हरियाली अमावस्या सिर्फ अमावस्या तिथि नहीं है, बल्कि प्रकृति और पितरों को याद करने से जुड़ा पर्व भी है. चूंकि सावन महीने में चारों तरफ हरियाली होती है इसलिए इसे हरियाली अमावस्या कहते हैं. साथ ही इस दिन पौधे लगाने का बड़ा महत्व है. इसके अलावा शिव-पार्वती जी की पूजा, पितृ तर्पण आदि कार्य भी किए जाते हैं.
द्रिक पंचांग के अनुसार, 11 व 12 अगस्त की देर रात 01:52 बजे से श्रावण अमावस्या तिथि प्रारंभ हो चुकी है और 12 अगस्त को रात 11:06 बजे खत्म होगी. जानिए आज हरियाली अमावस्या पर कौन-कौनसे काम करना शुभ फलदायी माना जाता है.
पौधारोपण : हरियाली अमावस्या का दिन प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने का मौसम है क्योंकि बारिश और पेड़-पौधों के बिना जीवन असंभव है. सावन महीने में बारिश होने से पौधे जल्दी बढ़ते हैं इसलिए सावन महीने और विशेष तौर पर हरियाली अमावस्या के दिन पौधे लगाने का खास महत्व है. इस दिन मंदिर, पार्क, सार्वजनिक स्थल पर पीपल, बरगद, नीम जैसे पौधे लगाएं. साथ ही उनकी देखभाल का संकल्प लें.
शिव-पार्वती पूजा : सावन का महीना शिव जी का प्रिय मास है और हरियाली अमावस्या का दिन तो भगवान शिव और देवी पार्वती जी की पूजा के बिना अधूरा है. इस दिन दोनों की विधि-विधान से पूजा करें. “ॐ नमः शिवाय” मंत्र का जाप करें.
स्नान-दान : हरियाली अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में स्नान जरूर करें. साथ ही अपनी सामर्थ्य अनुसार गरीबों को कपड़े, अनाज, फल जैसी जरूरी चीजें दान करें.
पितृ तर्पण: हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित है. इस दिन पितरों के लिए तर्पण करें, गरीबों को दान दें. इससे पितरों की आत्मा शांत और तृप्त होती है.
प्राकृतिक जल स्त्रोतों की सफाई : यह काम धार्मिक, वैज्ञानिक और सामाजिक तीनों ही दृष्टि से बहुत अच्छा है. जल स्त्रोतों की सफाई करने से लोगों को पीने के लिए साफ पानी मिलेगा, जिससे बीमारियों से बचाव होगा. पहले के समय में लोग सावन महीने में प्राकृतिक जल स्त्रोतों जैसे तालाब आदि की सफाई करते थे, ताकि उनमें बारिश का ज्यादा पानी इकट्ठा हो सके और पानी साफ भी रहे.
- हरियाली अमावस्या के दिन तामसिक भोजन न करें. जैसे- लहसुन-प्याज, मांसाहार, नशे आदि से बचें.
- किसी से बुरा न बोलें, अपमान न करें. नकारात्मक सोच से बचें.
- गलती से भी पेड़-पौधों को नुकसान न पहुंचाएं.
- दान लोगों की मदद करने के लिए न करें, न कि दिखावे के लिए करें.
(Disclaimer-यहां दी गई जानकारी धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं पर आधारित है. अलग-अलग क्षेत्रों और पंचांगों में पूजा-विधि व मान्यताओं में अंतर हो सकता है.)