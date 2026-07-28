/Guru Purnima Wishes 2026: गुरु ज्ञान का सागर हैं... गुरु पूर्णिमा पर अपने प्रियजनों को भेजें ये शुभकामना संदेश

Happy Guru Purnima Wishes 2026: गुरु पूर्णिमा पर्व का हिंदू धर्म में बड़ा महत्व है. गुरु पूर्णिमा हर साल आषाढ़ पूर्णिमा तिथि पर पड़ता है. इस तरह वैदिक पंचांग के अनुसार, गुरु पूर्णिमा इस साल 29 जुलाई 2026 को बुधवार के दिन पड़ रहा है. धार्मिक मान्यता है कि गुरु पूर्णिमा पर्व पर महर्षि वेद व्यास का जन्म हुआ. वो महर्षि वेद व्यास ही हैं जिन्होंने पहली बार चारों वेदों का ज्ञान मानवों में बांटा. महर्षि वेद व्यास को प्रथम गुरु होने का सम्मान प्राप्त है. गुरु पूर्णिमा पर गुरुओं की पूजा का विधान है और इस दिन गुरुजनों के प्रति अपनी कृतज्ञता दिखाई जाती है. इस दिन गुरुदेव के चरण छूकर उनका आशीर्वाद लिया जाता है.
गुरु पूर्णिमा पर अपने परिजनों और मित्रों को शुभकामना देने की परंपरा है. आजकल लोग गुरु पूर्णिमा पर शुभकामना संदेश मैसेज के जरिए भेजते हैं. स्टेटस लगाते हैं. ऐसे में आप भी गुरु पूर्णिमा पर्व पर अपने गुरुजनों और प्रियजनों को शुभकामना संदेश भेज सकते हैं और उन्हें कह सकते हैं- गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं.
गुरु ज्ञान का सागर हैं
गुरु जीवन को संवारते हैं
गुरु ही हैं जो हर दुख से बचाते हैं
गुरु हमेशा साथ निभाते हैं
गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं
गुरु जीवन में भरते हैं उजाला
सिखाते हैं हर दिन कुछ नया
गुरु समान नही है कोई नाम
गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं
मेरे गुरु आपको नमस्कार है
आपके चरणों में प्रणाम है
गुरु जी अपनी कृपा हम पर बनाए रखना
गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं 2026
माता-पिता ने जन्म दिया
गुरु ने दिया ज्ञान
गुरु ने सिखाई जीने की कला
चरित्र और संस्कार का गुरु ने दिया ज्ञान
शुभ गुरु पूर्णिमा 2026
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः
गुरुर्देवो महेश्वरः
गुरुः साक्षात् परब्रह्म
तस्मैश्रीगुरवे नमः
गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं 2026
गुरु की डांट में छिपा है ज्ञान
गुरु के प्रति दिल में है खूब सम्मान
सब लोगों में होते हैं उनके गुरु महान
गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं 2026
गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर
गुरु चरणों में प्रणाम
मेरे गुरु की कृपा मुझ पर बनी रहे
गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं 2026
गुरु के बिना ज्ञान नहीं
ज्ञान के बिना आत्मा नहीं
ध्यान, ज्ञान, धैर्य और कर्म
ये सब गुरु की है देन
गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं 2026
(डिस्क्लेमर- यह सामग्री धार्मिक मान्यताओं, प्रचलित परंपराओं एवं उपलब्ध धार्मिक स्रोतों पर आधारित है. विभिन्न क्षेत्रों, समुदायों और परंपराओं के अनुसार व्रत-त्योहारों की तिथि, पूजा-विधि एवं मान्यताओं में अंतर संभव है. पाठक इसे सामान्य धार्मिक जानकारी के रूप में देखें.)