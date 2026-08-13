/Hariyali Teej 2026: सता रहा है प्रेम संबंध के टूटने का डर? हरियाली तीज पर कर लें ये 5 काम तो सुधरने लगेगा रिश्ता!

Hariyali Teej 2026 Love Remedies: सावन माह में कई पर्व और व्रत पड़ते हैं और इन्हीं में से एक है हरियाली तीज व्रत. इस व्रत को सुहागिन महिलाएं तो रखती ही हैं इसके साथ ही कुंवारी कन्या भी इच्छित वर प्राप्ति के लिए व्रत रखती हैं. इस साल 15 अगस्त 2026 को हरियाली तीज व्रत रखा जाएगा. आइए इस लेख में जानें कि प्रेम संबंध में चल रहीं परेशानियों को दूर करने व प्रेम संबंध में खुशियां बनाए रखने के लिए हरियाली तीज व्रत पर कौन से अचूक उपाय करें.
अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके प्रेम संबंध को किसी की नजर लग गई है तो आपको कुछ विशेष उपाय हरियाली तीज पर्व पर जरूर कर लेना चाहिए. हरियाली तीज पर भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा करें और रात के समय कपूर और लौंग का उपाय करें. एक मिट्टी के दीपक में कपूर जलाएं और फिर उसमें 5 या 7 साबुत लौंग डालें. इस एक उपाय को करने से नजर दोष दूर होती है और रिश्ते से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है. मानसिक तनाव दूर होगा और रिश्ता गहरा होगा. इसके साथ ही वास्तु दोष दूर होगा और धन लाभ के योग भी बनेंगे.
प्रेम विवाह करने के रास्ते नहीं खुल रहे हैं तो हरियाली तीज पर पर एक जरूरी उपाय करें. इस दिन 16 शृंगार की सामग्री को किसी सुहागिन महिला को दान करें. इस सामग्रियों का दान मंदिर में भी कर सकते हैं. इस उपाय से प्रेम संबंध मधुर तो होगा ही इसके साथ ही विवाह करने के रास्ते खुलेंगे.
हरियाली तीज पर्व पर प्रेम संबंध को मजबूत करने के लिए एक आसान सा उपाय कर सकते हैं. इस दिन स्नान आदि करें करें और हरा वस्त्र धारण करें. अब शिव जी और माता पार्वती की पूजा करें. अब ध्यान मुद्रा में बैठ जाएं और भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र का जाप करें. मंत्र है- “ॐ नमः शिवाय”. इस मंत्र के जाप से चंद्रमा मजबूत होता है जिससे मानसिक तनाव दूर होता है और प्रेम का रिश्ता मजबूत होता है. रिश्ते से नकारात्मकता दूर होती है.
(डिस्क्लेमर- यह जानकारी पारंपरिक वास्तु एवं ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है. बताए गए उपायों के प्रभाव और परिणाम व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों, आस्था, स्थान तथा अन्य कारकों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें और किसी भी प्रकार के निश्चित परिणाम या लाभ का दावा न मानें.)