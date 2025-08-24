Teej 2025 Date: सुहागिन महिलाओं के लिए तीज व्रत बेहद महत्‍वपूर्ण होता है. यह कठिन निर्जला व्रत महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखती हैं. साथ ही तीज व्रत रखने से वैवाहिक सुख और धन-समृद्धि मिलती है, मनोकामना पूरी होती है. हर साल हरतालिका तीज व्रत भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष तृतीया को रखा जाता है. इस साल तीज तिथि 2 दिन पड़ने से महिलाओं में कंफ्यूजन की स्थिति है कि तीज व्रत 25 अगस्‍त को रखा जाएगा या 26 अगस्‍त को.

हरतालिका तीज 2025 शुभ मुहूर्त

पंचांग के अनुसार हरतालिका तीज की तृतीया तिथि 25 अगस्त को दोपहर 12 बजकर 34 मिनट पर शुरू होगी और 26 अगस्त को दोपहर 1 बजकर 54 मिनट पर समाप्‍त होगी. उदयातिथि के अनुसार, हरलातिका तीज इस बार 26 अगस्त को ही मनाई जाएगी. 26 अगस्‍त को सुबह सरगी खाकर महिलाएं यह निर्जला व्रत रखेंगी और अगले दिन व्रत का पारण करेंगी.

हरतालिका तीज पूजन मुहूर्त 2025

हरतालिका तीज का पूजन सुबह के समय भी किया जाता है, साथ ही शाम को भी की जाती है. कुछ व्रती महिलाएं 4 पहर की पूजा भी करती हैं. इस साल हरतालिका तीज पर पूजा का शुभ मुहूर्त 26 अगस्‍त की सुबह 5 बजकर 56 मिनट से सुबह 8 बजकर 31 मिनट तक रहेगा. यानी कि सुबह की पूजा के लिए कुल अवधि 2 घंटे 35 मिनट की मिलेगी.

हरतालिका तीज व्रत नियम

- हरतालिका तीज का व्रत निर्जला रखा जाता है, लिहाजा इस दिन पानी, चाय, दूध कुछ का भी सेवन नहीं किया जाता है. लेकिन गर्भवती महिलाएं या जिनको कोई बीमारी या समस्‍या है, वे फलाहार करके यह व्रत रख सकती हैं.

- तीज व्रत में दिन और रात में भी सोना नहीं चाहिए. बल्कि पूरे समय भगवान का भजन-कीर्तन करना चाहिए.

- हरतालिका तीज के दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करें. ध्‍यान रखें कि गलती से भी काले कपड़े, काली चूड़ी आदि ना पहनें. लाल, हरे शुभ रंग ही पहनें.

- मासिक धर्म में तीज व्रत ना करें. यदि करें तो दूर बैठकर व्रत कथा सुनें. लेकिन पूजन सामग्री को स्‍पर्श ना करें. भजन-कीर्तन करें.

