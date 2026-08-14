/Hariyali Teej 2026: गर्भवती महिलाओं के लिए क्या हैं हरियाली तीज के नियम, बीच में व्रत छोड़ना पड़ जाए तो क्या करें?

Hariyali Teej 2026: हिंदू धर्म में महिलाएं बड़े ही श्रद्धा भाव से हरियाली तीज का व्रत रखती हैं. सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु व अखंड सौभाग्य की कामना के साथ हरियाली तीज व्रत का संकल्प करती है. महिलाएं माता पार्वती से सुखी वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद पाती हैं. लेकिन प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए व्रत रखने के कुछ विशेष नियम बताए गए हैं. इस साल यह व्रत 15 अगस्त को रखा जाएगा. आइए इस लेख में विस्तार से जानें कि क्या गर्भवती महिलाएं हरियाली तीज का व्रत रख सकती हैं, गर्भवती महिलाओं के लिए हरियाली तीज के नियम क्या हैं और बीच में व्रत छोड़ना पड़े तो क्या करना चाहिए.
हरियाली तीज व्रत वैसे तो सुहागिन महिलाएं बड़े ही उत्साह के साथ करती हैं लेकिन ज्योतिषीय और शास्त्रीय दृष्टि से शारीरिक दुर्बलता, गर्भावस्था या कई अन्य कारणों से कुछ महिलाओं को इस व्रत को करने से बचना चाहिए. हालांकि, वो गर्भवती महिलाएं जो यह व्रत रखना चाहती हैं, तो व्रत के संकल्प से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. व्रत निर्जला न रखें और समय-समय पर फलाहार और जलाहार करती रहें. वहीं अगर व्रत नहीं रख रही हैं तो सामान्य तौर पर पूजा-पाठ किया जा सकता है.
गर्भावस्था में अगर सेहत को ध्यान में रखते हुए हरियाली तीज का व्रत बीच में छोड़ना पड़ जाए तो इसके लिए एक आसान सी विधि करें. पान के पत्ते में कुछ दक्षिणा आदि रखकर ब्राह्मण देवता को दान कर दें. भगवान के सामने पूजा करें और हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थना करें. इसके अलावा बीच व्रत में सेहत बिगड़े या कुछ खाने की प्रबल इच्छा हो रही हो तो मन को न दबाएं. भगवान शिव और माता पार्वती से क्षमा मांगकर भोजन कर लें. व्रत छोड़ने का गिल्ट मन में न आने दें.
हरियाली तीज या सामान्य दिनों में भी गर्भवती महिलाएं भूलकर भी झूला न झूलें. यह उनके लिए अच्छा नहीं होगा.
ज्यादा देर तक काम या साफ-सफाई न करें. थकान हो सकती है. बीच-बीच में आराम करते रहें.
व्रत को लेकर तनाव न लें. मन शांत रखें और भारी शारीरिक या मानसिक काम न करें.
(डिस्क्लेमर- यह जानकारी पारंपरिक धर्म एवं ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है. बताए गए उपायों के प्रभाव और परिणाम व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों, आस्था, स्थान तथा अन्य कारकों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें और किसी भी प्रकार के निश्चित परिणाम या लाभ का दावा न मानें.)