/Hariyali Teej 2026: अविवाहित लड़कियां के लिए क्या हैं हरियाली तीज के नियम, मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए किस विधि से करें पूजा? जान लें

कुंवारी कन्या अगर हरियाली तीज का व्रत रख रही हैं तो इससे जुड़े नियमों का भी पालन जरूर करें. अविवाहित लड़कियों को इस पर्व पर सुबह जल्‍दी उठ जाना चाहिए और स्‍नान कर साफ या नया वस्त्र धारण करना चाहिए. इसके बाद देवी पार्वती और महादेव का ध्यान कर निर्जला व्रत का संकल्प करना चाहिए. अगर निर्जला व्रत नहीं रख सकती हैं तो फलाहार व्रत का संकल्प करें. अब शिव जी और माता पार्वती की पूजा करें. पूजा में माता पार्वती को सिंदूर और सुहाग की सामग्री भी अर्पित करें. ध्यान रहे कि माता को सिंदूर अर्पित करते समय अपने ऊपर या अपनी मांग में गलती से भी सिंदूर न लगने दें. अब इच्छित वर प्राप्ति की मनोकामना को मन ही मन दोहराए. इसके बाद शिव मंत्रों का जाप करें और शांत मन के साथ शिव चालीसा का पाठ करें. अब शाम के समय चंद्रोदय होने पर चंद्र देव को अर्घ्‍य दें. इसके बाद सात्विक भोजन करें.