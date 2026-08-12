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Hariyali Teej 2026: अविवाहित लड़कियां के लिए क्या हैं हरियाली तीज के नियम, मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए किस विधि से करें पूजा? जान लें

Hariyali Teej 2026 Niyam: हरियाली तीज का व्रत दांपत्‍य जीवन में खुशहाली और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति की कामना के साथ रखा जाता है. आइए जानें अविवाहित लड़कियों के लिए हरियाली तीज के नियम क्या हैं.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Aug 12, 2026, 10:22 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 10:22 PM IST
Hariyali Teej 2026: अविवाहित लड़कियां के लिए क्या हैं हरियाली तीज के नियम, मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए किस विधि से करें पूजा? जान लें
Image Credit: AI

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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