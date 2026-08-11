/Hariyali Amavasya 2026: हरियाली अमावस्या पर पेड़ों की उपासना क्यों जरूरी, क्या है इसका महादेव और मां पार्वती से कनेक्शन?

हरियाली अमावस्या पर पेड़ों की पूजा करने का संबंध भगवान शिव और माता पार्वती से है. पौराणिक कथा है कि शिव जी एक बार कैलाश पर्वत पर ध्यान में थे. तभी माता पार्वती शिव जी के पास आकर कुछ कहने को हुई लेकिन शिव जी तो ध्यान में थे. ऐसे में शिव जी के ध्यान से बाहर आने की पार्वती जी प्रतीक्षा करने लगीं. माता पार्वती कुछ समय तो शांत रही लेकिन फिर उन्हें चिंता हुई कि शिव जी उन्हें भूल तो नहीं गए. तभी माता ने देखा कि एक वृक्ष के नीचे ऋषि तपस्या में लीन है और उनके ऊपर एक चिड़िया ने घोंसला बना लिया है. चिड़िया के बच्चे अभी छोटे थे जिनकी मां भोजन लाने गई थी. अचानक तेज हवा और बारिश शुरू हो गई. माता पार्वती ने देखा कि ऋषि तो तप में लीन है लेकिन चिड़िया के बच्चे संकट में हैं. माता ने सोचा चिड़िया के बच्चे बारिश में भीग जाएंगे और फिर उन्हें ठंड लग जाएगी. फिर क्या था माता पार्वती ने एक पत्ती का रूप धारण किया और घोंसले के ऊपर गिर गईं जिससे चिड़िया के बच्चे सुरक्षित हो गए. वहीं चिड़िया लौटी तो उसने घोंसला सुरक्षित पाया जिसमें बच्चे भी स्वस्थ थे. ऐसा देख चीड़िया प्रसन्न हो गई. वहीं, जब शिव जी ध्यान से बाहर आए तो माता पार्वती को ढूंढने लगें और उन्हें एक पत्ती के रूप में पेड़ पर देखा. शिव जी ने पत्ती रूप धारण करने के पीछे का कारण पूछा जिस पर मां पार्वती ने सारी बात बता दी. कारण जानने के बाद शिव जी माता पार्वती से प्रसन्न हुए और कहा कि देवी आपने जिस तरह से जीवों की रक्षा के लिए वृक्ष का आश्रय लिया वैसे ही जो भी इस दिन पेड़ लगाएगा और पूजा करेगा उसे आपका आशीर्वाद प्राप्त होगा.