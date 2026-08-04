/Hariyali Amavasya 2026: इस साल कब है हरियाली अमावस्या? नोट कर लें योग, स्नान-दान का शुभ मुहूर्त

Hariyali Amavasya 2026 Date: हर साल सावन माह की अमावस्या तिथि पर हरियाली अमावस्या का पर्व मनाया जाता है. इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की उपासना करने का विशेष महत्व है. सुबह उठकर स्नान आदि करें और फिर भोलेनाथ की पूजा कर दान करें. ऐसा करने से जीवन की परेशानियों का अंत होगा और पुण्य फलों की प्राप्ति होगी. आइए जानें इस साल कब हरियाली अमावस्या है और इस दिन का शुभ योग और शुभ मुहूर्त क्या है.
वैदिक पंचांग के अनुसार, सावन माह की अमावस्या तिथि 12 अगस्त की बीच रात 01:53 बजे से शुरू होकर रात के 11:07 बजे तक बनी रहेगी. इस तरह हरियाली अमावस्या 12 अगस्त को मनाई जाएगी.
ब्रह्म मुहूर्त – सुबह 04:29 बजे से लेकर सुबह 05:17 बजे तक.
अमृत काल – सुबह 04:36 बजे से लेकर 06:05 बजे तक.
लाभ – उन्नति- सुबह 05:49बजे से लेकर सुबह 07:28 बजे तक.
अमृत – सर्वोत्तम- सुबह 07:28 बजे से लेकर सुबह 09:07 बजे तक.
विजय मुहूर्त – दोपहर 02:39 बजे से लेकर दोपहर 03:30 बजे तक.
गोधूलि मुहूर्त – शाम 06:56 बजे से लेकर शाम 07:18 बजे तक.
निशिता मुहूर्त – रात 12:08 बजे से लेकर रात 12:53 बजे तक.
इस साल सावन में पड़ने वाली हरियाली अमावस्या पर वैसे कई शुभ योग बन रहे हैं. इस दिन पुष्य योग बन रहा है. सर्वार्थ सिद्धि योग और व्यातिपात का भी संयोग है. इस शुभ दिन पर वरीयान योग का भी निर्माण होने वाला है.
हरियाली अमावस्या भगवान शिव की विशेष कृपा पाने का दिन है. इस दिन शिव जी और माता पार्वती की विशेष पूजा उपासन की जाती है. हरियाली अमावस्या पर सच्चे मन से शिवलिंग पर जल और दूध अर्पित करें. इसके बाद बेलपत्र, धतूरा, गन्ना, शमी पत्र आदि चढ़ाकर भगवान को प्रणाम करें. हरियाली अमावस्या पर पौधा रोपण करने का भी विशेष महत्व है. इससे जीवन में सुख-समृद्धि, शांति व घर में खुशहाली बनी रहती हैं.
(डिस्क्लेमर- यह सामग्री धार्मिक मान्यताओं, प्रचलित परंपराओं एवं उपलब्ध धार्मिक स्रोतों पर आधारित है. विभिन्न क्षेत्रों, समुदायों और परंपराओं के अनुसार व्रत-त्योहारों की तिथि, पूजा-विधि एवं मान्यताओं में अंतर संभव है. पाठक इसे सामान्य धार्मिक जानकारी के रूप में देखें.)