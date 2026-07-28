/Guru Purnima Wishes 2026: गुरु ज्ञान का सागर हैं... गुरु पूर्णिमा पर अपने प्रियजनों को भेजें ये शुभकामना संदेश

Happy Guru Purnima Wishes 2026: गुरु पूर्णिमा पर्व का हिंदू धर्म में बड़ा महत्व है. गुरु पूर्णिमा हर साल आषाढ़ पूर्णिमा तिथि पर पड़ता है. इस तरह वैदिक पंचांग के अनुसार, गुरु पूर्णिमा इस साल 29 जुलाई 2026 को बुधवार के दिन पड़ रहा है. धार्मिक मान्यता है कि गुरु पूर्णिमा पर्व पर महर्षि वेद व्यास का जन्म हुआ. वो महर्षि वेद व्यास ही हैं जिन्होंने पहली बार चारों वेदों का ज्ञान मानवों में बांटा. महर्षि वेद व्यास को प्रथम गुरु होने का सम्मान प्राप्त है. गुरु पूर्णिमा पर गुरुओं की पूजा का विधान है और इस दिन गुरुजनों के प्रति अपनी कृतज्ञता दिखाई जाती है. इस दिन गुरुदेव के चरण छूकर उनका आशीर्वाद लिया जाता है.