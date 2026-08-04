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Hariyali Amavasya 2026: इस साल कब है हरियाली अमावस्या? नोट कर लें योग, स्नान-दान का शुभ मुहूर्त

Hariyali amavasya 2026 Kab Hai: सावन में पड़ने वाली अमावस्या तिथि को हरियाली अमावस्या के नाम से जाना जाता है. इस साल हरियाली अमावस्या पर कई शुभ योग बन रहे हैं जिसमें शिव जी की पूजा करने से उनकी विशेष कृपा प्राप्त की जा सकती है.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Aug 04, 2026, 09:40 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 09:40 PM IST
Hariyali Amavasya 2026: इस साल कब है हरियाली अमावस्या? नोट कर लें योग, स्नान-दान का शुभ मुहूर्त
Image Credit: AI

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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