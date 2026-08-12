/Hariyali Teej 2026: अविवाहित लड़कियां के लिए क्या हैं हरियाली तीज के नियम, मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए किस विधि से करें पूजा? जान लें

Hariyali Teej 2026: हरियाली तीज वैसे तो सुहागिनों का पर्व है जिसमें माता पार्वती और शिव जी की पूजा की जाती है. सुहागिन महिलाएं इस दिन पति की लंबी उम्र के लिए और अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए व्रत का संकल्प करती हैं. इस साल यानी 2026 में हरियाली तीज का व्रत 15 अगस्त को रखा जाएगा. आइए इस लेख में जानें कि हरियाली तीज पर अविवाहित लड़कियों के लिए क्या-क्या नियम बताए गएं हैं जिनका पालन करना चाहिए ताकि व्रत का पूर्ण फल प्राप्त हो सके.
कुछ जगहों पर कुंवारी या अविवाहित कन्याएं भी हरियाली तीज व्रत का संकल्प करती हैं. इस व्रत को रखने के पीछे का आशय यह होता है कि जिस तरह से मां पार्वती ने इच्छित वर प्राप्ति की कामना के साथ व्रत रखकर कठिन तपस्या की थी और शिव जी को पति रूप में पाया था, वैसे ही अविवाहित लड़कियां भी हरियाली जीत पर कठिन व्रत रखकर शिव-पार्वती की उपासना कर सकती हैं. इस व्रत उपासना से इच्छित वर और अच्छे जीवनसाथी की मनोकामना पूर्ण होती है. धार्मिक और पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार मां पार्वती के कहने पर भगवान शिव ने सभी कुंवारी कन्याओं को आशीर्वाद दिया कि हरियाली तीज का व्रत रखने से इच्छित वर की प्राप्ति होगी. विवाह होने में आ रहीं बाधाओं का अंत होगा.
कुंवारी कन्या अगर हरियाली तीज का व्रत रख रही हैं तो इससे जुड़े नियमों का भी पालन जरूर करें. अविवाहित लड़कियों को इस पर्व पर सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए और स्नान कर साफ या नया वस्त्र धारण करना चाहिए. इसके बाद देवी पार्वती और महादेव का ध्यान कर निर्जला व्रत का संकल्प करना चाहिए. अगर निर्जला व्रत नहीं रख सकती हैं तो फलाहार व्रत का संकल्प करें. अब शिव जी और माता पार्वती की पूजा करें. पूजा में माता पार्वती को सिंदूर और सुहाग की सामग्री भी अर्पित करें. ध्यान रहे कि माता को सिंदूर अर्पित करते समय अपने ऊपर या अपनी मांग में गलती से भी सिंदूर न लगने दें. अब इच्छित वर प्राप्ति की मनोकामना को मन ही मन दोहराए. इसके बाद शिव मंत्रों का जाप करें और शांत मन के साथ शिव चालीसा का पाठ करें. अब शाम के समय चंद्रोदय होने पर चंद्र देव को अर्घ्य दें. इसके बाद सात्विक भोजन करें.
(डिस्क्लेमर- यह सामग्री धार्मिक मान्यताओं, प्रचलित परंपराओं एवं उपलब्ध धार्मिक स्रोतों पर आधारित है. विभिन्न क्षेत्रों, समुदायों और परंपराओं के अनुसार व्रत-त्योहारों की तिथि, पूजा-विधि एवं मान्यताओं में अंतर संभव है. पाठक इसे सामान्य धार्मिक जानकारी के रूप में देखें.)