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Hariyali Teej 2026: सता रहा है प्रेम संबंध के टूटने का डर? हरियाली तीज पर कर लें ये 5 काम तो सुधरने लगेगा रिश्ता!

Hariyali Teej 2026 Love Remedies: हरियाली तीज पर प्रेम संबंध को मजबूत करने के लिए कुछ प्रभावशाली उपाय किए जा सकते हैं. ये उपाय आसान और प्रभावशाली भी हैं. आइए इस बारे में जानें.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Aug 13, 2026, 05:00 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 05:00 PM IST
Hariyali Teej 2026: सता रहा है प्रेम संबंध के टूटने का डर? हरियाली तीज पर कर लें ये 5 काम तो सुधरने लगेगा रिश्ता!
Image Credit: AI

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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