/Hariyali Teej 2026: सता रहा है प्रेम संबंध के टूटने का डर? हरियाली तीज पर कर लें ये 5 काम तो सुधरने लगेगा रिश्ता!

अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके प्रेम संबंध को किसी की नजर लग गई है तो आपको कुछ विशेष उपाय हरियाली तीज पर्व पर जरूर कर लेना चाहिए. हरियाली तीज पर भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा करें और रात के समय कपूर और लौंग का उपाय करें. एक मिट्टी के दीपक में कपूर जलाएं और फिर उसमें 5 या 7 साबुत लौंग डालें. इस एक उपाय को करने से नजर दोष दूर होती है और रिश्ते से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है. मानसिक तनाव दूर होगा और रिश्ता गहरा होगा. इसके साथ ही वास्तु दोष दूर होगा और धन लाभ के योग भी बनेंगे.