Aaj Ka Panchang 12 August 2026: साल का आखिरी सूर्य ग्रहण श्रावण मास की अमावस्या को लग रहा है. लेकिन ये ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा. लिहाजा हरियाली अमावस्या पर की जाने वाली पूजा-पाठ, स्नान-दान, पितृ तर्पण आदि अनुष्ठान निर्विघ्न संपन्न हो सकेंगे. शुभ-अशुभ योग की बात करें तो आज ग्रहण के अलावा व्यातीपात योग भी बनेगा. इन दोनों को ही ज्योतिष में अशुभ माना गया है.
आज शुभ मुहूर्त में हरियाली अमावस्या पर पवित्र नदियों में स्नान करें, पितरों के लिए तर्पण करें, जरूरतमदों को दान करें, शिव-पार्वती पूजा करें. साथ ही प्रकृति के पर्व हरियाली अमावस्या के दिन पौधारोपण करके उसकी देखभाल का संकल्प लें. प्रोकेरला पंचांग और द्रिक पंचांग की गणनाओं के आधार पर देखें आज का राहुकाल, तिथि, योग, नक्षत्र समेत 12 अगस्त का पंचांग.
आज की तिथि - रात 11:06 बजे तक सावन अमावस्या या हरियाली अमावस्या रहेगी. इसके बाद सावन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होगी.
आज का वार - बुधवार.
आज के व्रत-त्योहार - हरियाली अमावस्या और सूर्य ग्रहण.
आज के ग्रह गोचर - पूर्ण सूर्य ग्रहण और कर्क राशि में गुरु उदय.
आज का नक्षत्र - 07:59 बजे तक पुष्य नक्षत्र रहेगा और इसके बाद अश्लेषा नक्षत्र प्रारंभ होगा.
आज के योग - 03:25 बजे तक व्यातीपात योग रहेगा और इसके बाद वरीयान योग रहेगा.
सूर्योदय - सुबह 06:05 बजे
सूर्यास्त - शाम 06:58 बजे
चन्द्रोदय - सुबह 05:19 बजे
चन्द्रास्त - शाम 06:52 बजे
(शहर के हिसाब से उदय व अस्त के समय में कुछ मिनट या सेकेंड का अंतर देखा जा सकता है)
ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:29 बजे से 05:17 बजे तक
अभिजीत मुहूर्त - Nil (दोपहर में राहुकाल होने से अभिजीत मुहूर्त नहीं रहेगा)
अमृत काल - सुबह 04:36 बजे से 06:05 बजे तक
राहुकाल - दोपहर 12:31 बजे से 02:08 बजे तक
यम गण्ड - सुबह 07:42 बजे से 09:18 बजे तक
कुलिक - सुबह 10:55 बजे से दोपहर 12:31 बजे तक
दुर्मुहूर्त - दोपहर 12:06 बजे से 12:57 बजे तक
वर्ज्यम् - शाम 07:46 बजे से रात 09:14 बजे तक
चतुष्पद - 11 व 12 अगस्त की देर रात 01:53 बजे से 12 अगस्त की दोपहर 12:27 बजे तक
नाग - दोपहर 12:27 बजे से रात 11:06 बजे तक
किस्तुघन - रात 11:06 बजे से 13 अगस्त की सुबह 09:51 बजे तक
(Disclaimer- यह जानकारी पारंपरिक पंचांग गणनाओं पर आधारित है. स्थान एवं गणना पद्धति के अनुसार समय और विवरण में अंतर संभव है.)