हो पाता. उनकी पूंछ पर नियंत्रण या जिसे बांधना किसी भी देव, दानव या असुर के लिए असंभव माना गया है. कहते हैं कि हनुमान जी की पूंछ में ऐसी दिव्य शक्ति थी कि एक बार रावण ने उसमें आग लगाई तो उन्हें जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा. ऐसे में लोगों के मन में अक्सर यह प्रश्न होता है कि आखिर हनुमान जी की पूंछ में किस शक्ति का वास था, जिससे वह इतना अधिक शक्तिशाली माना बताया जाता है.

अग्नि तत्व का अद्भुत प्रभाव

लंका दहन का प्रसंग उनकी पूंछ की दिव्य शक्ति को सबसे स्पष्ट रूप से दर्शाता है. जब रावण ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगवाई, तो आग उन्हें जरा भी हानि नहीं पहुंचा सकी. इसके विपरीत, हनुमान जी ने उसी अग्नि को साधकर पूरी लंका जला दी. इसी आधार पर कई मान्यताएं कहती हैं कि उनकी पूंछ में अग्नि तत्व का स्थायी वास था. अग्नि देव को पवित्रता, ऊर्जा और संहार का देवता माना गया है. हनुमान जी की पूंछ इस अग्नि-शक्ति को नियंत्रित करने की क्षमता रखती थी, जो उनके दिव्य स्वरूप को और शक्तिशाली बनाती है.

शिवत्व का तेज और कुंडलिनी शक्ति

हनुमान जी भगवान शिव के रुद्रावतार माने जाते हैं. उनकी पूंछ में वही दिव्य तेज प्रकट होता है, जो शिव के उग्र और ऊर्जा से भरपूर स्वरूप में देखा जाता है. कई अध्यात्मिक मतों में उनकी पूंछ को कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक भी बताया गया है, जो मूलाधार से सहस्रार तक उठने वाली आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करती है. यह शक्ति संतुलन, जाग्रति और ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़े उनके अद्वितीय सामर्थ्य को दर्शाती है.

इच्छानुसार बदलती पूंछ की लंबाई

हनुमान जी चौंसठ सिद्धियों और नौ निधियों के स्वामी माने जाते हैं. उनकी पूंछ में भी ऐसा ही दिव्य नियंत्रण था. कई प्रसंगों में वर्णन मिलता है कि वे अपनी पूंछ को इच्छानुसार लंबा या छोटा कर लेते थे. लंका दहन के समय उन्होंने अपनी पूंछ को कई बार फैलाया और समेटा, जिससे राक्षस उनकी गति और शक्ति का अंदाजा भी नहीं लगा पाए. शांत अवस्था में यह पूंछ सौम्य दिखाई देती थी, लेकिन आवश्यकता पड़ते ही यही पूंछ दुष्टों के लिए विनाश का कारण बन जाती थी.

पूंछ का प्रतीकात्मक अर्थ

धर्मग्रंथों में हनुमान जी की पूंछ केवल एक शारीरिक अंग नहीं, बल्कि असीम बल, भक्ति और दिव्य ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करती है. कई ग्रंथों में लिखा है कि उनकी पूंछ इतनी शक्तिशाली थी कि कोई भी देवता, दानव या शक्तिशाली योद्धा भी उसे बांध नहीं सकता था. शिव पुराण में उल्लेख है कि उनकी पूंछ पर स्वयं महादेव की विशेष कृपा है. आज भी कई भक्त संकटमोचन मंदिरों में हनुमान जी की पूंछ की परिक्रमा कर मनोकामनाएं मांगते हैं. स्वप्न में उनकी पूंछ का दर्शन होना भी सुरक्षा, कृपा और शुभ संकेत माना जाता है.

हनुमान जी की पूंछ में किसका वास माना गया है?

एक अद्भुत कथानुसार, हनुमान जी भगवान शिव के रुद्रावतार थे और माता पार्वती का भी उनसे विशेष संबंध माना जाता है. पौराणिक कथा के अनुसार, एक समय रावण ने वह महल मांग लिया था जो शिव जी ने माता पार्वती के लिए बनवाया था. इस घटना से माता पार्वती रावण पर अत्यधिक क्रोधित हो गई थीं. तब शिव जी ने आश्वासन दिया कि त्रेता युग में जब वे हनुमान के रूप में अवतार लेंगे, तब माता पार्वती उनकी पूंछ में निवास कर रावण के प्रति अपना क्रोध शांत करेंगी. इसी कारण एक मत यह कहता है कि हनुमान जी की पूंछ में देवी पार्वती का वास था, और उसी दिव्य शक्ति ने लंका दहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.

