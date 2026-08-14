/Hariyali Teej 2026: गर्भवती महिलाओं के लिए क्या हैं हरियाली तीज के नियम, बीच में व्रत छोड़ना पड़ जाए तो क्या करें?

Hariyali Teej 2026: हिंदू धर्म में महिलाएं बड़े ही श्रद्धा भाव से हरियाली तीज का व्रत रखती हैं. सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु व अखंड सौभाग्य की कामना के साथ हरियाली तीज व्रत का संकल्प करती है. महिलाएं माता पार्वती से सुखी वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद पाती हैं. लेकिन प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए व्रत रखने के कुछ विशेष नियम बताए गए हैं. इस साल यह व्रत 15 अगस्त को रखा जाएगा. आइए इस लेख में विस्तार से जानें कि क्या गर्भवती महिलाएं हरियाली तीज का व्रत रख सकती हैं, गर्भवती महिलाओं के लिए हरियाली तीज के नियम क्या हैं और बीच में व्रत छोड़ना पड़े तो क्या करना चाहिए.