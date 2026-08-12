/हरियाली अमावस्या पर सूर्य ग्रहण का दुर्लभ संयोग! जानिए कौन से 5 मंत्र और चालीसा दूर करेंगे हर संकट?

हिंदू धर्म में सूर्य ग्रहण को बहुत बड़ी बात माना जाता है, और अगर उसी दिन हरियाली अमावस्या भी पड़ जाए, तो समझिए दिन और भी खास हो जाता है. हमारे घर के बड़े-बुजुर्ग हमेशा कहते आए हैं कि ग्रहण के टाइम हवा और माहौल में एक अलग ही बेचैनी या बदलाव रहता है.
ऐसे में अगर आप भगवान का नाम लेते हैं, कोई मंत्र जपते हैं या चालीसा पढ़ते हैं, तो दिमाग शांत रहता है और घर में फालतू की चिकचिक नहीं होती. अब देखिए, इन बातों का कोई साइंस वाला सबूत तो है नहीं, तो इसे पूरी तरह अपनी आस्था और विश्वास के हिसाब से ही देखना चाहिए. इस स्टोरी में हम आपको ग्रहण के समय पढ़ने वाले मंत्रों और चालीसा के बारे में बताएंगे.
अगर आपका मन ग्रहण के दौरान पूजा-पाठ या जाप करने का है, तो पंडितों और ज्योतिषियों के हिसाब से ये 5 मंत्र सबसे बेस्ट हैं-
महामृत्युंजय मंत्र: ग्रहण के समय इसे जपना बहुत शुभ माना जाता है. शिव जी का ये मंत्र आपकी सेहत बढ़िया रखता है और मन को गहरी शांति देता है.
गायत्री मंत्र: इस मंत्र का सीधा कनेक्शन सूर्य देव और हमारी बुद्धि से है. ग्रहण के वक्त चुपचाप बैठकर इसे जपने का पुराना रिवाज है.
सूर्य मंत्र: सूर्य भगवान की मेहरबानी चाहते हैं तो "ॐ सूर्याय नमः" का जाप करें. इस दिन सूर्य देव को याद करना सबसे जरूरी होता है.
ॐ नमः शिवाय: भोलेनाथ का ये सबसे आसान मंत्र है. अगर मन घबरा रहा हो या दिमाग भारी लग रहा हो, तो बस इसे जपते रहिए, तुरंत राहत मिलेगी.
महामंत्र: जो लोग कृष्ण जी या विष्णु जी को पूजते हैं, वे "हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे" का जाप कर सकते हैं.
जाप करने बैठें तो घर का कोई ऐसा कोना पकड़ें जहां शांति हो और साफ-सफाई हो. आराम से पलथी मारकर बैठें, दिमाग की उलझनें बाहर निकालें और साफ-साफ आवाज में मंत्र बोलें. ध्यान रखें कि जाप करते समय आपका दिमाग यहां-वहां की बातों में न भटके. माला है तो रुद्राक्ष या तुलसी की ले लें, नहीं है तो उंगलियों पर गिनकर भी जप सकते हैं.
एक सबसे काम की बात: ग्रहण के समय गलती से भी सूरज को खाली आंखों से मत देखिएगा. ऐसा करने से आंखों की रोशनी पर बुरा असर पड़ सकता है. देखना ही हो तो सही वाले सोलर चश्मे का ही इस्तेमाल करें.
सूर्य चालीसा के अलावा आप इस मौके पर ये चार चालीसा भी पढ़ सकते हैं, इनसे घर में अच्छी वाइब्स रहती हैं:-
सूर्य चालीसा: सूर्य देव की बुरी नजर से बचने और शरीर को फिट रखने के लिए इसे पढ़ा जाता है.
शिव चालीसा: हरियाली अमावस्या का दिन शिव जी का होता है. इस दिन शिव चालीसा पढ़ने से दिमाग का सारा स्ट्रेस खत्म हो जाता है.
हनुमान चालीसा: बजरंगबली का नाम लेते ही हर तरह का डर, वहम और ग्रह-दोष दूर भाग जाता है.
पितृ चालीसा: अमावस्या का दिन अपने पूर्वजों (पितरों) को याद करने का होता है. इस दिन पितृ चालीसा पढ़ने से उनका आशीर्वाद मिलता है और घर के झगड़े शांत होते हैं.
हर घर और हर इलाके में पूजा-पाठ के नियम थोड़े ऊपर-नीचे होते ही हैं. इसलिए ग्रहण या अमावस्या पर कोई नया नियम, व्रत या बड़ा अनुष्ठान शुरू करने से पहले अपने घर के बड़ों या पंडित जी से एक बार पूछ लेना ही सही रहता है. सच्चे दिल से की गई छोटी सी पूजा भी बड़ा काम कर जाती है.