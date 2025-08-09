Raksha Bandhan 2025: राखी के धागे में है भाई बहन का प्यार..., इन खूबसूरत संदेशों से दें राखी की शुभकामनाएं, कहें हैप्पी रक्षाबंधन!
Raksha Bandhan 2025: राखी के धागे में है भाई बहन का प्यार..., इन खूबसूरत संदेशों से दें राखी की शुभकामनाएं, कहें हैप्पी रक्षाबंधन!

Rakhi 2025 Shayari In Hindi: रक्षाबंधन पर एक-दूसरे को बधाई संदेश भेजने के लिए आइए देखें रक्षाबंधन के ये खास और सुंदर शुभकामना संदेश (Happy Rakhi Wishes in Hindi).

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Aug 09, 2025, 06:49 AM IST
Raksha Bandhan wishes 2025

Raksha Bandhan 2025 Wishes: आज 9 अगस्त 2025 को रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जा रहा है. इस मौके पर आइए रक्षाबंधन पर भाई-बहन को विश करने के लिए कुछ बहुत खूबसूरत संदेश देखें (whatsapp status for rakshabandhan Happy Rakhi 2025 Wishes).

1. राखी का धागा बहुत खास है,
इसमें छुपा है भाई बहन का प्यार है.
तो धूमधाम से मनाइए राखी का त्योहार 
आपको रक्षाबंधन की शुभकामनाएं!

2. ये रिश्ता है प्यार और विश्वास का
ये रिश्ता है दिल और एहसास का
रक्षाबंधन पर तुमको है बस यही दुआ
खुशियों से भरा हो ये पूरा जीवन तुम्हारा
हैपी रक्षाबंधन!

3. राखी के धागे में है भाई बहन का प्यार
 बनी रहे भाई-बहन के रिश्ते की मिठास
सदा खुश रहो, यही है मेरी दुआ
हर दिन हो तुम्हारा सबसे नया सबसे खुशनुमान
रक्षाबंधन की तुमको ढेरों शुभकामनाएं!

4. रिश्ता यह है दिल से दिल का
हर सुख दुख में हम साथ खड़े होंगे
भाई का बहन से और बहन का भाई से
ये हैं जीवनभर का वादा
रक्षाबंधन की शुभकामनाएं!

5. भाई-बहन का है बंधन यह बहुत प्यारा
दुनिया में नहीं कोई ऐसा रिश्ता न्यारा
सदा मुस्कुराते रहो मेरी बहना
रक्षाबंधन पर बस तुमसे यही है कहना
रक्षाबंधन की तुमको बहुत शुभकामनाएं!

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

