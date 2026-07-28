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Guru Purnima Wishes 2026: गुरु ज्ञान का सागर हैं... गुरु पूर्णिमा पर अपने प्रियजनों को भेजें ये शुभकामना संदेश

Guru Purnima 2025 Shubhkamnaye: हर साल गुरु पूर्णिमा पर्व आषाढ़ पूर्णिमा पर मनाने का विधान है. गुरु पूर्णिमा पर अपने प्रियजनों को बधाई संदेश दें और उन्हें कहें गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Jul 28, 2026, 04:20 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 04:20 PM IST
Guru Purnima Wishes 2026: गुरु ज्ञान का सागर हैं... गुरु पूर्णिमा पर अपने प्रियजनों को भेजें ये शुभकामना संदेश
Image Credit: AI

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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